Eesti Muusika Päevad tähistavad heliloojate liidu 100. aastapäeva

Festivali teemaks on tänavu juubelist inspireeritud "Sada/100". Festivali kunstilisteks juhtideks on Helena Tulve ja Timo Steiner. Tartus toimuvat programmi kureerib Märt-Matis Lill.

Festivali laiendusena tuuakse 10. mail Viimsi Artiumis lavale Liisa Hõbepappeli uhiuus ooper. Lisaks arvukatele kontsertidele on plaanis ka vabamas õhkkonnas sündmused ning arutelud ja mõtisklused, mida aitab kureerida Eesti Nüüdismuusika Keskus (ECCM).

EMP-i eriline tähelepanu kuulub kodumaise muusika hetkeseisu ja tulevikutegijate tutvustamisele. Üles astuvad Tähe-Lee Liiv ja Marcel Johannes Kits, ERSO, Tallinna Kammerorkester, Tallinna Uue Muusika Ansambel, Ansambel U, Eesti Rahvusmeeskoor jt.

Otseülekanded Eesti Muusika Päevadelt kõlavad ka Klassikaraadio eetris:

25. aprillil kell 19.00 kantakse Estonia kontserdisaalist üle ERSO kontsert Michael Wendebergi juhatusel.

27. aprill kell 19.00 kantakse Fotografiskast üle Tallinna Uue Muusika Ansambli kontsert, dirigendiks on Arash Yazdani.

2. mai kell 19.00 kantakse EMTA suurest saalist üle Arditti Quarteti kontsert.

3. mai kell 19.00 kantakse Eesti Raadio esimesest stuudiost üle Tallinna Kammerorkestri kontsert, kus soleerivad Tähe-Lee Liiv klaveril ja Marcel Johannes Kits tšellol. Dirigent on Valle-Rasmus Roots.

"Festival on heliloojate liidu juubelist tulenevalt seekord mõnevõrra tagasivaatavam. Side eelmiste ja praeguste põlvkondade vahel on kogu aeg olnud üks heliloojate liidu suuri eripärasid ja tugevusi, millele me seekord rohkem tähelepanu pöörame nii osade kontsertidega kui ka juubeli puhuks spetsiaalselt avaldatava raamatuga Heliloojate Liidu ajaloost," kommenteerib Eesti Heliloojate Liidu esimees ja festivali Tartu programmi kuraator Märt-Matis Lill.

Tähelepanuväärseim välisesineja on nüüdismuusika-ansambel Arditti Quartet, kes annab 2. mail mahuka kontserdi ning pakub EMTA üliõpilastele meistrikursuse.

26. aprillil toimub Arvo Pärdi keskuses suurkontsert "Ületus". Esinevad Liis Jürgens, Monika Mattiesen, Michael Wendeberg ning klaveriduo Kadri-Ann Sumera ja Talvi Hunt. Kontserdil kõlavad esiettekanded Toivo Tulevi, Rein Rannapi, Andrus Kallastu, Helena Tulve, Lola-Mariin Hermaküla, Alo Põldmäe ja Aaro Pertmanni teostest.

Juubelifestivali programmis on ka mahuka Eesti Heliloojate Liidu ülevaateraamatu "Elav Helisev Loov: Eesti Heliloojate Liit 100" esitlus, mille autorid on Kerri Kotta, Äli-Ann Klooren, Kristina Kõrver.

Eesti Muusika Päevade raames toimuvad ka kaks heliloomingu konkurssi. "Noor helilooja 2025" finaal ja lõppkontsert toimub 1. mail Tartus. "LHV uue heliloomingu Au-tasu 2025" laureaat kuulutatakse välja festivali avakontserdil 25. aprillil Estonia kontserdisaalis.

Vaata kogu programmi festivali kodulehelt.