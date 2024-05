Galerii: Merike Estna isikunäitus mõtiskleb tsivilisatsiooni tuleviku üle

Peradam on eriline kristallkivi kirjanik René Daumali allegoorilises romaanis "Analoogi mägi" ("Le Mont Analogue", 1952), milles punt seiklejaid otsustab võtta ette ekspeditsiooni maailma lõpus asuvale salapärasele mäele. Selle jaoks tuleb esmalt hankida kristallselge vääriskivi peradam, mida on võimalik leida vaid kellelgi, kes seda tõeliselt otsib.

Väärtusliku kivi nime kandval näitusel mõtiskleb kunstnik Merike Estna selle üle, kuhu inimtsivilisatsioon teel on ja kuidas meie väljavaated võivad kohati tunduda sama lootusetud nagu müstilise mäeni jõudmine Daumali romaanis. Näitusel eksponeeritud teostes võib ära tunda viiteid kunstiajaloole ja kirjandusele, samuti on kunstnik toonud sisse isiklikke mälestusi ja kogemusi. Mis roll on sajandite jooksul loodud kunstil või meie eluajal kogetud armastusel, kui tulevik paistab tume? See on retk mäe sees asuvasse koopasse ja sealt välja, et üles leida kõige olulisem.

Merike Estna (1980) on maalikunstnik, kes hõlmab oma pintslitõmmetega lisaks lõuendile tihti ka keskkondi, esemeid ja kehasid. Sarnaselt maalidele näitusel "Peradam", on ta ka teistes viimase aja töödes laenanud viiteid ajaloost, kirjandusest ja müütidest ning sidunud need kaasaega puudutavate teemade ja isiklike lugudega. Eri kultuuride pärandis surfates on ta oma teostes aegade jooksul kasutanud nii Lydia Koidula luulet kui Pompei varemete legende. Seejuures on talle eriti lähedaseks saanud Mehhiko kultuur, kus Estna elab ja töötab juba mitmeid aastaid.

"Peradam" on järg näitusele "Analog Mountain", mis toimus New Yorgis Margot Sameli galeriis 2024. aasta märtsis. Näha saab seeriat 2023. aastal valminud uusi ja Eestis varem eksponeerimata maale.

Näitus jääb avatuks 30. augustini.