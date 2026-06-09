Galerii: EKA tudengid ehitavad varemetest Annelinnale uue maamärgi

Varjualune "Varem" jutustab loo hoone eluringi viimasest etapist: ajast, mil hoone aktiivne elu on justkui lõppenud, kuid tee uue ringini on alles leidmata. Kui tavaliselt järgneb hääbumisele lammutamine ja unustus, siis "Varem" taotleb lahendust just sellele vaheetapile. Nii muutuvad hoone jäänukid meeldivaks ja multifunktsionaalseks rajatiseks.

Projekti autor on EKA arhitektuuritudeng Jako Julius Schmid, kelle ideekavand valiti välja stuudio jooksul valminud tudengitööde hulgast. Schmidi sõnul on varjualuse väljanägemist tugevalt kujundanud taaskasutus. "Eelistasime projekteerimisel uuele toorainele materjale, mis on saadud hoone teiselt eluringilt. Andes vanale materjalile uue elu ja hingamise, suunab varjualune mõtlema sellele, kuidas ümber mõtestada ajahamba vahele jäänut ja ühendada olemasolev uuega," selgitas Schmid.

Annelinna raamatukogu juurde kerkiv rajatis koosneb lammutatud hoonete ülejääkidest laotud müüridest, mille vahelt põimuvad läbi puidust pingid. Autori sõnul on planeering loodud selliselt, et iga külastaja leiab endale sobiva paiga: nii privaatsema ala kõrgemate müüridega kui ka avatud istumise, kus nautida Annelinna vaateid ja suhelda naabritega.

Stuudio ühe juhendaja Helena Männa sõnul on selle aasta projekti sõnumiks linnaruumi mitmekesistamine. "Terve Annelinn on piltlikult öeldes korraga üles ehitatud. See tähendab, et seal ei ole erinevaid ajalisi kihte, mis linnaruumi mitmekülgsemaks muudaks. "Varem" on justkui sotsiaalne eksperiment, mis uurib, kuidas luua uusi avaliku ruumi kihte." sõnas Männa.

Varjualuste ehitamine toimub esimese kursuse ehituspraktikana alates 2006. aastast. Ehitamiseks antud ajaga peab kursus jõudma ehitusplatsi ette valmistada, ehitada, tekkivaid probleeme ja vastuolusid lahendada. Tulevaste arhitektide jaoks on tegu esimese suurema praktilise tööga, kus nad puutuvad kokku nii oma projekti ehitatavaks arendamise kui ka päris ehitusprotsessiga.

Ehitustööd Annelinnas kestavad 8. kuni 18. juunini, tudengeid juhendavad Helena Männa, Elina Liiva ning Margus Tammik.