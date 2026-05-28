Galerii: Eesti Kunstiakadeemia tunnustas parimaid noori loojaid

Eesti Kunstiakadeemia tunnustas parimaid noori loojaid.
27. mail avati Eesti Kunstiakadeemia (EKA) lõputööde festival Tase. Avamisel kuulutati taas välja noore kunstniku, noore disaineri, noore tarbekunstniku ja Part Horizons Residency Awardi laureaadid.

Tase lõputööde festivali keskmes on EKA tudengite lõputööde näitus, kus osalevad arhitektuuri, disaini, kunstikultuuri ja vabade kunstide teaduskondade lõpetajad.

EKA ja Part Horizons Residency Awardi pälvis kunstiakadeemia taidestuudiumi magistrant Odie Lap Chun Chow. Tema looming ühendab keraamika vormivalu, fotograafia ja installatsiooni, käsitledes identiteedi, linnaruumi ja kuuluvustunde teemasid. Kunstnik kasutab kipsi, savi ja fotot, et uurida vormide võimet inimest nii piirata kui ka vabastada. Žürii tõstis esile kunstniku hapra ja uuendusliku savikäsitluse ning tundliku interdistsiplinaarse lähenemise. 

Noore tarbekunstniku stipendiumite määramisel valiti bakalaureusetaseme võitjaks Alice Kupri tööga "Ainult unustamiseks", mida žürii iseloomustas kui materjalideülest, veenvat ja terviklikku teost, tuues esile leidliku materjalikasutuse ja oskusliku hetkejäädvustuse. Äramärkimise pälvisid Gaida-Erica Pärn tööga "Ettepanek ajutistele süsteemidele", Anna-Liisa Villmann tööga "Sõlmitud" ning Kaja Knowers tööga "Täis Tühi".

Tarbekunsti magistritaseme võitjaks osutus Terje Meisterson tööga "Carta pura", mida žürii nimetas erakordselt tundlikuks ja taktiilseks tervikuks. Äramärkimise sai ka Elize Hiiop tööga "Tunnetuslikud ruumid".

Noore disaineri stipendiumite laureaadid valiti samuti mitmes kategoorias. Bakalaureusetasemel pälvisid preemia Pauline Ööpik moekollektsiooniga "Viik : viik", mida hinnati analüütilise ja poeetilise lähenemise eest, ning Oliver Udeküll digitaalse installatsiooniga "Vee ja voo kaldal", mida iseloomustati eksperimentaalse tööna, mis laiendab graafilise disaini piire.

Äramärkimise said Jürgen Sinnep aksessuaaridisaini tööga "Da**y", Daria Titova graafilise disaini projektiga "Mitmehäälne piltvaip" ning Kristi Laanemäe digitaalse tootedisaini tööga "Tuumkaart: sessioonisüsteem kognitiivse langusega inimese enesemääramise toetamiseks".

Magistritasemel tunnustati Anni Ilvest moedisaini uurimistööga "Lõnga teine ring", mis keskendub ringmajanduse praktilisele rakendamisele tekstiili- ja moedisainis, pakkudes mudeli jääklõnga käsitlemiseks väärtusliku ressursina. Samuti pälvis preemia Livia Badiani teenusedisaini uurimistööga "Kaduv argipäev: digitaliseerimise tõttu kaduma läinud igapäevaste rituaalide eksperimentaalne arhiiv", mida hinnati tugeva kontseptuaalse mõtlemise ja tervikliku teostuse eest.

Äramärkimised anti Katrin Aasmale moedisaini töö eest "Pariis on minus eneses" ning Eva Pogoretskile interaktsioonidisaini projekti "Teispool Taju: visuaalne kirjaoskus sünteetilisel ajastul".

Noore kunstniku stipendium anti välja kahes kategoorias. Bakalaureusetaseme laureaadiks valiti maaliosakonna tudeng August Joost tööga "Õõnesmehed / The Hollow Men", juhendajateks Kristi Kongi ja Jaan Toomik. Žürii hinnangul mõjus Joosti monumentaalne maaliseeria erakordselt jõuliselt nii ekspressiivse maalikeele kui ka lummava afektiivsusega. Autor käsitleb mastaapses vormis haavatavaid ja isiklikke teemasid, mis resoneerivad teravalt ka laiemas ühiskondlikus ruumis.

Magistritaseme preemia pälvis stsenograafia tudeng Liisamari Viik tööga "320 000 korda / 320 000 Times", juhendajaks Ene-Liis Semper. Žürii hinnangul avab teos erakordselt täpse ja mõjuva vormikeelega inimese positsiooni digitaliseerunud töömaailmas. Töö mõjub ühtaegu kainelt ja eksistentsiaalselt, tuues esile korduse, lootuse ja võõrandumise pingevälja kaasaegses ühiskonnas.

Välja anti ka noore kunstniku eripreemia – kriitikapreemia, mille auhind on põhjalik artikkel teostatud lõputööle. Selle pälvis Eva Maria Põldmäe installatiivse teosega "Etüüdid Siberist", juhendajad Kirke Kangro, Anna Mari Liivrand ja Laura Põld. Põldmäe teose puhul toodi esile selle tundliku ja materiaalset mälu avava käsitluse. Žürii sõnul ühendab installatsioon isikliku ja ajaloolise kogemuse erakordselt mõjuvaks tervikuks, omandades erilise tähenduse ka tänases Euroopas ja maailmas jätkuvate sõdade kontekstis.

Tase'26 näitus on Eesti Kunstiakadeemias avatud 19. juunini.

Toimetaja: Karmen Rebane

