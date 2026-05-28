Inga Tislar oma EKA lõputööst: tahtsin luua koha, kus pole algust ega lõppu

EKA lõputööde festival TASE '26
Kunstiakadeemias algas lõputööde festival Tase, kus muuhulgas on väljas ka sel aastal EKA-s fotograafia õppekava lõpetava, aga peamiselt muusikuna tuntud Inga Tislari ruumiinstallatsioon "Persona Limbo". ERR-ile antud intervjuus ütles ta, et otseselt depressiivne see töö ei ole, aga otsustusvõimetust peegeldab küll.

Inga Tislar selgitas, et üritas oma ruumiinstallatsioonis luua limbotunde. "Koha, kus ei ole algust ega lõppu, on mingi määramatus, teadmatus, otsustusvõimetus, kus sa oled justkui koridori kinni jäänud ja ei saa tuppa sisse astuda, või ei suuda otsustada, mis tuppa sisse astuda," mainis ta ja lisas, et oma installatsiooniga soovib ta tekitada ebamugavuse ja määramatuse tunnet.

Õudust tema installatsioon tekitama ei peaks. "Õudus mitte, väsimus ning ärevus küll, see on kõik sisekaemuslik ja tuleb seest, päris depressiivne see ei ole, aga mingit otsustusvõimetust peegeldab see küll.

Tislari installatsioon asub EKA kõrval Kotzebue tänaval hoones, mida ülikool alles hakkab välja arendama. "Kui sain teada, et tänavu on Tase EKA linnakus, siis hakkasin mõtlema, et kus saaksin ruumi nii ümber teha, et selle saaks pärast ka tagasi muuta," tõdes ta ja lisas, et ta otsiski urgast, kus oleks samas ka valgust. "Ma nägin selles kohas potentsiaali, kuigi laed ja põrandad olid oranžikas-kollakas-pruunid, seinad olid küll valged, aga see oli täiesti teistsugune."

Ruumi seinad on kaetud fooliumiga, kokku kulus töö jaoks tema sõnul vaid kaks rulli fooliumi. "Ma ostsin neli ja kaks viisin isegi tagasi, aga see pole tavaline toidufoolium, vaid selline veidi suurem."

Ruumis kõlab ka Tislari loodud helitaust. "Ma tegelikult õpin fotograafiat, millest ei ole siin muidugi halli aimugi, praegu kompan pigem teiste meediumitega, kuid heli jõudis minuni kunstis kuidagi ootamatult," selgitas ta ja lisas, et hakkas Pariisis vahetusõpilasena tegema galeriidesse taustamuusikat. "Ma sain aru, et see ongi nii loogiline, peangi tulevastesse teostesse kaasama heli ja siis ma tegin ühe sellise pika pulseeriva alateadliku fooni siia juude, sest heli võimendab minu jaoks alati kogemust."

"Mul on nüüd muusikupaberid taskus ja on kunstnikupaberid ka tulemas, mõni mõtleb, et jube imelikud valikud, aga see on see, kes ma olen, lõpuks see kõik täiendab ka teineteist," ütles Tislar ja lisas, et muusika on tema jaoks alati siiski kõige olulisem. Pärast EKA lõpetamist läheb ta ka uuesti stuudiosse uue muusikaga tegelema. "Ma tunnengi seda, et praegune poolaasta on võtnud fookuse muusikalt ära."

