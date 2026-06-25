X!

Galerii: Marit Ilison loob näitusel "Elu/Tuba" totaalse ruumi

Kunst
Marit Ilisoni näitus
Vaata galeriid
12 pilti
Kunst

Marit Ilisoni näitus "Elu/Tuba" toob Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi galeriisse kunstniku loodud totaalse ruumi. Näitus avab Ilisoni viimase kümnendi loomingu, mille keskmes on olnud liikumine moedisainist ruumi-, interjööri- ja keskkonnaloomesse.

Kontseptuaalne moedisainer Marit Ilison on viimased kümme aastat tegelenud sisekujunduslahenduste ja loovjuhi tööga. Loomingulise nihkega kaasnevasse uude tegevusraadiusse mahuvad nii interjöörid, totaalsed keskkonnad, pikemaajalised visioonid kui ka väljatöötatud tooted.

"Minu üheks meeleharjutuseks on kujundada mistahes objektile ideaalne keskkond, treenides nii meelt kui silma nägema ilu tahke ka visuaalselt ebasümpaatsetes objektides. Sisemine kompass suunab mind pidevalt tegelema ilu, harmoonia ja hea tunde loomisega," kirjeldas Ilison oma loomeprotsessi.

Üleminek moest laiemasse keskkonda on Ilisonil jaoks olnud orgaaniline ja sujuv. Tema jaoks on rõivad inimest ümbritsev n-ö esimene ruum ning liikumine interjööridesse seepärast loomulik ja kehaline samm lähedasest laiema keskkonna poole. Kui ühtpidi on tegu sujuva kulgemisega jätkusuutlikumasse valdkonda, kui seda on mood, siis teistpidi on see võimalus kanaliseerida oma loovus alale, mis annab autorile võimaluse tunda ka oma tegevuse suuremat ja kestlikumat mõjuvälja.

Tarbekunsti- ja disainimuuseumi galeriisse on Marit Ilison loonud totaalse ruumi, mis koosneb nii tema disainitud kui ka ajaloolistest objektidest. Igal eksponeeritud esemel on oma taustalugu ning suuremat osa neist on selle näituse jaoks edasi arendatud. Side varasema moeloominguga ei ole Ilisoni tööst kadunud.

Marit Ilison (snd 1984) on valdkonnaülene kunstnik ja disainer, keda huvitab kõige rohkem suhe keha ja ruumi vahel. Ta on loonud moekollektsioone, kohaspetsiifilisi installatsioone, kostüüme, muusikat, näituste ja lavakujundusi, restoranide ja avalike ruumide sisekujundusi ning tegutseb alates 2013. aastast koos vennaga Marit Ilison Creative Atelier' nime all.

Ta on omandanud Eesti Kunstiakadeemias magistrikraadi moedisaini erialal. Hiljem on ta end samas täiendanud arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise alal.

Ilisonile on omistatud tunnustused Vogue Talent (2014) ja Vogue Talent and Vogue Success Story (2016), ta on pälvinud London Fashion Week'i International Fashion Showcase Award Grand Prix', noore disaineri preemia Säsi ning Kristjan Raua kunstipreemia (kõik 2014). Aastast 2024 on Marit Ilison Tallinna Linnateatri majakunstnik.

Näitus on avatud 27. septembrini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:32

Pühapäeval esineb Tallinnas USA metal-bänd Blood Incantation

13:00

Galerii: Marit Ilison loob näitusel "Elu/Tuba" totaalse ruumi

11:42

Väätsa jalgrattamuuseumis näeb haruldasi grammofone

10:54

Rakvere teatris esietenduv monolavastus "Tikutoos" sukeldub leina

10:18

Prantsusmaa La Rochelle'i filmifestivalil toimub Leida Laiuse retrospektiiv

08:47

Välismaal tegutsev ooperilaulja: Estonia ei põle artistliku tõrvikuna

08:10

Ühe minuti film | Maria Uppin "76"

24.06

Pärnu muuseumis on avatud suvenäitus puhkusest

24.06

Galerii: Pühajärvel peeti traditsioonilist jaanipidu

24.06

Vestlusring. Nii palju naabrirõõmu

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

24.06

Galerii: Pühajärvel peeti traditsioonilist jaanipidu

23.06

Tartu ööklubi Shooters sulgeb uksed

22.06

Suri baleriin ja draamanäitleja Regina Tõško-Süvalep

24.06

Pärnu muuseumis on avatud suvenäitus puhkusest

24.06

Arvustus. Mine ja muutu lauluks

24.06

Arvustus. "Tagatoad" eksib omaenda labürinti

24.06

Vestlusring. Nii palju naabrirõõmu

23.06

Arvustus. Rämeduse kiituseks

21.06

Arun Tamm: praegu toimub Eesti režissööri vaikne väljasuremine

24.06

Keelenupp. Suur süda ja palav armastus Eesti moodi

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo