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Võrumaa muuseumis avati näitus kohalikus elust silmapaistvate isikute läbi

Muuseumid
Foto: ERR
Muuseumid

Võrumaa muuseumi galeriis avati kaks ajaloonäitust kunagisest elust Võru linnas. Minevikku aitavad jutustada väljapaistvate ja kunstimeelega inimeste lood.

Näitus "Sajanditagune Võru läbi Judeikinite pere loo" on ajalooline kokkuvõte Võru linnas elanud juudi perekondade elust ja nende ettevõtmistest.

"Näitus on seitse aastat kestnud uurimistöö kokkuvõte. See on jaotatud mitmeks teemaks, nii nagu ka uurimistöö. Siin ongi näha millega Judeikinid tegelesid Võru linnas, kui aktiivsed nad olid näiteks riideäri või metsaäri osas," selgitas näituse kuraator Ilja Judeikin.

Eesti Juudi muuseumi juhataja Gennadi Grambergi sõnul ei olnud Võru linna juudi kogukond eriti suur, kuid tuntud oli see just Judeikini pärast.

"Judeikinid olid väga suured töösturid ja panustasid väga palju Võru linna arengusse ja lisaks sellele see on tükike pärandit, ka Eesti pärandit, mitte ainult juudi pärandit," selgitas Gramberg.

Näitusel "Võru neljas vaates" on fookusesse tõstetud neli Võrus elanud ja tegutsenud isikut – päevapiltnik Ida Kepnik, mustkunstnik Julius Skrastin, helilooja Eduard Tamm ning maalikunstnik Jaan Vahtra.

"Eelkõige peaks see andma väikse tunnetuse Võru 1920-ndate ja 1930-ndate aastate kohta. Kui me seda näitust tegema hakkasime, siis sai õige pea selgeks, et ühe linna teevad inimesed. Oluline ei ole see, kuidas see linn välja näeb, millised on need hooned ja tänavad, vaid just see, kes seal elavad," selgitas teise näituse kuraator Kadri Asmer.

"Hakkasime vaatama, kes elasid sellel ajal Võrus, ja muidugi elas seal palju värvikaid ja põnevaid isikuid – näituse saal on väike, tuli teha üks valik ja see on täiesti subjektiivne," lisas ta.

Näitused Võrus silmapaistvate ja mõjukate inimestest elust ja tööst jäävad Võrumaa Muuseumi galeriis avatuks kuni 27. septembrini.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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