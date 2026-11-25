Marju Kuudi loomingut esitasid Bianca Rantala, New Wind Jazz Orchestra ning Susanna Aleksandra, Marianne Leibur, Karmen Rõivassepp ja Heldur Harry Põlda.

1969. aastal ilmunud album tõi Marju Kuudile tähelennu koos dirigent Aleksander Rjaboviga. Idee vanad noodid üles otsida sündis Rjabovi lapselapsel Susanna Aleksandral.

"Ma olen väga-väga elevil sellepärast, et ma olen seda projekti tahtnud väga pikalt teha. Mul on väga tihe seos lapsepõlvega ja ma tõesti tunnen, et üks unistus saab täna teoks," lausus Susanna Aleksandra "Aktuaalses kaameras".

Tänavusel Kuudi 80. juubeliaastal peavad korraldajad just põlvkondadevahelist sidet eriti tähenduslikuks.

"Eestis toob see levimuusika ja džässmuusika ajaloo jaoks kokku selle, mis on olnud ja mis tänapäeval on sündimas. See teeb selle palju sügavamaks ja südamlikumaks," sõnas Jazzkaare tegevjuht Eva Saar.

Omal ajal eristus 12 kalendrikuust koosnev album sellega, et Kuut loobus tavapärasest estraadistiilist ning tõi Eesti muusikasse maheda ja kõnelähedase Ameerika džässi. Uutes seadetes on säilitatud originaali atmosfäär, kuid lugusid on pikendatud värskete vaheosadega ning soolot saavad mängida peaaegu kõik orkestrandid.

Helilooja Bianca Rantala andis lugudele kaasaegse bigbändi kõla, kuid ajatu muusika edu taga on tema sõnul muudki.

"Praegustel dramaatilistel, keerulistel aegadel, mis maailmas on, kulub meile kõigile ära midagi nii-öelda nostalgilist, äratuntavat, sooja, mõnusat, lõbusat, kerget, aga kvaliteetselt tehtud kerget. Ma arvan, et sellepärast ka see muusika on ikka veel aktuaalne," sõnas ta.

Jõulujazzi Tallinna avaakord kõlab 30. novembril Alexela Kontserdimajas, kui esmakordselt saabub Eestisse trompetimängija, helilooja ja dirigent Wynton Marsalis koos maailma üheks parimaks bigbändiks peetava Jazz at Lincoln Center Orchestraga. Käesolev maailmaturnee jääb Marsalise viimaseks Jazz at Lincoln Center Orchestra kunstilise juhina.

24. kuni 15. detsembrini toimub erinevates Tallinna kontserdisaalides ja Niguliste muuseumis 12 kontserti. Nende seas soul'i-laulja Michelle David ansambliga The True-tones, Põhjamaine jazz-pianist Tord Gustavsen Norrast ning Alika, kes toob lavale varalahkunud Amy Winehouse'i muusikale pühendatud eriprojekti "Amy".