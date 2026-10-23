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Galerii: August Künnapu esitleb Truus galeriis värskeid töid

Kunst
August Künnapu näituse avamine
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12 pilti
Kunst

August Künnapu avas Tallinnas Truus galeriis uue näituse "Veesportlased, Kassid, Teivashüppaja, Brigitte Bardot ja teised".

Näitusel on eksponeeritud käesoleva aasta tööd. Välja on pandud kunstnikule omased teemad nagu sport, kassid, koerad, hobused, loovisikute portreed, sekka mõni aktimaal.

Osa maale võis virgas näituste külastaja näha suvel Künnapu isiknäitustel Jurmalas ja Türil. Tuliuutest töödest võib esile tuua suuremõõtmelise teose "Veesportlased Võru supelmajas".

August Künnapu näitus Truus galeriis on avatud 21. novembrini.

Toimetaja: Karmen Rebane

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