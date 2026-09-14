Pildid: EKA galeriis on väljas EKA arhitektuuri lõputööd aastatest 2004-2026

Aastatel 2004–2026 on EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonnas seda tööd juhendatud stuudiovormis. Näitus "Stuudio" asetab selle vormi arhitektuuriõppe ja praktikapõhise uurimuse laiemasse ajalukku ning vaatab tagasi rikkalikule lõputöödest kogunenud arhiivile. Mida on senised lennud pidanud tähelepanemist, uurimist ja muutmist väärivaks? Milliseid arhitektuurseid vastuseid on nad ette kujutanud? Ja millist rolli on stuudio mänginud sellise uurimise vormumisel?

Kuraatorid on Eik Hermann, Andres Ojari ja Toomas Tammis (EKA Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond). Näituse kujundus Andres Ojari ja Toomas Tammis.

"Stuudio: EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise lõputööd 2004–2026" on avatud kuni 11. oktoobrini.