X!

"Rahauputuse" lavastaja Andrus Vaarik: oleme hoidunud lolli mängimisest

Teater
Andrus Vaarik
Andrus Vaarik Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Teater

Laupäeval esietendub Pärnu Endlas Andrus Vaariku lavastatud Michael Cooney komöödia "Rahauputus". Vaarik on juba korra 2002. aastal sama näidendi Eesti Draamateatris lavale toonud. Toona saatis seda suur publiku menu.

"Rahauputuse" lavastaja Andrus Vaarik ütles, et ta tegelikult polekski tahtnud üldse midagi lavastada, kuid üks planeeritud lavastus jäi ära ning teater väga palus. Seepärast võttiski ta ette "Rahauputuse".

"Omal ajal draamateatris sain valida unistuste koosseisu, parimatest parima. Nüüd sain selle koosseisu, mis pidi ära jäänud projektis kaasa tegema ja see koosseis on parem," ütles Vaarik.

Pöörane lugu saab alguse sellest, kui töötu majaomanik Eric Swan on kaks aastat sotsiaalametilt väljamõeldud üürnike nimel kõikvõimalikke toetusi välja petnud. Kui tal aga kõik tšekid, blanketid, vormid ning väljamõeldud isikute armee üle pea kasvama hakkavad, otsustab ta pettusele lõpu teha. Kuid just siis ilmub välja sotsiaalametnik.

"See maailm, mille minu tegelane loonud on, on üsna ettearvamatu. Mulle väga meeldib antikangelast mängida. See on palju toredam. Sa saad kõik need asjad, mille tavaliselt ühiskonnas opereerides ära pead peitma, selle tegelasena kõik välja elada siin," rääkis Eric Swani osatäitja Nils Mattias Steinberg.

Vaariku hinnangul on näidend erakordselt osavalt kirjutatud. Autor Ray Cooney poeg Michael Cooney on lavastaja arvates võtnud kõik oma isa kogemused ja surunud need äärmiselt täpsesse ja hästi töötavasse vormi.

"Me oleme hoidunud kõigest väest mitte lolle mängida, vaid tavalisi armsaid, toredaid inimesi, kes on väga lollides situatsioonides, nagu meie kõigiga aeg-ajalt elus juhtub," ütles Vaarik.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

18:29

"Rahauputuse" lavastaja Andrus Vaarik: oleme hoidunud lolli mängimisest

18:29

Kalju Kivi alustatud animafilm "Sõber kurk" jõuab tema poegade käe all ekraanile

17:01

Draamateatris esietenduv "Tõde ja õigus" avab läbi viie osa lookleva Indreku loo

16:17

Galerii: August Künnapu esitleb Truus galeriis värskeid töid

15:44

Asko Künnap: olen tagasi jõudnud asjadeni, millega varateismelisena tegelesin

15:30

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia pälvis Eve Pormeister

15:29

Uue muusika reede: Margiiela, Elina Born, Ouu, Frankie Animal, Ollie jpt

13:20

"Ämblikmehe" filmid jõuavad järjestikku ETV2 ekraanile

12:48

Kultuuriportaal soovitab: Mati Põldre "Kevad südames" Jupiteris

12:13

Teater laulab | "Hing aimas kevadet" lavastusest "Lillemüüjatel hakkas külm"

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

22.10

Pärast mitut aastakümmet jõuab publiku ette Alo Mattiiseni "Kirjutusmasinakontsert in D"

22.10

Jaan Elken: kunstifond ostis "Juhikabiini" omal ajal viie euro eest

22.10

Eesti Festivaliorkester keeldus Hiina orkestriga ühiskontserdil osalemast

22.10

Pildid: Silver "SBoy" Seeblumi käe all valmis Eesti suurim seinamaaling

21.10

Advokaat: õigusvastaselt avaldatud hüvastijätukirju ei tohi ka refereerida

22.10

Kultuuri kiirkursus | "Musta pori näkku" oleks võinud otsetee asemel minna ka kõrvalistele radadele

22.10

Kertu Saks: kui maailmapilti kujundasid "Dallas", "Dünastia" ja David Hasselhoff

22.10

Galerii: Pantokraator tähistas Alexela kontserdimajas toimunud esinemisega bändi 45. sünnipäeva

21.10

Tarand: otsustajad on loobunud püüdmast tajuda kultuurivaldkonna olukorda ja meeleolusid

22.10

Tartu valgusbiennaal keskendub valgusele, tajudele ja digitaalsele ruumile

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo