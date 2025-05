Eesti Arhitektuurikeskust asub juhtima Kristiina Reidolv

Kristiina Reidolv on tunnustatud kultuurijuht ja produtsent, kelle senine töö on keskendunud kultuuriorganisatsioonide ülesehitamisele, käivitamisele ja arendamisele. Ta on olnud võtmerollis etenduskunstide keskuse Vaba Lava loomisel ja juhtimisel nii Tallinnas kui ka Narvas, sealhulgas vastutades projekteerimis- ja ehitusprotsesside eest. Lisaks on ta käivitanud kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium ning juhtinud Tartu Loomemajanduskeskust ja Tartu Filmifondi. Reidolv on olnud ka Eesti Etendusasutuste Liidu tegevjuht ning filmifestivalide Tartu PÖFF ja Tartuff peakorraldaja.

Eesti Arhitektuurikeskuse tegevusse hakkas Kristiina Reidolv panustama juba alates 2024. aasta jaanuarist strateegilise nõustajana, aidates välja töötada ringse arhitektuuri strateegiat. 2023/2024. õppeaastal täiendas ta end Aalto Ülikooli Põhja- ja Baltimaade kultuurijuhtide programmis "Business of Culture", mille fookuses on juhtimisstrateegiad ja rahvusvaheline koostöö. Praegu on tal lõpule jõudmas teatriteaduse doktorantuur Tartu Ülikoolis.

"Arhitektuurivaldkonda toon kaasa kultuurivaldkonna strateegilise arendamis- ja juhtimiskogemuse, sh valdkondlikest katusorganisatsioonidest, kui ka teadmised ja oskused suursündmuste ja festivalide korraldamisest," sõnas Reidolv. "Eesti Arhitektuurikeskuse juhina on minu jaoks olulised kolm suunda – arhitektuurivaldkonna arendustegevused, sealhulgas teadmussiire kõrgkoolidega (R&D) ja populariseerimine Eestis ja välismaal, suursündmuste produktsioon ning partnerlus nii avaliku kui erasektoriga."

Arhitektuurikeskuse senine juht Hannes Praks jätkab ringse arhitektuuri arendamist nooremteadurina Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudis, liginullenergiahoonete uurimisrühmas.

Eesti Arhitektuurikeskuse (EAK) asutasid 2008. aastal Eesti Arhitektide Liit ja Eesti Kunstiakadeemia. EAK keskendub oma tegevuses Eesti tänapäevasele arhitektuurile ja selle tulevikule. Arhitektuurikeskuse missioon on kaasaegse Eesti arhitektuuri ja linnaehituse edendamine ning arendamine, arhitektuurialase teadlikkuse kasvatamine, arhitektuuriteabe kogumine, vahendamine ja levitamine Eestis ja välismaal.

Arhitektuurikeskus korraldab Tallinna Arhitektuuribiennaal ning Eesti ekspositsiooni Veneetsia arhitektuuribiennaalil. Lisaks korraldab arhitektuurikeskus arhitektuurituure, Open House Tallinnat, linnafoorumeid, arhitektuurivõistluseid ja -näitusi, viib läbi Eesti arhitektuurisektori arengukoolitusi ning annab välja kaasaegset arhitektuuri tutvustavaid trükiseid.