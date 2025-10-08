X!

Vaata uuesti: arhitektide liidu ruumiteemaline debatt

Arhitektuur
Foto: ERR
Arhitektuur

Eesti Arhitektide Liit korraldas enne kohalike omavalitsuse volikogu valimisi linnaruumi teemalised debatid nii Tartus kui ka Tallinnas. 7. oktoobril Tallinnas toimuvast debatist tegi ERR-i kultuuriportaal ka otseülekande.

Debatil osalesid hetkeseisu reitingutabeli esiviisikusse kuuluvate erakondade esindajad: Madle Lippus (Sotsiaaldemokraatlik erakond), Maris Lauri (Reformierakond), Mihhail Kõlvart (Keskerakond), Lavly Perling (parempoolsed) ning Karl Sander Kase (Isamaa). Debatti juhib ajakirjanik Johannes Tralla.

Debati põhifookuses on segregeerumine, Tallinna haigla ning liikuvus ja ühistransport. Poliitikute mõtetele annavad kohest tagasisidet arhitektid-linnaplaneerijad Andres Sevtšuk ja Andres Ojari.

Mis on poliitikute mõtted Lasnamäe ja Põhja-Tallinna tuleviku kohta ning kas taskukohane eluase suudab hoogustunud segregeerumisele piiri ette panna? Miline peab olema linna maapoliitika ning kuivõrd kaugele peab kohalik omavalitsus ulatuma sekkumises, et säilitada tasakaal turupõhise arengu ja sotsiaalse hüvangu vahel?

Tallinna haigla projekt tekitab samuti palju küsimusi, millest suurimad on olnud, kas kehva ruumikvaliteediga uue haigla eelprojekti vormistamine põhiprojektiks on põhjendanud? Miks kiirustatakse haigla vana projekti järgi täpse projekteerimisega olukorras, kus institutsionaalne konsolideerimine on käimas ehk siis lähteülesanne pole veel paigas ja haigla rajamiseks rahastus puudub?

Liikuvuse ja transpordi teemade arutelus keskendutakse Tallinna Peatänava projekti realiseerimise võimalustele, lisaks sõlmjaamade kontseptsioonile, mille kohaselt tuleks linnapiiridele rajada mugavad võimalused vahetada eri transpordiliike (auto, rong, tramm, buss). Samuti arutletakse rööbastranspordi arengute üle: kõne alla tuleb linna siserongi idee ning näiteks Kristiine ja Lasnamäe trammiliinide potentsiaal.

3. oktoobril Tartus toimunud debatti on võimalik vaadata siit.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

PÄRNU FILMIFESTIVALI PUBLIKUHÄÄLETUS

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

13:26

Headreadi raamatuaasta blogi: Markus Väina "Loss"

11:55

Sinefiil | Rain Rannu on "Uue rahaga" kasvanud arvestatavaks iseseisvaks filmitegijaks

10:43

Laura Kipper: muuseum ei ole poliitilise võitluse areen

10:27

Brüsselis algab neli päeva kestev Arvo Pärdi festival

10:09

Vaata uuesti: arhitektide liidu ruumiteemaline debatt

09:48

Kanuti Gildi Saalis tuuakse publiku ette lavastus sportlaseks olemisest

08:00

Kultuuri kodu | Ain Angeri ees on suurte ooperimajade uksed avali

07.10

Tekstiilikunstnik Aili Jung ketras Silueti moepildid seinavaipadeks

07.10

Kultuurikatlas toimunud häkatonil pandi Eesti muinaslood videomängudesse

07.10

Festival Moekunstikino toob ekraanile kümme moefilmi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:09

Vaata uuesti: arhitektide liidu ruumiteemaline debatt

06.10

Suri ooperilaulja Tiit Tralla

07.10

Galerii: kinodesse jõudis Rain Rannu mängufilm "Uus raha"

08:00

Kultuuri kodu | Ain Angeri ees on suurte ooperimajade uksed avali

11:55

Sinefiil | Rain Rannu on "Uue rahaga" kasvanud arvestatavaks iseseisvaks filmitegijaks

06.10

Oktoobris avab uksed vastrenoveeritud Vääna raamatukogu

30.09

Sinefiil | "Minu pere ja muud klounid" on ilmselt aasta parim Eesti dokk

07.10

Tekstiilikunstnik Aili Jung ketras Silueti moepildid seinavaipadeks

07.10

Selgusid Lux filmiauhinna nominendid

06.10

Tiit Hennoste: Loomingut süüdistati algusaastatel liigses erootikas

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo