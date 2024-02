Galerii: Alice Kase spontaansetest valikutest sündinud näitus "Kuju"

Tallinnas galeriis Truus on üleval valik pigem suurvormide meistrina tuntud Alice Kase väikese-formaadilistest töödest.

Väljas on valik akrüül- ja segatehnikas töid, teiste seas mitmeid kavandeid suurematele maalidele. Lisaks on taas üleval kollaaž "Nimeta", mis oli väljas Kumu kunstimuuseumis. Autori sõnul on väljapanek mõneti juhuslik ja sündinud spontaansetest valikutest. Näitus kannab pealkirja "Kuju".

"Mul tuli üks õudselt hea idee, ma hakkasin maalima üht kuju ja mõtlesin, et ma hakkan seda maalima ja panen selle järgi näitusele pealkirja. Aga see ebaõnnestus ja nüüd ongi see "Kuju" lihtsalt näituse pealkiri," selgitas kunstnik.