Linnamüüri ääres avati pop-up galerii Oujea

Tallinna kunstigaleriide hulka on tekkimas uus, nii-öelda pop-up galerii, nimega Oujea. Galerii avaväljapaneku tegid Sonja Sutt ja Irma Holm ning see kannab pealkirja "Võib näida võimatuna see".

Vaimustushüüet väljendava nimega galerii asub vanalinnas, linnamüüri ääres, Laboratooriumi 14. Oujea galerii eestvedaja on foto- , video- ja installatsioonikunstnik Hanna Samoson. Samosoni sõnul oli ta juba kaua otsinud võimalust sõltumatu galerii asutamiseks.

"Vajadus tuli, jah, sellest, et võtta ohjad enda kätte, et olla mitte niivõrd sõltuv ja leida ise mingi koht, kus teha näitus. Nii palju on hooneid, mis seisavad niisama, miks siis mitte küsida. Tundub ka põnev minna kuhugi, kus varem käinud pole, tunda, milline on see kohavaim ja mida ette annab," rääkis Samoson.

Holm, Samoson ja Sutt näituse avamisel Autor/allikas: Mari Karjus

Irma Holm ja Sonja Sutt käsitlevad viide ruumi paigutuva näitusega kannatuse ja sellest väljapääsemise teemat.

"See on teekond, mille me enda jaoks läbi mõtlesime. Meie nägemus sellest, et kui inimene elab midagi rasket läbi, siis kuidas ta selle ületab ja nende järeldusteni jõudsime läbi enda elukogemuse," selgitas Sutt.

"Me otsisime hästi pikalt ruumi, mis toetaks seda lugu, et me saaks selle ruumiga ka mängida ja et see ruum inspireeriks ka edasi ja tõesti, me leidsime perfektse koha lõpuks selleks," lisas Holm.

Kohaspetsiifiline näitusmuinasjutt "Võib näida võimatuna see" jääb Tallinnas, Laboratooriumi 14 asuvas pop-up galeriis Oujea vaadata selle nädala lõpuni.