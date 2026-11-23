Bookeri auhinnast räägitakse minu arvates Eestis pigem vähe. Mõni auhinna pälvinud teos on küll eesti keelde tõlgitud, näiteks Douglas Stuarti "Shuggie Bain" (Postimehe kirjastus, 2023, tlk Anu Lutsepp) ja Richard Flanagani "Kitsas tee sisemaale" (Varrak, 2017, tlk Kristjan Kannike). Küll on aga tegemist ühe maailma olulisema kirjandusauhinnaga alates 1969. aastast, välja antakse ka nn rahvusvahelist Bookerit, mille pälvivad inglise keelde tõlgitud romaanid. Põhjust Book­erit siinmail kajastada on: sellele nomineeritud raamatud annavad hea läbilõike kirjandusmaailmas toimuvast, aga ka sellest, kuhu kirjandus parajasti liigub. Auhinnakleeps raamatukaanel on olnud kvaliteedinäitaja: huvi teose vastu kipub jalamaid kasvama, kui seda kaanel näen.

Kuigi olen aastate jooksul läbi lugenud päris suure hulga Bookerile nomineeritud raamatuid, pole ma seda varem süstemaatiliselt teinud. Siinse artikli tarvis töötasin aga läbi kõik eel- ja lõppvalikusse jõudnud teosed, ent keskendun peamiselt lõplikku nimekirja jõudnud romaanidele. Raamatud ei ole järjestatud paremuse järgi, pigem juhindun temaatilistest seostest. 2026. aasta Bookeri preemia pälvis M. John Harrisoni romaan "The End of Everything" ("Kõige lõpp").

Trump ja manosfäär

Luke Kennard räägib romaanis "Black Bag" ("Must kott") – see võinuks minu hinnangul ka võidu pälvida – küll manosfäärist, aga käsitleb seda ebaharilikust vaatepunktist. Raamatus naeruvääristatakse rangelt piiritletud mehelikkuse norme, mille taga on juurdunud arusaamad, milline üks mees olema peab, aga ka vääriti kujunenud arvamus, millised naiste meelest mehed olla võiksid. Kui raamatu alguses tutvub lugeja täiesti hariliku mehega, kes on enese jaoks mingid asjad selgeks mõelnud, näiteks oma avaliku rolli ja kuvandi, siis ühel hetkel peab ta eluliste paratamatuste tõttu mõtestama nii manosfääri kui ka seda, mida ta oma mehelikkuse kaudu öelda üritab ja kuidas tänapäeva mees praegusesse sotsiaalsesse konteksti üldse sobitub. Olulise teemapüstituse kõrval teeb raamatu põnevaks ka selle nihestatus tavapärasest arutelust manosfääri üle, aga ka peategelase minapildi analüüs, mille Kennard esitab nii seksi, üksilduse kui ka olude, nt töötuse, eluasememure ja rahanappuse kaudu.

Ehkki Elizabeth Strout arutleb romaanis "The Things We Never Say" ("Asjad, mida me kunagi ei ütle") samuti selle üle, kuidas olla mees, täpsemalt hea inimene, on raskuskese rohkem sellel, kuidas muudavad inimest võimu väärkasutus ja poliitilised olud. Teose tõukepunkt on Donald Trumpi võimuletulek, mis keerab paljude inimeste elu tuksi. Ent Strout ei maini Trumpi kordagi, nii et kenasti kirja pandud sõnade taga on küll katse öelda midagi olulist tänapäeva sotsiaalse ja poliitilise konteksti, Ameerika (või kaudselt isegi Eesti) kohta, ent see jääb emotsionaalses plaanis kõrvaliseks või isegi tähtsusetuks. Strout jõuab üsna trööstitu mõtteni: kontrolli alt väljas olukorras on lihtsam oludega leppida, sest surm tuleb lõpuks niikuinii ja siis pole ju erilist vahet, kelle poolt sa valimistel olid või keda innustasid, inspireerisid ja õpetasid. Suures plaanis ei ole vahet ka sellel, kas ja kuidas inimene oma poliitilised ja isiklikud veendumused hülgab. Kui ise oled demokraat ja su sõber juhtumisi Trumpi-pooldajast vabariiklane, oleks targem mitte midagi öelda või olukorda sootuks ignoreerida, sest pole mõtet sõbrast tühise asja pärast ilma jääda. Mulle tundub selline suhtumine kuidagi allaheitlik. Mitte ainult poliitilisel tasandil, vaid ka inimlikult, sest see röövib elult justkui igasuguse mõtestatuse.

Tagatipuks on raamatu lõpus paari lausega justkui forsseeritult sisse toodud tehisaru teema. Kokkuvõttes jääb mulje, et "The Things We Never Say" on küll sujuvalt kirjutatud, aga ma ei ole sugugi kindel, kas imeilusad sõnad ja sorav keel on ikka päris õigete mõtete ja meelsuse ette rakendatud.

Kõige parem ja kõige igavam

Tehisaru ja tulevikuküsimuste üle arutlemisega saab märksa paremini hakkama laureaat M. John Harrison romaanis "The End of Everything". Olin juba enne lõppvaliku selgumist veendunud, et raamat jõuab nominentide hulka, ehkki peaauhinnas ma nii kindel ei olnud. Selge on aga see, et seda raamatut on ainuõige just praegu lugeda, kõikvõimalike auhindadega pärjata, kiita, analüüsida, kaaluda ja väärtustada.

