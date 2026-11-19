Maalikunstnik August Künnapu rääkis kultuurisaatele "OP" oma kirest liikuvate figuuride vastu. Erinevaid sporte või liikumisi on ta peas palju ja need võivad kunstniku peas oma hetke oodata kuni 15 aastat.

Kunstnik Künnapu on öelnud, et talle meeldib inimesi jälgida. "Ma olen loomult veidi sissepoole elavam. Minu maalidel on ka keskne teema inimene ja inimese olemus. Eriti huvitav on, kui inimesed liiguvad," rääkis ta.

Ennast tundis Künnapu kunstnikuna ära 2001. aastal, kui tal oli Vaal galeriis esimene isikunäitus maalikunstnikuna. "Kaido Ole oli see, kes utsitas. Ta andis mulle kunstiakadeemias arhitektuuriõpingute ajal maali ja ütles, et miks ma näitustel ei osale. Kui oled teismeline, peab keegi ikka seda ütlema. Ma ise poleks selle peale tulnud. Midagi ma tegin, aga et kas peaks seda kellelegi näitama... Hea, kui keegi ütleb, et mine ja pane oma tööd välja," tõdes Künnapu.

Ole ja Künnapu omavaheline suhe on jõudnud ka kunsti. Nimelt on nad mõlemad teinud üksteisest portreed. Äsja Truus galeriis avatud August Künnapu näituselt leiab aga portree Brigitte Bardot'st.

"Loovisikute portreed on mul üks tähtsamaid teemasid läbi aegade. Mulle meeldib ka liikumine ja Bardot on selle teose peal autoroolis. Taustal vilksatab erksavärviline maastik. Sellel on ta 21-aastane, välja kujunemas," selgitas Künnapu. Liikuvuse tõttu meeldib Künnapule maalida ka sportlikke tegevusi. "Mulle meeldib, kui keegi ei seisa tikksirgelt. Kui keegi hõljub kuskil taeva all, see toob kergust," lisas ta.

Mõni maal võib Künnapu sees elada kümme või lausa viisteist aastat. "Mingisugused stseenid, mida tahaksin maalida. Samamoodi mõningad spordipildid otsivad oma õiget konteksti. Tahaksin teatud kujundeid kasutada, aga otsin õiget kohta või momenti ja ka kompositsiooni," selgitas Künnapu.

"Mulle meeldib spordi dünaamika peatamine maalikunsti staatiliste vahenditega. Olen umbes 20 spordiala teinud maalideks. Korvpallurid, jalgpallurid, võrkpallurid, ujujad, jooksjad. Ise ma nii paljusid harrastanud pole. Squash'i olen mänginud ja olen ka squash'i mängijaid portreteerinud."

Kuigi lõuenditele talletab Künnapu palju suurt pingutust, tuleb kunstnikuks olemine talle kergelt. "Ma selle peale ei mõtle, et sportlane näeb tohutult vaeva, et näiteks üle lati hüpata. /.../ Ma hindan kunstis lihtsust. Et ei läheks liiga kirjuks ja keeruliseks," märkis ta.