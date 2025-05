Pildid: Viimsi Artiumi tünnigaleriis avatakse Sergei Lotsmanovi esimene isikunäitus

Sergei Lotsmanov lõpetas Eesti Kunstiakadeemias maalikunsti eriala, kuid on viimasel ajal pühendunud klassikaliste maastikumaalijate loomingust inspireeritud joonistustele. "Juba klassikalised maastikumaalijad suutsid oma piltide sisse ehitada mitu erinevat tasapinda. Kahjuks on see suurte meistrite poolt leiutatud oskus minu meelest tänapäeval tasapisi kadunud. Mul tekkis vanameistrite suhtes väike kadedus ja proovisin oma topelthorisondiga töödega nende tasemele tõusta," kirjeldas ta

Sergei Lotsmanovi topelthorisondiga meremaastikud tähistavad metafoori maailma mitmekihilisusele, -tahulisusele ja ekraanipeegeldustele. Mitmed näitusel eksponeeritud tööd on inspireeritud Tallinna merevaadetest. "Mere tasapind on sensoorsete ekraanide metafoor. Kui kajakas lendab veepinna kohal, siis kas seda võib võrrelda tänapäevase inimese taktiilse kokkupuutumisega igasuguste ekraanidega?"

Kunstniku sõnul inspireerivad teda looma peamiselt keerulised emotsioonid, millega on muul viisil raske toime tulla. "Hirmud ja keerulised emotsioonid, mis ei anna rahu – need sunnivad looma. Looming aitab neist emotsioonidest vabaks saada."

Tartus sündinud Lotsmanov teguses aastaid Moskvas, kuid pöördus 2022. aastal tagasi Eestisse, hetkel elab ta Jõhvis ja töötab kunstiõpetajana. "Topelthorisondiga meremaastikud" Viimsi Atriumi tünnigaleriis on kunstniku esimene isikunäitus.

Väljapanek jääb Viimsi Artiumi Tünnigaleriis avatuks kuni 8. juunini.