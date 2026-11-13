Uue muusika reede: Villemdrillem, The Weeknd, Mart Avi, 2hollis jpt

Villemdrillem on leidnud enda jaoks house-muusika, The Weekndi nime varna lubanud panna The Weeknd on tagasi, peale väikest pausi kuuleme taas ka Mart Avi häält ning uut lugu tutvustab ka artist, kelle nimi oleks eesti keelde tõlgituna Noor Jeesus.

Lilaru ja Rita Ray – "Johnny"

Jah, püsiva lauljata bändil Lilaru ei ole endiselt püsivat lauljat. Ei saakski olla püsivat lauljat, sest siis ei oleks enam püsiva lauljata bändi Lilaru. Jääks lihtsalt Lilaru. Aga praegu on Lilaru ja neil on kaasas Rita Ray, kelle soul saab bändi teisel singlil veidi bluusisema ja grassroots'isema kuma. Muusika ja sõnade autor on Lilaru basskitarrist Lota-Loviisa Rohtla.

Modulshtein – "Sussus"

Modulshteini uus singel "SusSus" 12. detsembril ilmuvalt kauamängivalt "Route 7", mis ilmub vinüülil koosöös leibeliga Glitch Please. Singlil teeb kaasa Aleksander Paal ning albumil veel DJ Bandit, Indrek Koff, Sanni Noormets jpt.

Frankie Animal – "Call me when we're both in town"

Frankie Animal avaldas kolmanda albumi "Hearts", mis on bändi enda sõnul nende kõige küpsem ja enesekindlamaks. Võib öelda, et bändi sõnadel on tõsi taga. Siit kostub kindlasti läbi tugevamat selgroogu, mis annab samal ajal ka päris pikalt tegutsenud bändile selgemad piirjooned.

Mart Avi – "Barren Illusion"

Mart Avi uus singel, esimene pärast enam-vähem täpselt kaks aastat tagasi ilmunud albumit "Death of Music" koos Ajukajaga. Värske singel jagab nime Kiyoshi Kurosawa (mitte Akira) 1999. aasta filmiga, kus inimesi on tabanud allergiate-epideemia. Avi lugu kindlasti allergiahoogu tekitada ei tohiks, kui kõik on vähegi korras. Aga teatav ekslev ja/või apokalüptiline kulgemine on hüpnootilises loos olemas.

Intrepid – "Becoming Infinte Suns"

Intrepid andis välja veel teisegi singli oma 27. novembril ilmuvalt EP-lt. Kui mõne nädala eest ilmunud luigelaul vältas üle üheksa minuti, siis värske tume gruuv jääb kolme ja poole minuti juurde.

Luka – "Idonwanna"

Kevadel veel plaadifirma East x West Records ridades singli avaldanud Luka on vist vahepeal selle koostöö lõpetanud ja välja hõigatud sügisese albumi asemel saame hoopis uue bloghouse-singli, olles korraga kaasaegne ja parajalt retro.

Macajey – "Two Waves"

Californias pärit Eestis elutsev Jeremy Macachor ehk Macajey avaldas albumi "Silence blooms". See on tema neljas album ja valmis see viimase kahe aasta jooksul. "Albumi eesmärk oli leida väikeseid rahulikke hetki ning luua muusikat, mis annaks mulle rahulikku energiat, et suudaksin iga päev edasi tegutseda ja igapäevaste kohustustega toime tulla," sõnas artist. Üldiselt kohtuvad Macajey plaadild pehmem indie ja ka folk, aga sekka kostub ka elektroonikat. Plaadi lõpetab aga kümneminutiline välisalvestus nimega "Kõrveküla".

Laura Prits – "Missfit"

Laura Pritsi uus singel koos muusikavideoga on, võib vist öelda, valminud kõigile neile, kes tunnevad, et nad kuhugi ei sobi, aga sobivad see-eest sinna, kus on teised, kes kuhugi ei sobi.

Villemdrillem ja Boipepperoni – "Keegi2veel"

Villemdrillem on ametlikult sisenenud tantsumuusika-maailma. Ja teeb ta seda koos sama tüübiga, kellegi sisenes kunagi trap'i-maailma ehk Boipepperoniga.

Mehkeli, MC Effi, Emaj6eflow, Skiszo ja Benakanister – "Kangem"

Kangem on see lugu tõesti. Nii mõnestki loost kangem. Kangus tuleb nii kurjakuulutavatest esitustest kui ka vastupandamatust Memphise räpi stiilis biidist.

Ingmar Gailit ja Berit Potman – "All In"

Kangema kõrvale ka natuke pehmemat Eesti räppi. Ei tea, kas isegi räppi enam. Pigem RnB-d, millel kõlab ka räppi. Eestikeelset RnB' laulu kuuleb harva ja kui kuuleb ei pruugi see alati meeldiv olla. Aga ei saa öelda, et Berit Potman oma ülesandega hakkama ei saaks.

