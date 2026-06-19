Galerii: EKA tudengid ehitasid varemetest Annelinna varjualuse

Varjualuse "Varem" inspiratsiooniks on hoone eluringi viimane etapp, kus ehitise algne kasutus on lõppenud, kuid uus eesmärk on veel leidmata. Sellest vahepealsest seisundist jäävad linnaruumi sageli maha varemed, mis kannavad endas küll mälestusi kunagisest elust, kuid mõjuvad tihtipeale tõrjuvalt ja kasutuna.

"Varem" otsib võimalust muuta see ooteaeg väärtuslikuks avalikuks ruumiks ning anda hoone jääkidele täiesti uus tähendus.

Projekti autor on EKA arhitektuuritudeng Jako Julius Schmid, kelle ideekavand valiti välja teiste tudengitööde hulgast. Schmidi sõnul andis varjualuse ehitamine noortele olulise kogemuse ja enesekindluse arhitektiks sirgumisel.

"Erinevus paberil joonise ja ehitamise vahel sai platsil meile kohe selgeks. Paljud ülesanded võtsid planeeritust kolm korda kauem aega. Samas oli ka ehitusetappe, mis läksid oodatust lihtsamalt. Näiteks betoonvundamendi valamine, mis tundus ehituspäevani mõistatus, kuid tänu professionaalsele tiimile sujus kenasti. Ka müüriladumine ja puidutöötlemine on oskused, mida saime ehitamise käigus korralikult lihvida. Kokkuvõttes tõestasid need kaks nädalat meile, et kui ühtse meeskonnana töötada, saab kõigega hakkama," ütles Schmid.

Tudengi sõnul tundsid kohalikud juba ehitamise käigul projekti vastu suurt huvi. "Ikka tuldi uurima, millega me siin tegeleme. Kuna meie tudengid on ka varem Annelinna varjualuseid rajanud, saadi aru, et oodata on midagi uut ja põnevat. Kohalikele meeldib, kui nende elukeskkonda midagi uut kerkib," kirjeldas Schmid.

Varjualune jääb muruplatsi kaunistama viieks aastaks. Hetkel on see lisaks kohalikele lammastele ainukeseks tõmbenumbriks tühjal maalapil. Stuudio üks juhendaja Helena Männa loodab, et viie aasta pärast on pilt juba teistsugune.

"Varjualuste ehitamise idee on mängida ruumiga meie ümber. Kuna Annelinn on visuaalselt väga ühesugune, pakub tudengite loodud varjualune kohalikele mitmekülgsemat linnaruumi, kus on hea aeg maha võtta ja mõtteid mõlgutada. Loodetavasti on seal viie aasta pärast veel midagi, mis möödakäijates huvi äratab," sõnas Männa.

Varjualuste ehitamine toimub esimese kursuse ehituspraktikana 2006. aastast. Sarja eesmärk on pakkuda tudengitele kogemust nii projekteerimises kui ka ehitusprotsessis. Tulevaste arhitektide jaoks on tegu esimese suurema praktilise tööga, kus nad puutuvad kokku nii oma projekti ehitatavaks arendamise kui ka päris ehitusprotsessiga.

Tudengeid juhendasid Helena Männa, Elina Liiva ning Margus Tammik. Varjualust ehitasid Aabel Sonn, Alisa Titova, Andra Press, Anita Liis Otsus, Andrei Pustovalov, Artur Tani, Carolyn Jacqueline Raba, Diana Vaker, Emma Erin Meri, Jako Julius Schmid, Karmen Viilup, Karoli Maria Krause, Liis Reinvee, Mariell Õismets, Mirtel Rist, Sigrid Anton, Sonja Koidu.