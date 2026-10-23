"Rahauputuse" lavastaja Andrus Vaarik: oleme hoidunud lolli mängimisest

"Rahauputuse" lavastaja Andrus Vaarik ütles, et ta tegelikult polekski tahtnud üldse midagi lavastada, kuid üks planeeritud lavastus jäi ära ning teater väga palus. Seepärast võttiski ta ette "Rahauputuse".

"Omal ajal draamateatris sain valida unistuste koosseisu, parimatest parima. Nüüd sain selle koosseisu, mis pidi ära jäänud projektis kaasa tegema ja see koosseis on parem," ütles Vaarik.

Pöörane lugu saab alguse sellest, kui töötu majaomanik Eric Swan on kaks aastat sotsiaalametilt väljamõeldud üürnike nimel kõikvõimalikke toetusi välja petnud. Kui tal aga kõik tšekid, blanketid, vormid ning väljamõeldud isikute armee üle pea kasvama hakkavad, otsustab ta pettusele lõpu teha. Kuid just siis ilmub välja sotsiaalametnik.

"See maailm, mille minu tegelane loonud on, on üsna ettearvamatu. Mulle väga meeldib antikangelast mängida. See on palju toredam. Sa saad kõik need asjad, mille tavaliselt ühiskonnas opereerides ära pead peitma, selle tegelasena kõik välja elada siin," rääkis Eric Swani osatäitja Nils Mattias Steinberg.

Vaariku hinnangul on näidend erakordselt osavalt kirjutatud. Autor Ray Cooney poeg Michael Cooney on lavastaja arvates võtnud kõik oma isa kogemused ja surunud need äärmiselt täpsesse ja hästi töötavasse vormi.

"Me oleme hoidunud kõigest väest mitte lolle mängida, vaid tavalisi armsaid, toredaid inimesi, kes on väga lollides situatsioonides, nagu meie kõigiga aeg-ajalt elus juhtub," ütles Vaarik.