Robin Koljak – "Autumn Wynde"

Laulja-laulukirjutaja Robin Koljak avaldas uue loo, mis vaatab koos kontrabassimängija Michele Bonfante'iga tumedusele vaatamata kuidagi lootusrikkalt otsa sügiskaamosele.

Sufjan Stevens – "On This Christmas (It Only Gets Better)"

Jõulumuusikata ei saa ka novembri teisel uue muusika reedel. Sufjan Stevens pani ühe kogumiku peale "Worst Christmas Ever!" kokku kõik oma varem avaldatud jõulu-lühialbumid ning pakkis kaasa ka ühe täiesti uue loo, mis tahab läbi tumedate toonide anda lootust, nagu Stevensile tihti kombeks on.

Don Toliver – "Party With The Boys"

Meie aja hinnatuim külalisartist teiste laulude, Don Toliver, annab vahepeal ka soolomuusikat välja, kes ei teadnud. Seekord on rage-biit, mis on Nintendost välja lastud, sinna uuesti tagasi topitud. Tulemuseks hoopis malbem ja pehmem särin, mille all ei müdista ka liiga suuri basse. Digitaalne piparmünditee. Selle peal Don Toliverile omane nasaal.

The Weeknd – "Hong Kong"

Kes mäletab, siis 2025. aastal ilmunud album "Hurry Up Tomorrow" pidi olema The Weekndi viimane. Vähemalt selle nime alt. See oli tüng. The Weeknd läheb edasi. Vahepeal tegelikult andis ta ka ühe intervjuu, kus ebamääraselt ja segaselt selgitas, et tegelikult ta ei mõelnudki seda päris nii, et ta The Weekndi nime all tegutsemise lõpetab, kui ta ütles, et ta The Weekndi nime all tegutsemise lõpetab. Igatahes on siin uus ballaad, mis astub mõttelisse seeriasse "Sao Pauloga", sest kannab ka linna nime. Kontsertidel on ta juba tutvustanud ka lugu "Rio". Aga kui Lõuna-Ameerika linnade lood on väga äkilised, siis "Hong Kong" on 80-ndate ja hiina restorani playlist'i võtmes ballaad, millel on ehk isegi kergelt jõulumekki ja millel laulab Hong Kongi kantoni keeles ka Faye Wong.

2hollis – "Hurt"

Kultus pop- ja räppstaar 2hollis avaldas oma viienda albumi "Pirouette", millel ta annab oma õõnsa hääle nii sellistele futuristlikele poplugudele, nagu on "Hurt", aga ka rage'ile ja electroclash'ile ja kõigele muule moodsale, mis tuntavalt ja tekstuurselt ragiseb ja pläriseb. Enne kuulamist soovitan vaadata ka korra 2hollisest mõnda pilti või videot. Annab kindlasti elamusele juurde.

U2 ja Dolly Parton – "Torn"

Ansambel U2 avaldas oma 16. albumi "Carnaval de Luz", mis eesti keeles tähendaks "Valguskarneval". Sellel kõlab ka Bono duett Dolly Partoniga, mis väidetavalt oli viimane lugu, mille Parton salvestas enne oma lahkumist augustis.

Serpentwithfeet ja Tygapaw – "Puckish"

Serpentwithfeet ja Tygapaw suudavad koos, küll liiga-liiga üürikeseks ajaks, aga siiski suudavad panna footwork'i kõlama väga pühalikult.

54 Ultra – "Honeymoon"

Te olete arvatavasti mingil kujul kuulnud suvist tantsulugu "Talk To You", millel 25-aastane New Jersey laulja häält teeb. Ise teeb ta aga hoopis muusugust muusikat. Playlist'i valmis hea-vaibi-soul'i, millel on tihti ka ladina noot juures. Valemit järgiv, kergelt tiktokiliku olemisega, aga efektiivne. 54 Ultra lood kõlavad nagu oleks keegi võtnud Bruno Marsi loo ja selle kvaliteedi Youtube'is 240p pealt maksimumi tõstnud. Pikslihägu asemel tekivad mõnedki detailid. Sel sügisel on oodata ka 54 Ultra debüütalbumit.

Young Jesus – "Boulevard"

Hea näide pakendi olulisusest ka muusikast. Plaadi- ja singlikaane lugemine on omaette suur teema, aga sama oluline on ka artisti nimi ja mida see edasi anda üritab. See lugu sai interveebides surfates käima klõpsatud puhtalt nime pärast. Ja eriti, singlikaanel vaatas Noore Jeesusena vastu uusrikka kostüümis valge suvitaja. Seda suurem oli rõõm, kui pöörase nime alt kõlas vastu enam-vähem sama pöörane tehnoloogiline kantri-folk.

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"Uue muusika reede" on kultuuriportaali iganädalane rubriik, mis pakub kompaktse valiku möödunud nädalal ilmunud kodu- ja välismaistest muusikauudistest ning aitab orienteeruda muusika ülekülluses.