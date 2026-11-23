Kultuuriministeerium avaldas möödunud nädala lõpus era- ja väiketeatrite tegevustoetuste saajad ja jagatavad summad. Teist aastat jäi toetusest ilma Theatrum, kellele kultuuriminister Heidy Purga eraldas mullu erandkorras üleminekutoetuse, sel aastal aga teatritele erakorralist abi ei jagata.

Kultuuriministeeriumi era- ja munitsipaaletendusasutuste järgmise aasta tegevustoetusvoorust üle 700 000 euro küsinud Theatrum jäi toetusest ilma. Muu hulgas tõi teatreid hinnanud komisjon välja, et kuigi Theatrumi iseloomustab järjepidev töö draamaklassika ja filosoofilise dramaturgia, on lavastuste viimaste aastate kunstiline tase olnud ebaühtlane ega soosi uuendusi.

"Täna on meil koosolek, kus analüüsime neid komisjoni poolt tehtud osutusi ja etteheited võib-olla isegi või kitsaskohti ja seal on loogikavigu ja vasturääkivusi," ütles Theatrumi kunstiline juht Lembit Peterson. "Me täna otsustame, kas vaidlustame komisjoni otsuse. Mingisugused asjad on, millega me nõus olla ei saa, me peame märku andma kuidagi."

Theatrum tegi avalduse kultuurkapitalile, kus on tänavu esmakordselt võimalus taotleda üheaastast tegevustoetust.

"Edaspidi hakkab see voor toimuma augustikuus, aga sel aastal erandkorras oli taotluse tähtajaks 20. november. Tegevustoetusteks on kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitalil jagada 650 000 eurot. Laekus 17 taotlust ja raha küsiti summas umbes 2,3 miljonit," ütles Hedi-Liis Toome.

Teatrikriitik Jaak Allik on väiketeatrite rahastamise süsteemi suhtes kriitiline ning ütleb, et Theatrumi puhul tuleks ministril sekkuda ning leida vajalik toetus nagu eelmiselgi aastal.

"Seadusega määratud komisjoni otsus on lõplik, aga siis puudub ministeeriumil ja ministril üldse mõte, need peaksid olema nõuandvad komisjonid ja ministril peaks jääma poliitilise otsustuse õigus, mitte igapäevase poliitika osas, vaid lähtudes teatripoliitikast, teatriajaloost ja sellest, mida me oleme näinud, lähtudes teatripildist tervikuna, siin peaks olema ministril ja teatrinõunikul autoriteet sekkuda," tõdes Jaak Allik.

Kultuuriminister Heidy Purga sõnul seda kavas ei ole. Eesmärk oli korrastada erateatrite rahastamisvooru olemasolevate ressursside juures.

"Muudeti ka hindamiskriteeriumeid ühe aasta jooksul, et need oleksid täpsemad, selgemad, läbipaistvamad ja arvestaksid paremini teatrite eripärasid ja nüüd on tulemused väljas. Rohkem raha või selliseid erakorralise raha eraldisi meil selle aastal erateatrite vooru plaanis lisada ei ole," ütles Purga.

Kultuurkapital teatab oma toetusotsused 20. detsembriks.