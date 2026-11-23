Motonormali liige Sanel Mittal, tuntud ka artistinimega GOGDOG, on loonud veebikeskkonna "Normal by Proxy", kus saab brauseris sõpradega muusikat teha. Tema sõnul pole see küll mäng, vaid virtuaalne prooviruum, aga seal proovikas saab lisaks jämmimisele ka kõike muud teha.

Asi näeb välja umbes järgmine. Teed mängu lahti. Saad valida oma karakteri, teiste seas on esindatud näiteks DEW8, Laurel2, Oumeen ja GØK2. Mängu avanedes vaatab kasutajale vastu hämar ja pisut segamini proovikas. Kõigepealt saab tuled põlema panna ja ruumis ringi komberdada. Vaikus ja suitsuvine. Laua peal on kolm süntesaatorit ja tuhatoos. Kuskil vedeleb basskitarr, riiulil on trummimasin, tabureti otsas sämpler1. Ja kuskil on veel üks sämpler, kuhu on breakbeat'id2 sisse pandud. Mängijale antaksegi vabad käed – mängigu ta mida tahes või molutagu niisama. Oma mikrofoni saab lamiseda kõike, mis suhu tuleb. Teised ruumis viibijad kuulevad seda ja saavad omalt poolt sõna sekka öelda. Ja kes ei taha ise rääkida, saab kõndida nurgas seisva vokalistroboti juurde ja vajutada nuppu "Make Robot Talk".

Kui tuleb isu, saab juua virtuaalset õlut, tõmmata virtuaalset bongi3 ja süüa virtuaalset burgerit. Ja siis kõik tuled kustu panna või korgid läbi lüüa. Kõlarite tagant leiab teleka, kus saab proovikas tiksudes mängida püssimängu, mille tegevustik rullub lahti Juhkentali Rimi esisel parkimisplatsil. Aga põhiliselt saab virtuaalses proovikas ikkagi muusikat teha – seda reaalajas, koos sõpradega ja täiesti tasuta.

Lähen Sanelile külla, et asjast rääkida. Sinna jõudes vaatab mulle diivanilt vastu ta bändikaaslane Timo, kellega koos arvutiekraanidele ilmuvat orkestrit kuulama hakkame.

Kust tuli idee teha virtuaalne proovikas?

Sanel: Seda mängužanri kutsutakse tegelikult friendslop'iks4. Saad koos sõpradega asju teha, seal on alati ka proximity chat. See tähendab, et kuuled mängus, kuidas inimene räägib, ja ka seda, kus ta räägib. Mingi aeg tuli välja mäng "Big Walk". Seda on muidugi üksinda mõttetu mängida. Jalutasin seal ise natuke ringi, aga mis ma seal üksi ikka teen?

Timo: No sa ise ütlesid, et kui tuleb talveperiood, peame hakkama seda mängima.

Sanel: Jaa-jaa. Oota, ma näitan sulle videot ka. (Paneb video käima ja seletab.) Põhimõtteliselt saab siin sõpradega koos igasuguseid lõbusaid asju teha, mingid pusled ja värgid on seal. Tundus mega fun. Ootasin seda väga kaua, aga see tuli välja suvel ja kes suvel ikka arvutis tahab istuda? Aga sellest tekkis mul kuidagi idee, et võiks teha mingisuguse sarnase mängu, kus saab sünkroonis mussi teha.

Timo: No tegelikult sa näitasid mulle ükskord seda esimest sünti, mille sa tegid. Siinsamas olimegi. Aga kuna me proovikas eriti ei käi, siis jäimegi rääkima, et päris cool oleks koos virtuaalselt mussi teha. Meil oli korraks veel isegi idee teha mingi selline asi, kus oleks meie salvestatud bassipartiid ja kidra või siis trummid. Või üldse Harli (Motonormali vokalisti – M. A. U.) ad-lib'id5 või sõnad. Mõtlesime, et annaks need inimestele kätte ja siis nad saaksid ise nendest Motonormali albumi valmis teha.

Sanel: Jah, selline mõte oli küll, et anname mingi paleti ette, et tehke meile ise lood valmis, ja seda saab siis teha mingis virtuaalses ruumis.

Timo: Aga jah, Sanel, siis ühel hetkel saatsid selle mulle, kui olid mingi toa juba valmis teinud.

Sanel: Jaa, see käis lihtsalt. Tegin esimese versiooni paari päevaga. See oli alguses mega basic. Panin Plugile ette sellise prompt'i, et ta teeks valmis ilma viledeta versiooni. Ja esimene versioon oligi täis jura, ei kukkunud hästi välja. Aga just see sütitas mind. Ja siis hakkasin juba seda 3D-tuba tegema.

"Normal by Proxy" Autor/allikas: Kaader mängust

Oled sa muidu varem midagi sellist teinud?

Sanel: Mhm, olen küll. No okei, esiteks, kogu see asi on vaibkooditud, onju. Ma loodan, et see pole mingi turn-off. Lihtsalt ajad on sellised. Aga kogu 3D on minu tehtud, UXid6 ja kõik teen ikka ise. Mingid elemendid olid alguses netist leitud, mille sain tasuta. Aga neid olen välja vahetanud ja proovinud pigem ise teha. Ma pole muidugi mingi proff, aga Blenderis on tegelikult täiega põnev neid asju ise modelleerida. Näiteks selle basskitarri puhul, mis seal seisab, otsisin mingi imeliku pildi ja proovisin selle ühe päevaga valmis teha.

Timo: Sa tegid ta mingi paari tunniga valmis ja ütlesid, et üliraske oli.

