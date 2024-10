Temnikova ja Kasela galeriis näeb Soome nüüdiskunsti

Mõlemad kunstnikud töötavad tahkete materjalidega. Eetu Sihvoneni unelmasinistele tilgamaailmadele vastandub Man Yau kompositsioon, mida võib nimetada ka kontseptuaalseks moekunstiks. Kunstnik ise nentis, et see osutab ka naise haavatavusele ja ka sellele, kui habras on see kest, mille enda ümber kaitseks loome.

"See komplekt käsitleb enda kehas olemist, identiteeti. Kui hakkasin selle kallal tööle, mõtlesin, et räägin selle läbi ka vägivaldsetest võimukogemustest, aga samal ajal tahtsin femme-arhetüüpi käsitleda ka jõustavana. Hakkasin uurima ka naiste ja kväärkunstnike loodud ajaloolisi kunstiteoseid, laenasin pildikatkeid nende teostest ning panin neid siia juurde. Mulle annavad need igatahes jõudu," rääkis Man Yau.