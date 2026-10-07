Endla teatris jõuab Andrus Vaariku käe all lavale "Rahauputus"

Komöödia viib publiku ühel vihmasel hommikupoolikul Londoni idaosas asuvasse Chilton Roadi majja number 344, kus algab kõikvõimalikke äravahetamisi, ümberriietumisi, arusaamatusi ja aina pöörasemaid valesid täis tavaline sügispäev.

Loo keskmes on töötu majaomanik Eric Swan, kes on juba kaks aastat sotsiaalametilt väljamõeldud üürnike nimel kõikvõimalikke toetusi välja petnud. Kui igapäevaselt saabuvate toetuste blanketid ja vormid ning väljamõeldud isikute armee tal üle pea kasvama hakkavad, otsustab Eric pettusele lõpu teha, kuid just siis ilmub välja sotsiaalametnik, kes vajab ühe olematu üürniku allkirja.

Vaariku sõnul on "Rahauputuse" konstruktsioon on väga tugev. "Seal tegutsevad tõesti äratuntavad inimesed. Ja muidugi kasutab Cooney meisterlikult seda klassikalist, sajanditevanust võttestikku, mis on ajaproovile vastu pidanud. Mu peamine siht ei ole enam rõkkav ja röökiv saal. Ma pean endale kogu aeg meelde tuletama, et ainus usaldusväärne reaktsioon saali poolt on haudvaikus, sest see on sajaprotsendiline," selgitas ta.

"Ega päris komöödiat ei olegi ju olemas. Komöödia on teise inimese tragöödia, mida meil on võimalik pealt vaadata. Esimest proovi alustades ütlesin trupile, et püüame vähemalt alguses suhtuda sellesse nagu Ibsenisse või Tšehhovisse. Näitleja peab töötama, kui ta tahab olla väärikas professionaal, mõtlemata žanrile," lisas Vaarik.

"Ma jälgin väga tähelepanelikult noori, et ma ei jääks ajale jalgu, et ma ei mõjuks anakronistlikult laval kui hoiatav stiilinäide eelmise sajandi mängumaneerist. On uus põlvkond, kes toob nalja välja nii, et ta ei kasuta neid meile teadaolevaid püanteerimise võtteid üldse. See on kõrgem pilotaaž. Tegelikult saab seda teha palju märkamatumalt, palju peenemalt. Ja see on see, kus vanemad saavad õppida noorematelt," rõhutas ta.

Lavastaja Andrus Vaarik, tõlkija Hannes Villemson, kunstnik Andrus Jõhvik, kostüümikunstnik Marta Vaarik, valguskujundaja Karmen Tellisaar ning muusikaline kujundaja Reigo Ahven

Lavastuses mängivad Nils Mattias Steinberg, Triin Brigitta Heidov, Mauri Liiv, Priit Loog, Enn Keerd, Astra Irene Susi, Kleer Maibaum, Andrus Vaarik, Carmen Mikiver, Kati Ong