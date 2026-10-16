Uue muusika reede: Valge Tüdruk, Britney Spears, Florian Wahl, Sadu

Selle nädala saak toob uued albumid rahvusvahelistel rokkbändidelt Holy Motors ja Fontaines D.C, uutmoodi tulemise Valgelt Tüdrukult, vokaalselt pakub vaheldust ka Sadu ja midagi leiti ka Britney Spearsi stuudiopõrandalt.

Valge Tüdruk ja Raul Ojamaa – "Noored"

Valge Tüdruku ehk Elina Masingu naaseb pärast aastast pausi värske looga, mis on saatjaks ta enda ja TÜVKA etenduskunstide lõpukursuse lavastusele "Replica", mis esietendub 4. novembril. Lavastuse põhimotiiviks on tegijate sõnul kibestumine: mis juhtub siis kui andekuse ja erilisuse potentsiaal jääb realiseerimata? Uue loo, mida kannab dreampopilik ja triphopilik energia, produtseeris Masing koos Raul Ojamaaga, keda ka laulu vokaalpartiis kuulda on.

"Noored" märgib Masingu varasemaga diskograafiaga võrreldes kindlasti suunamuutust. "See on esimene lugu, mille olen ise produtseerinud, ja tahtsin, et see kõlaks teistmoodi kui kõik, mida varem teinud olen: õrnem, ausam ja ilma kaitsekihtideta," ütles Masing. Kui möödunud aastal ilmunud Valge Tüdruku singlid andis välja Kurvad uudised Records, siis uusim lugu on välja antud iseseisvalt.





Intrepid – "For the Swans, Leave Your Flesh"

Küll aga andis Kurvad uudised välja Intrepidi esimese, pika ja uhke üheksaminutilise singli bändi novembri lõpus ilmuvalt lühialbumilt "Becoming". Kokku peaks EP-l olema kuus lugu, mis tähendab, et lühi võib siin viidata ainult lugude arvule mitte albumi pikkusele. Hüpnootiliselt raiuv lugu võtab üheksa minuti jooksul palju erinevaid nägusid. Bändi kitarrist ja kõneisik Simo Atso ütles, et selle looga kuulutatakse oma muusika "Eesti death metal'iks". "Selleks ei pea torupilli või kannelt mängima," lisas ta.

Florian Wahl ja Raul – "Lõvi"

Florian Wahl avaldas Kurbade uudiste alt nädala sees uue albumi, mis naaseb "Flo Raadio" eelsesse aega ning viib kuuldemängulikkuse ehk isegi kaugemale kui varem. Kahel lool, sh albumi kõige tugevamal ehk "Lõvil" teeb kaasa ka räppar Raul.

Holy Motors – "Reasons To Cry"

Holy Motors tuli välja oma uue, kolmanda albumiga "Heaven's Night", mis üllatab bändi jaoks uutmoodi ekspressiivsuse ja bravuuriga.

Boipepperoni – "Neva been"

Kurbadest uudistest tuleb meile veel Boipepperoni uus põrkav ja värisev house'i lugu, mille efektse vokaalsämpli on sisse laulnud Rahel Ollisaar. Võib-olla ei kõla see nagu kompliment, aga on nii mõeldud, et kui see lugu kõlaks mõnes täiesti tavalises välismaises klubis või hoopis "Epic Friday Night" vms playlist'is, siis vist ei tuleks mõttessegi, et tegu on Eesti looga. Mitte, et eristumine oleks halb, aga oskus olla osa, maksab ka midagi.

Roberii ja Maiduk – "Pubiralli"

Ja veel neljaski Kurbade uudiste reliiss siia nädalase. Kisub juba kahtlaseks. Teatavasti jõuab sel nädalal kinodesse Jaak Kilmi filmi "Musta pori näkku", millele pakub seltsi Triibupasta ühe liikme (plaadifirma ise täpsustab nii: "see tüüp, kes kohvri moodi välja näeb") uus projekt Roberii. Kaasas on tal Maiduk ja tuleb tõdeda, et alkoholiteemalised hõiked tunnevad ennast sellel lihtsal riffil ennast päris koduselt. Iseküsimus st sooritusest ja tulemusest eraldiseisev küsimus filmiprodutsentidele on võib-olla see, et miks ajal, mil Eesti punk on õies ning toimib ehk peaaegu ainsa loogilise skeenena Eesti muusikamaastikul, palutakse turunduslik pungiträkk teha peoräpparil.

