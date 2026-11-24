Lugu keskendub abielupaarile, kes on koos elanud üle 20 aasta. Neil on ühine kodu, laps ja näiliselt korras argipäev, ent aastate jooksul on nende vahele kogunenud vaikimist ja väljaütlemata tundeid. Kui õhtusöögile saabuvad uued ülakorruse naabrid, kes ei häbene rääkida oma avatud suhtest, võtab tavaline õhtu ootamatu pöörde. Ühe õhtu jooksul tuleb päevavalgele kõik, mis on aastaid maha vaikitud, ja lõpuks jääb küsimuseks, kas kaks inimest suudavad pärast kõike läbielatut endiselt teineteist valida.

"Eestlased on väga viisakad inimesed. Me ei räägi seksist, rahast ega sellest, et abielu on vahel täielik põrgu. Me räägime ilmast ja sellest, kas parkimiskohti ikka jätkub. Meie filmis proovivad neli inimest lõpuks ausalt rääkida. Loomulikult läheb kõik kohutavalt valesti, aga vähemalt on publikul lõbus," ütles lavastaja Arun Tamm, kelle käe all jõudis sel aastal kinodesse film "Täiuslikud võõrad".

""Kui "Täiuslikud võõrad" õpetas meile, et sõprade seltskonnas ei tasu oma telefoni lauale panna, siis uus film õpetab, et ka naabreid ei tasu alati külla kutsuda. Ma loodan, et inimesed tulevad seda vaatama paaridena. Ja lahkuvad ka paaridena. Kuigi viimast ma garanteerida ei saa," märkis Tamm.

Film põhineb Hispaania režissööri ja stsenaristi Cesc Gay näidendil ja filmil "Ülakorruse rahvas". "Ettepaneku" peaosades mängivad Priit Võigemast, Maiken Pius, Kaspar Velberg ja Saara Pius.

Filmist valmivad samaaegselt ka Läti ja Leedu versioonid, mis jõuavad kinodesse järgmisel aastal ning neid ühendavad Eesti omaga peaoperaator Mihkel Soe ja kunstnik Maija Jansone. Igal Baltimaade versioonil on oma kostüümikunstnik, Eestis Alli Liis Vandel.