Galerii: August Künnapu esitleb Truus galeriis värskeid töid

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August Künnapu näitus Truus galeriis on avatud 21. novembrini.

Osa maale võis virgas näituste külastaja näha suvel Künnapu isiknäitustel Jurmalas ja Türil. Tuliuutest töödest võib esile tuua suuremõõtmelise teose "Veesportlased Võru supelmajas".

Näitusel on eksponeeritud käesoleva aasta tööd. Välja on pandud kunstnikule omased teemad nagu sport, kassid, koerad, hobused, loovisikute portreed, sekka mõni aktimaal.

August Künnapu avas Tallinnas Truus galeriis uue näituse "Veesportlased, Kassid, Teivashüppaja, Brigitte Bardot ja teised".

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