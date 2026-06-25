Galerii: Marit Ilison loob näitusel "Elu/Tuba" totaalse ruumi

Marit Ilisoni näitus "Elu/Tuba" toob Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi galeriisse kunstniku loodud totaalse ruumi. Näitus avab Ilisoni viimase kümnendi loomingu, mille keskmes on olnud liikumine moedisainist ruumi-, interjööri- ja keskkonnaloomesse.

Kontseptuaalne moedisainer Marit Ilison on viimased kümme aastat tegelenud sisekujunduslahenduste ja loovjuhi tööga. Loomingulise nihkega kaasnevasse uude tegevusraadiusse mahuvad nii interjöörid, totaalsed keskkonnad, pikemaajalised visioonid kui ka väljatöötatud tooted.

"Minu üheks meeleharjutuseks on kujundada mistahes objektile ideaalne keskkond, treenides nii meelt kui silma nägema ilu tahke ka visuaalselt ebasümpaatsetes objektides. Sisemine kompass suunab mind pidevalt tegelema ilu, harmoonia ja hea tunde loomisega," kirjeldas Ilison oma loomeprotsessi.

Üleminek moest laiemasse keskkonda on Ilisonil jaoks olnud orgaaniline ja sujuv. Tema jaoks on rõivad inimest ümbritsev n-ö esimene ruum ning liikumine interjööridesse seepärast loomulik ja kehaline samm lähedasest laiema keskkonna poole. Kui ühtpidi on tegu sujuva kulgemisega jätkusuutlikumasse valdkonda, kui seda on mood, siis teistpidi on see võimalus kanaliseerida oma loovus alale, mis annab autorile võimaluse tunda ka oma tegevuse suuremat ja kestlikumat mõjuvälja.

Tarbekunsti- ja disainimuuseumi galeriisse on Marit Ilison loonud totaalse ruumi, mis koosneb nii tema disainitud kui ka ajaloolistest objektidest. Igal eksponeeritud esemel on oma taustalugu ning suuremat osa neist on selle näituse jaoks edasi arendatud. Side varasema moeloominguga ei ole Ilisoni tööst kadunud.

Marit Ilison (snd 1984) on valdkonnaülene kunstnik ja disainer, keda huvitab kõige rohkem suhe keha ja ruumi vahel. Ta on loonud moekollektsioone, kohaspetsiifilisi installatsioone, kostüüme, muusikat, näituste ja lavakujundusi, restoranide ja avalike ruumide sisekujundusi ning tegutseb alates 2013. aastast koos vennaga Marit Ilison Creative Atelier' nime all.

Ta on omandanud Eesti Kunstiakadeemias magistrikraadi moedisaini erialal. Hiljem on ta end samas täiendanud arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise alal.

Ilisonile on omistatud tunnustused Vogue Talent (2014) ja Vogue Talent and Vogue Success Story (2016), ta on pälvinud London Fashion Week'i International Fashion Showcase Award Grand Prix', noore disaineri preemia Säsi ning Kristjan Raua kunstipreemia (kõik 2014). Aastast 2024 on Marit Ilison Tallinna Linnateatri majakunstnik.

Näitus on avatud 27. septembrini.