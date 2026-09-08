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Ukuaru muusikamajas avati keraamikute liidu aastanäitus "Vaikiv resonants"

Kunst
Foto: ERR
Kunst

Rakveres Arvo Pärdile pühendatud Ukuaru muusikamajas on oktoobri lõpuni avatud Eesti keraamikute liidu aastanäitus "Vaikiv resonants".

Näitusel on esindatud üle 40 kunstniku tööd. Kuna galerii asub muusikamajas, saavad vaatajad osade töödega ka heli tekitada. Näituse kuraatori Cristopher Siniväli sõnul oli näitust väga huvitav koostada, kuna liitu kuuluvate keraamikute tegevusväli on lai.

"Leidub kõike, nii tarbekunsti kui kaasaegset kunsti. On hobikeraamikuid, professionaalseid keraamikuid ja värskeid tudengeid, nii et see läbilõige on tohutu. Sellepärast ongi Eestis üsna põnev just keraamikute liidus tööd teha, et see spekter on nii lai," ütles keraamik ja näituse kuraator Cristopher Siniväli.

"Üldiselt on ju keraamika selline, mis on ilusti postamendi peal või klaasvitriinis või kus iganes, et inimesed ei saa puutuda neid töid. Seekord anname võimaluse neid töid katsuda, nendega heli tekitada, seal on väga palju toredaid töid tehtud just selle näituse jaoks," sõnas Siniväli.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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