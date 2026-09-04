Galerii: EKA fuajees avatud rahvusvaheline koomiksinäitus murrab müüte

Mõeldes Põhja- ja Baltimaadele, võivad esimesed tekkivad seosed olla trollid ja viikingid, kesköine päike ja polaarööd, saunad ja talisuplus, hygge ja fika, Nokia ja Ikea. Ent mis on nende müütide taga? 16 koomiksikunstnikku kõikjalt üle Põhja- ja Baltimaade lõid teosed, mis peegeldavad nende endi ainulaadseid vaatenurki elule selles piirkonnas.

Väljapanekul osalevad kunstnikud Akvile Magicdusté (LT), Cecilia Vårhed (SE), Clara Jetsmark (DK), Disa Wallander (SE), Elín Elísabet (IS), Emmi Valve (FI), Ida Neverdahl (NO), Joonas Sildre (EE), Jurijs Tatarkins (LV), Laura Ķeniņš (CA), Liisa Kruusmägi (EE), Mari Ahokoivu (FI), Ona Kvašytė (LT), Søren Glosimodt Mosdal (DK), Tim Ng Tvedt (NO) ja Tommi Musturi (FI). Kuraator on David Schilter (LV).

Näitusega seoses ilmus ka Balti koomiksiajakirja Š! 57. number "Mythbústers", mis sisaldab kõiki väljas olevaid töid.

Näitus jääb avatuks 4. oktoobrini.