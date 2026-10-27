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August Künnapu: mulle on olulised positiivne energia ja lihtsad kujundid

Kunst
Foto: Siim Lõvi / ERR
Kunst

Tallinnas Truus galeriis on avatud August Künnapu isikunäitus "Veesportlased, kassid, teivashüppaja, Brigitte Bardot ja teised".

Väljapanekul on kunstniku sel hooajal valminud tööd, mille teemad kattuvad Künnapu sõnul suuresti nendega, millega ta alustas 25 aastat tagasi.

"Sporditeema on mind alati paelunud. Samuti argielu sigin-sagin ja loovisikute portreed. Siin näitusel on Brigitte Bardot, aga olen läbi aegade maalinud ka arhitektide, kunstnike, kirjanike ja muusikute portreid," rääkis kunstnik.

Ikka ja jälle jõuavad Künnapu maalidele sport ja sportlased. Kunstnikku köidab võimalus peatada spordi dünaamika maalikunsti staatiliste vahenditega.

"Kui küsida minult välismaa sportlaste nimesid, jään vastuse võlgu. Ma ei lähtu sellest, et kujutatud sportlased peaksid olema kuulsad. Brigitte Bardot ja teised tuntud kunstnikud või kirjanikud on konkreetsed inimesed, aga sporditeemade puhul on mul teistsugused huvid," selgitas ta.

Kunstniku sõnul inspireeris teda ka Truus galerii oma ebatavalise kujuga. "Tegin näituse kujunduse peas valmis, mis on minu jaoks ebatüüpiline. Kaks väiksemat pilti aknavahedes sai küll ümber vahetatud, aga kuna ruum on spetsiifiline, pidi mõtlema, mida ja kuidas eksponeerida, et ruumi mitte üle koormata."

Oma loomingu oluliste märksõnadena tõi Künnapu esile positiivse energia ning lihtsad ja selged kujundid.

"Charles Bukowski on kunagi öelnud, et lihtsuses peitub tohutu jõud. Kirjutan sellele alla," sõnas ta.

August Künnapu maalinäitus "Veesportlased, kassid, teivashüppaja, Brigitte Bardot ja teised" jääb Truus galeriis avatuks 21. novembrini.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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