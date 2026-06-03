Tänavuse Tallinna arhitektuuribiennaali keskmes on linnahall

Kaheksas Tallinna arhitektuuribiennaal toimub 9. septembrist 30. novembrini, festival koosneb kureeritud põhiprogrammi kõrval ka satelliitprogrammist, mis ulatub lisaks Tallinnale ka Tartusse ja Kuressaarde.

Arhitektuuribiennaal alapealkirjaga "Palju maksab?" keskendub arhitektuuridiskursuses sageli tahaplaanile jäänud piirangute, maksumuse ja ruumiloome vahelisele suhtele, leidmaks uusi viise kuidas mõtestada väärtuse, taskukohasuse ja vastutuse tähendust arhitektuuris. Kuraatorid on Stuudio Täna: Siim Tanel Tõnisson, Kertu Johanna Jõeste ja Ra Martin Puhkan koos Mark Aleksander Fischeri ja Mira Samonigiga (Austria).

Biennaali keskne sündmus on kuraatorinäitus pealkirjaga "Palju maksab?", mis avatakse 9. septembril linnahallis. Näitus kasutab linnahalli mitte pelgalt toimumispaigana, vaid kuratoorse lähtepunktina, näitus uurib, kuidas arhitektuur saab kriitiliselt vastata kulutõhususe, nappuse ja väärtusloome vahelisele pingele.

Avanädalal toimub ka sümpoosion, mis uurib, kuidas arhitektid tegutsevad majanduslike piirangute, nappide ressursside ja vastandlike väärtushinnangute väljal ning milliseid otsuseid sellised tingimused ruumilt nõuavad. Esinejate seas on rahvusvahelised arhitektuurieksperdid ja mõtestajad, kriitikud, teadlased ja praktikud.

10. septembril avatakse arhitektuurimuuseumi ees installatsioonivõistluse "Budget Bougie" võidutöö "Resonance" — ajutine välipaviljon, mille autoriks on Aru Ma- Architects. 16. oktoobril avatakse Tammsaare pargi väligaleriis visioonivõistluse näitus "Tühimikust väärtuseks: Tallinna vanalinna ümbermõtestamine", mis uurib, kuidas muuta seni lahendamata linnaruumiline tühimik sidusaks avalikuks ruumiks, mis toetaks ajaloolise linnakeskkonna vastupidavust ja sotsiaalset kestlikkust.

Kuraatorinäituse kõrval kuulub biennaali näituseprogrammi ka rahvusvahelise stuudio Capital-A Affordable Architecture näitus arhitektuurimuuseumis. Näitus küsib, mida tähendab taskukohasus arhitektuuris täna — mitte ainult odavamalt ja rohkem ehitamise mõttes, vaid küsimusena sellest, kellele on arhitektuur kättesaadav, milliseid väärtusi see loob ja milliseid kulusid see edasi lükkab. Stuudio toob kokku tudengid ja juhendajad mitmest Euroopa kõrgkoolist, sealhulgas Viinist, Prahast, Londonist, Harkivist ja EKA-st.

Lisaks põhiprogrammile on biennaalil ka mahukas satelliitprogramm, mis viib biennaali teemad näitustest ja töötubadest edasi filmi, kaasaegse tantsu ja etenduskunstide, muusika, avaliku ruumi, hariduse ja linnakultuuri väljale.

Satelliitprogrammi kuuluvad muu hulgas Kuressaare Raegaleriis avatav rahvusvaheline näitus "Louis I. Kahn ja elamuarhitektuur Kuressaares"; linnaruumifestivalid Open House Tallinn ja Open House Tartu,; Kumu dokumentaalfilmide linastused, mis käsitlevad arhitektuuri, materjalide, pärandi ja ehituse varjatud kulusid; koostöös Sõltumatu Tantsu Festivaliga on programmis kolm rahvusvahelist lavastust, samuti TalTechis avatav pop-up näitus "RAW: Waste-Sourced And Fast-Growing Bio-Based Materials", mis tutvustab jäätmepõhiseid ja kiirekasvulisi biopõhiseid materjale.

Biennaali programmi kuuluvad ka töötoad "How much Ex.Change?" ja "Urban Intervention", mis uurivad töö, aja, väärtuse, piirangute ja kulutõhusa linnaruumi sekkumise küsimusi.