Aapeerik – "Suhkruglasuur"

Aapeeriku uus singel on täis küll huvitavat pinget, mida tekitab laulu kõla kitsus, aga variseb natuke oma ideederohkuse raskuse käes kokku, sest lugu üritab olla korraga väga palju asju. Aga ehk on kellelgi just sellist hägust kirevust oma ellu vaja.

Sadu – "Näeme . veel"

Sadu uuel singlil astub ettepoole laulukirjutaja ja kitarrist Frederik Küüts. Iseenesest julge lüke, heita singlil kõrvale see, mis bändile edu on toonud, aga ma ei ole kindel, et see kuigi põhjendatud on. Bändi solistidega võrreldes ta midagi sellist ei paku, mida neil juba ei oleks. Pigem jääb paljustki puudu ja lool valitseb demo-energia.

Lambandaz – "Vihma käes"

Lambandaz avaldas uue singli, mis jõuab tema veel ilmumist ootavale albumile "Mitte see lambandaz". Muidu altrokilikku, eestlaslikku agro- ja argikannatust ning nostalgiat täis räpploo sisse segab ta ka raskemaid riffe ja möödunud kümnendi alguse EDM-i mürinaid.

Fontaines D.C. ja Rosalía – "Where Is Gone?"

Meie aja ühe kiidetuima ja hinnatuima rokkbändi, iirlaste Fontaines D.C. uus album keerab bändi sünget suursugusust veel süngemaks ja suursugusemaks. Plaadil võib näha ka esimest külalist, kes mõnel Fontainesi lool kaasa teeb. Selleks on Rosalía, kelle püüetes hoida elus ja tuua pilti Hispaania muusikat tundsid iirlased ära midagi endaga sarnast.

Britney Spears – "She'll Never Be Me"

Britney Spears hakkab tähistama albumi "Britney" 25. sünnipäeva. Sel puhul on välja lastud albumile kirjutatud, kuid mitte sinna jõudnud lugu "She'll Never Be Me". Lugu aitas kirjutada ka Justin Timberlake. Huvitav lugu, mis mõjub kui reliikvia. Selle produktsiooni kuulamine mõjub nagu prooviks lugeda mõnda eestikeelset teksti gooti tähtedega: nagu on arusaadav, aga vahel ikka ei saa aru, kas on s- või t-täht. Äsja Janet Jacksoniks jumalaks nimetanud Britney ei piirdu ainult sõnadega, vaid näitab seda ka tegudega. Ka värskel loo salmiosa kuulates ei saa Janet Jacksonile mitte mõelda.

Rachel Chinouriri – "Aaahhh!!!"

Briti laulja-laulukirjutaja Rachel Chinouriri avaldas reedel oma teise albumi "I Think I Spoke Too Soon", mis järgneb ta edukale 2024. aasta debüüdile. Uuel albumil saab 40 minutit poppi ja RnB'd, kuhu segatud korralikult indie't, dream pop'i ja muid tekstuurilisi ja meeleolulisi elemente.

U2 – "The Greatest Show On Earth"

Hiljuti bändi 50. aastapäeva tähistanud U2 liigub oma 13. novembril ilmuva albumi suunas. Uut lugu nimetab Bono ise võimsaimaks pärast väga pikka aega. Kusjuures muusikavideo autor on veel sel aastal suure näitusega Tallinnas käinud Anton Corbijn.

Tate McRae – "Housewife"

Laulja ja tantsija Tate McRae on pärast väikest pausi tagasi uue looga, mis küll natuke astub välja McRae tavapärasest, põhjendamatult tujukast ja summutatud valemist, kuid mitte piisavalt, et sellega ka silma paista ja meelde jääda.

Justice, Tame Impala, SZA ja King Gizzard and the Lizard Wizard – "Flower in a Hurricane"

Jah, selline artistide nimistu ühe loo peal. Kui seni oleme saanud lugusid ebamääraselt "GTA VI" soundtrack'ilt, siis sel nädalal selgus, et kõike ühendav lüli on Justice. Prantsuse duo hoolitses 34-loolise soundtrack'i eest, millelt on üheksa lugu juba avaldatud. Ja nüüd ka see pöörase tiimiga lugu, mis tekitab juba lugedes nii palju segadust ja ootusi, et selle hetkeni, kui lugu päriselt kuulata saab, läheb veel aega. Vahepeal on välja kuulutatud ka GTA-maailma raadiojaamu, mida kureerivad Bad Bunny, Robyn, Lana del Rey jt.

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"Uue muusika reede" on kultuuriportaali iganädalane rubriik, mis pakub kompaktse valiku möödunud nädalal ilmunud kodu- ja välismaistest muusikauudistest ning aitab orienteeruda muusika ülekülluses.