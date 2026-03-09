Alice Kask toob uuel isikunäitusel välja detailitäpsed figuratiivsed maalid

Näitus jaguneb kaheks osaks – üleelusuurused maalid allkorrusel ning väiksed akvarellid, kavandid ja joonistused ülal. Näituse keskmes on kunstniku autoportree. Kuigi Alice Kase figuurid on sageli ilma kindlate näojoonteta, võtab kunstnik enda sõnul sageli algmodelliks just iseend. Seda ka näiteks Vaal galeriis väljas oleva roosade träpsudega mehelikus ülikonnas maali puhul.

"Tegelikult olen see mina, ma teen enda järgi, aga kukub välja nagu oleks mingi mees. Selle puhul üks jalg on minu jalg, üks jalg on minu kaaslase, käelabad on kaaslase omad. Tavaliselt kasutan ma ennast modellina, mõne puhul ma mõtlen, et kihvtim oleks mingi nägu, aga ma lihtsalt ei leia kuidagi mingit modelli. Kuna mul laps on praegu kaitseväes, siis ma tahtsin tegelikult teda maalida, aga siis läks kuidagi niimoodi, et ma hoopis maalisin ennast selles kaitseväe riietuses," ütles kunstnik Alice Kask.