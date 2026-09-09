Kristiina Reidolv: linnahall vastab kõige paremini küsimusele "palju maksab?"

Linnahallis avati kolmapäeval Tallinna Arhitektuuribiennaal ehk TAB 2026 kuraatornäitusega "Palju maksab?". Rahvusvaheline arhitektuurinäitus keskendub küsimusele, milline on ehitatud keskkonna tegelik hind ja kes selle eest lõpuks maksab.

Kuraatorid uurivad, kuidas mõjutavad arhitektuuri majanduslik surve, ressursinappus, tööjõu küsimused ja kliimakriis. Biennaal kestab kuni novembri lõpuni ning selle raames toimuvad lisaks näitustele ka arutelud, töötoad, filmid, kontserdid, etendused ja teised arhitektuuri ning linnaruumi mõtestavad sündmused.

"Peanäitus on siin Linnahalli laval. Biennaali teema on "Palju maksab?". Teema, mis käib igalt poolt läbi: arhitektuur on kallis. ja nii igal pool maailmas. Me küsisime seda küsimust New Yorgist, Barcelonast, Soomest, Rootsist, igalt poolt. Ja siin on erinevad tõlgendused sellele küsimusele," selgitas TAB 2026 üks kuraatoritest Siim Tanel Tõnisson.

Eesti Arhitektuurikeskuse juhi Kristiina Reidolvi sõnul on linnahall üks Eesti olulisemaid arhitektuuripärle. "Teisalt see hoone ise vastab kõige paremini sellele küsimusele "palju maksab?". Ehk siis ühelt poolt kui palju maksab renoveerimine ja teisalt, kui palju maksab mitte midagi tegemine. Ehk siis summa summarum, kui jätta mingid otsused tegemata õigel ajal, siis ajaloolise pärandi restaureerimine võtab tunduvalt rohkem finantse ja ressursse, kui nende asjade õigel ajal ära tegemine," toonitas Reidolv.