Harrisoni romaani võlu seisneb selles, et tema tulevikuvisiooni on väga kerge uskuma jääda. Düstoopilistes romaanides minnakse sageli täpselt ühe sammu jagu liiga kaugele, nii et uued reaalsused tunduvad liiga ebatõenäolised, ent "The End of Everything" peatub piiril, enne kui lugu uskumatuks muutuks.

Romaan mõjub küll ebamugavalt abs­traktse ja halvaendelisena, kuid kordagi ei teki kahtlust, et kujutatu ei võiks olla üks võimalikest tulevikest, mis inimkonda ees ootab. Seejuures ei ole ma üllatunud, et "The End of Everything'i" on palju kritiseeritud, nii Goodreadsis kui ka mujal. Peamiselt heidetakse teosele ette, et see jääb arusaamatuks: Harrison ei ütle midagi otse välja, vaid on keskendunud pigem lugeja endaga mõtterännakule kaasahaaramisele. Muuseas tähendab see seda, et raamatu lugemine nõuab lugejalt kogu aeg tohutut mõttetööd, nii et vahel haarab lugedes tüdimus ning soov, kui ometigi ei peaks kogu aeg nii pingsalt mõtlema.

Kui aga antaks välja kõige igavama raamatu Booker, siis oleks Rebecca Perry "May We Feed the King" ("Kas me võiksime kuningat toita") paraku suhteliselt tugev kandidaat. Perry romaan ei ole piinarikas, vastik ega isegi vastumeelne, kuid selle jutustamisviisis ja ülesehituses on suuri puudujääke. Kui "The End of Everything'i" puhul häirib mõttetihedus (raamatut lugedes tahaks pigem lõõgastuda, mitte teist tööpäeva otsa rügada), siis "May We Feed the King" on igav ja väsitab hoopis seetõttu, et ei ole piisavalt konkreetne. Ehkki katse siduda olevikku ja minevikku kuningakojas võiks anda ainest mõtiskleda näiteks võimu rolli ja valitsemisambitsiooni puudumise või selle avaldumise üle, ei suuda autor ajatasandeid paraku nii hästi siduda, et lugeja jõuaks üldistuseni. Perry astub seega Stroutiga samasse ämbrisse: keeleliselt on "May We Feed the King" ilus ja oma lakoonilisuses paeluvgi, kuid lugu takerdub liialt tihti ilupüüdlustesse, unustatud on, et see võiks olla ka huvitav.

Mehelikkusest Šotimaal ja Jamaical

Bookeri lõppvaliku kaks kõige intrigeerivamat raamatut on kahtlemata Douglas Stuarti "John of John" ("Johni John") ja Marlon Jamesi "The Disappearers" ("Kadujad"), kus on käsitletud küll sama probleemi – elu homoseksuaalina konservatiivses ühiskonnas –, ent hoopis erinevalt. Kui Stuarti romaani (ühe korra on ta juba Bookeri võitnud) keskmes on konflikt isa ja poja vahel 1990. aastate Šotimaal, mida võimendab mõlema seksuaalne sättumus, siis Marlon Jamesi raamat (tema on samuti ühe korra juba Bookeri võitnud) asetub 1980. aastate Jamaicale, mille ühiskondlikud olud on üsna karmilt ära määranud eneseväljendus- ja seksuaalse vabaduse. Nendest teostest räägiti enne preemia selgumist kõige enam, arvati isegi, et auhind läheb jagamisele.

Stuarti teose keskmes on mehed, kes peavad seksuaalset sättumust iseenda ja kogukonna eest varjama. Kuidas aga üldse mõtestada mehelikkust ühiskonnas, kus eeldatakse, et õige mees peab võtma naise ja tagama kogukonna püsimajäämise, ent samal ajal töötab ühiskond inimesele vastu, hävitades kogukonnakeskusi, võttes ära töökoha ja kultuuri? Romaanis "The Disappear­ers" arutatakse mehelikkuse küsimuse üle aga hoopis sirgjoonelisemalt: kuidas kehtestada end mehena maailmas, mis sind tegelikult ei aktsepteeri ja peab sind ühiskonna häbiplekiks? Teoseid ühendab ka isiklik tõukepunkt, ent kui Stuart pakatab mõõtmatust elujõust, siis Jamesi romaan muutub lõpu poole aina vulgaarsemaks ja vägivaldsemaks. Lõpuks tuleb isegi tahtmine teos kinni lüüa ja üks pits teha.

Niisiis on manosfääri ja mehelikkust puudutatud peaaegu kõigis lõppvalikusse jõudnud romaanides, võitja­romaanis ilmselt kõige vähem. Kuid küsimus pole pelgalt selles, kas soorollid tuleks ümber hinnata, kas manosfäär on tõsiseks ohuks progressiivsele ühiskonnakorraldusele või kas ollakse takerdunud banaalsetesse küsimustesse ajal, mil maailm meie ümber sõna otseses mõttes põleb, vaid pigem selles, kas sellisel ajal suudetakse oma inimlikkus säilitada. See on ka tõenäoliselt põhjus, miks M. John Harrisoni "The End of Everything" lõpuks preemia pälvis. Raamat räägib küll aktuaalsetest hirmudest ning hirmutavast tulevikust, ent ennekõike tuletab Harrison meelde, et seni, kuni inimene jääb inimlikuks ega muutu robotiks, on meiega kõik enam-vähem korras.