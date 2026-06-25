Võrumaa muuseumi galeriis avati näitus "OMNIA"

Näitus "OMNIA" võiks olla nagu teekond millegi seletamatu ja hoomamatu poole. Nii on ühte ruumi kokku toodud üsna erinäolised teosed, mille ühisosa avaneb vaatajale kiht-kihi haaval.

"Me oleme üritanud Johanna Ulfsakiga luua sellist ruumi, kus me nihestame aegu, me nihestame minevikku, tulevikku ja olevikku ja me nihestame ka materjale või me toome kokku väga erinevaid meediume ja väga erinevaid tehnikaid. Me tahame luua sellist olukorda, kus täpselt ei saa aru, kus ja mis ajas me oleme või mis järgneb olevikule või mis järgneb tulevikule. Me natuke raputame meie kontseptsiooni aja möödumisest," sõnas näituse kuraator Margit Säde.

Näitusel kohtuvad erinevad ajastud, materjalid ja tehnikad – omavahel põimuvad ja põrkuvad tekstiil, puit, keraamika, klaas ja kivi.

"Kuna see näitus annab tõeliselt minna sisse sellisesse reaalsusesse, kus on n-ö minevik, olevik ja tulevik samal ajal, siis ma panin enda töö nimeks "Kunagi ammu, siin ja praegu" ja kuna ma olen ise pooleldi Võrust pärit - siit on pärit minu isapoolne perekond, aga nad kõik on tänaseks lahkunud - siis ma mõtlesin, et see näitus on hea võimalus eksperimenteerida, et kuidas on läbi kivide tahumise võimalik saavutada kontakt oma esivanematega ja mis nad mulle räägivad," lausus kunstnik Hanna Samoson.

Näitusele on koondatud skulptuurid, maalid, kollaažid, joonistused ja leidobjektid erinevatest era- ja avalikest kogudest.

"Siin on esindatud väga palju eripalgelisi autoreid ja väga palju erinevaid tehnikaid. Siin on skulptuuri, tekstiili, keraamikat ja aukohal on kindlasti iseleiutatud tehnikad ja mis koondab kõiki neid kunstnikke, on soov leida oma seesmisele universumile oma koht siin maailmas," ütles näituse kuraator Johanna Ulfsak.

Võrumaa Muuseumi galeriis jääb näitus "OMNIA" avatuks kuni 2. augustini.