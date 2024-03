Pildid: Temnikova ja Kasela galeriis avati Alice Kase isikunäitus

Marten Esko sõnul on Kase maalide tõlgendusruum tavapäraselt piiritlemata ning etteantud temaatilist raamistikku orientiiriks võtta ei ole. "Küll aga on ette antud kujutised, sageli kas üksikute anonüümsete inimvormide või inimlike argiste esemete kujul, mis maalide ilmselgete keskmetena nõuavad endast lähtumist," selgitas ta ja lisas, et sarnaselt maalidele loob ka pealkirja "Viis vaadet" kandev näitus enda kui terviku suhtes avara tõlgendusruumi, sest jätab vaataja otsustada, mida on vaadete all silmas peetud.

"See, kas siin on ennekõike tegu viie silmavaate või seisukohaga – nii-öelda visuaalse või ideelise lähenemisega – ei oma suurt tähtsust, sest ainult ühe valimine tasalülitaks tervikut. Alles visuaalse ja ideelise koosmõjus hakkavad tõlgendused päriselt esile kerkima, ning see kehtib nii siinse näituseterviku kui ka individuaalsete maalide osas," kinnitas Esko.

Veebruaris avas Alice Kask Tallinnas galeriis Truus näituse "Kuju" oma väikeseformaadilistest töödest.

"Viis vaadet" jääb Temnikova ja Kasela galeriis avatuks kuni 12. maini.