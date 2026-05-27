Galerii: EKA linnakus avati lõputööde festival Tase

Lõputööde festivali ajal avatakse ülikoolilinnakus publikule õppe- ja tööruumid, stuudiod ning ka alles arendamised olevad hooned. Eri erialade tudengeid koondavast mitmenäolisest väljapanekust joonistuvad kuraator Sonja Suti sõnul siiski välja teatavad ühisosad. "Tekib küll mingi luuleline sümbioos vormi ja sisu vahel, see, et me oleme siia linnakusse kokku tulnud, teeme terve kooliga näitust koos ja siis paljudes teostes koos on ka koosolemise ja üksteistega arvestamise temaatikat."

Peamiselt muusikuna tuntud Inga Tislar lõpetab sel aastal EKA fotograafika õppekava, kooli kõrval Kotzebue tänaval asuva hoone katusekambrisse on ta loonud installatiivse heli- ja ruumikogemuse. "Mul on nüüd muusikupaberid taskus ja ka kunstnikupaberid tulemas, mõni mõtleb, et jube imelikud valikud, aga ma ei tea, see on see, kes ma olen, lõpuks see kõik täiendab üksteist," ütles ta ja lisas, et muusika on tema jaoks ikkagi kõige olulisem.

Installatsioonitudeng Kail Timusk on EKA katuseterrassile rajanud orelahju, mis mängib pidevalt juhuslikult sündivat reekviemi, kunstnik ise käib Tase ajal ahjus põletamas ühe Vormsil hävitatud maja materjale. "Orelivilede ehitus ise on olnud kõige keerulisem, kuna ma olen skultuuri eriala tudeng, mitte metalliosakonnast, siis päris palju on vaja käelisi oskusi juurde õppida, selline kolm-neli kuud keevitamist on olnud."

EKA linnakus asuvas Valges Majas saab näha arhitektuuri ja linnaplaneeringu tudengite makette ning kavandeid, mõned tunnid enne avamist lõpetasid viimased tudengid veel oma töid. Arhitektuuritudeng Mia Maripuu uurib ehitusplatsi potentsiaali. "Minu töö tegeleb Hipodroomi ehitusplatsiga, kuhu ma pakun välja ehituskooli protsessi avamiseks, ma uurisin seda, kuidas ajalooliselt on ehitamine olnud jagatud oskus, praegu on see jäänud metallaia taha."

Lõputööde näitus jääb EKA linnakus avatuks 19. juunini.