Selgusid arhitektide liidu aastapreemiate nominendid

Parimad elamud valis välja žürii, kuhu kuulusid arhitektid Markus Kaasik (3+1 arhitektid), Ott Alver (Arhitekt Must) ja Kirsti Sivén (Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit).

Ott Alveri sõnul pidas žürii valikut tehes oluliseks kahte põhimõtet. "Väärtustame ruume, mis ei järgi mööduvaid trende, vaid lähtuvad eelkõige seal elavate inimeste igapäevastest vajadustest ja rutiinidest. Teiseks pidasime oluliseks ressursside tarka kasutust, sest ka väheste vahenditega on võimalik kvaliteetset ruumi luua."

Arhitekti aastapreemia osas tegi valiku Briti arhitekt ja kriitik Sam Jacob.

"Suur rõõm on näha nii laia valikut projekte - alates ajutistest ja eksperimentaalsetest kuni nendeni, mis tegelevad igapäevase elukeskkonna ja ühiskondlikult oluliste ruumidega. Tööd näitavad, et arhitektuuril on endiselt oluline roll struktuuride ja ruumide loomisel ning alternatiivsete lahenduste pakkumisel," sõnas Sam Jacob ja lisas, et tal on väga hea meel näha arhitektuurivõistluste olulist rolli projektides, mis tõstavad kavandite kvaliteeti ehk isegi klientide esialgsetest unistustest kõrgemale.

Arhitekti aastapreemia 2025 nominendid on:

Suvemaja Eksi Boks (fotod: Asmus Soodla) – arhitektuur: Ott Kadarik, Mihkel Tüür, Krista Kohv (Kadarik Tüür Arhitektid)

Kadrioru pargi majandushoone (oranžerii) (fotod: Terje Ugandi) – arhitektuur: Risto Parve, Kai Süda (KARISMA arhitektid)

Saku Gümnaasiumi põhikooli õppehoone ja spordikeskus (fotod: Tõnu Tunnel) – arhitektuur: Ralf Lõoke, Maarja Kask, Kerstin Kivila, Ragnar Põllukivi, Margus Tamm, Helina Lass, Martin McLean (Salto arhitektid)

Tallinna Linnateater (fotod: Kaupo Kalda) – arhitektuur: Maarja Kask, Ralf Lõoke, Märten Peterson, Andro Mänd (Salto arhitektid)

Veneetsia Arhitektuuribiennaali Eesti väljapanek "Las ma soojendan sind" (fotod: Joosep Kivimäe) – autorid: Keiti Lige, Helena Männa, Elina Liiva

EALi preemia ELAMU 2025 nominendid on:

Dirhami Nature Resort (foto: Heikki Avent) – arhitektuur: Mari Hunt, Helmi Langsepp (MARIHUNT arhitektid)

Suvila Rannakülas (foto: Juta Kübarsepp) – arhitektuur: Tomomi Hayashi, Anna Endrikson (HG Arhitektuur)

Filosoofi 11/1 üksikelamu (foto: Keidi Porval) – arhitektuur: Liis Uustal, Egon Metusala (ABMA)

Preemiate võitjad tehakse teatavaks arhitektuurivaldkonna ühisel pidulikul auhinnatseremoonial Tallinna Linnateatris 14. veebruaril 2026. Arhitekti aastapreemia suurus on 6000 eurot ja ELAMU preemia 5000 eurot. Lisaks antakse välja 1000 euro suurune tudengipreemia.