Sanel: Ma ei olnud varem sellist veidrat kujundit teinud. Probleem oli selles, et kui ma ta sinna mängu panin, tekkis mingi virvendus. Protsessi käigus sain muidugi kõik selgeks. Aga kui minna täiesti algusesse, siis kõige esimene asi, mille tegin, oli põhimõtteliselt hästi lihtne groovebox7. Tahtsin selle ise disainida ja vaadata, kuidas ta hakkama saab. Mulle tegelikult meeldibki arvutiga muusikat teha. Olen teinud muusikat vist 23 aastat, sellest 20 olen kasutanud Renoise'i träkkerit8. Kuna klaviatuuriga on nii kiire ja mõnus asju teha, siis mõtlesingi teha midagi sellist, mis poleks päris träkker ja mida saaks kasutada klaviatuuriga. No et on neli rida trummi ja kaks sünti ja nii edasi.

Aga kus sa progema hakkasid?

Sanel: Töö kaudu, olen tegelikult üldse disainer. See hakkaski mind huvitama, kui tegin need esimesed sündilaadsed asjad. Ja olen üritanud ka tööasju suht palju automatiseerida. Lihtsaid asju, et ei peaks mingite tüütute kohustustega nii palju ise tegelema.

Seal proovikas ringi vaadates jäävad silma igasugused kassetid ja plakatid ja rulad, mis on kõik omade jopede kujundusega, näeb väga kõva välja. Enne ütlesid ka, et sulle on just 3D-modelleerimine südamelähedane.

Sanel: Olen aastaid 3D kallal nokitsenud. See on huvitav, aga mul pole otseselt olnud ajendit, mida seal teha. See projekt andis mulle idee need träkkerikatsetused ja 3D-modelleerimine kokku sobitada. Aga selle kõige puhul on number üks ikkagi see, et proovikas saab koos asju teha.

Aga teete ka siis koos?

Sanel: Ei, ammu pole teinud. Eks viimasel ajal pole lihtsalt sattunud, aga plaanis on ikka. Oleks vaja teha mingi normaalne treiler sellele, et inimesed saaks aru, mida seal proovikas üldse teha saab.

Timo: Me pole isegi bändi Instagrami seda pannud. Ma arvan, et mingid motonormali fännid pole isegi kuulnud, et selline asi olemas on. Võib-olla Eestis üldse muusikud väga ei tea sellest. Seal mängurite podcast'is tegelikult mainiti. Ja eks ta ongi mängu kujul, aga ma arvan, et muusikutele võiks see rohkem huvi pakkuda kui stereotüüpilistele mänguritele.

No kuule, seal saab püssiga ka tulistada! Fännid jooksevad tormi, kui nad seda kuulevad.

Sanel: Nojah, see on muidugi uus asi seal. Kõigepealt pead ikka minema mussi tegema, et sealt siis püssimäng avastada.

Keegi on saatnud ka midagi, mida nad teinud on?

Sanel: Mhm, üritan seda Discordi serverit ka elus hoida. Seal on praegu ainult 12 inimest, ega keegi midagi tohutu head pole saatnud. Aga täna just rääkisin Instagramis ühtede vendadega. Mingid hindud avastasid selle ja neile täiega meeldib, üritavad seal mingit albumit salvestada. Täiega äge. Aga suur osa inimeste input'ist on pigem kaheldava väärtusega. No nii palju, kui vaadanud olen, jämmivad inimesed seal päriselt väga harva. Pigem nad lollitavad ja panevad tekstiroboti sisse roppusi.

See on nagu "Moonbase Alpha", tasuta kosmosemäng, kus inimesed väärkohtlesid seda mängusisest tekst-kõneks-robotit. Mäng oligi tuntud selle poolest, et seal sai öelda nilbeid asju roboti häälega. Ega muul põhjusel seda mängitudki.

Sanel: Mingil hetkel pidin ikkagi ette võtma ja sellele bloki peale panema. No et ei saaks endale mingeid roppusi ja rassistlikke väljendeid nimeks panna. Või noh, mis ma ikka ette võtma pidin, kiire prompt tegi ära.

Kas kavatsedki jätta selle täiesti vabavaraliseks ja brauseripõhiseks, et igaüks saaks kas telefonis või arvutis kohe tasuta mussi tegema hakata?

Sanel: Üldiselt tahaks jätta küll.

Timo: Kõik kusjuures küsivad kogu aeg, miks sa seda Steami9 ei pane. Sa saaksid rikkuriks.

Sanel: Kes küsivad?

Timo: Kõik küsivad. Ma ei oska öelda, aga mult on vähemalt kümme inimest küsinud, miks seda Steamis pole.

Sanel: Ei, mult on ka küsitud, aga ma ei saa aru, mis kasu selle Steamis avaldamisest on.

Timo: Ei, ma ütlen ka, et see on sul ju lihtsalt hobiprojekt.

Sanel: Ei, see on ju lihtsalt brauseris olemas. Miks ta peab veel Steamis olema, kus mult küsitakse mingi sada pluss euri, et see sinna panna? Võiks küll, aga ega ma midagi ei teeni ju sealt.

Timo: Seda ma ei teadnudki, et asjade Steami laadimine maksab. Üldse, ma ei tea, miks peab kõik maksma, kurat? Kas inimestele midagi tasuta ka on? Inimeselt inimesele ikkagi. Ta võiks lihtsalt mingi lahe asi olla, mida saab kasutada. Mulle meeldiks, kui mulle näiteks saadetaks, et kuule, näe, ma tegin siin mingi asja, kuula.

"Normal by Proxy" Autor/allikas: Kaader mängust

Võtab veidi aega, et see leviks. See on praegu ju ainult paar kuud vana?

Sanel: Jaa, pluss me pole seda ju üldse reklaaminud. Ei, üks välismaa leht kajastas seda, Attack Magazine. Sealt tuli tegelikult nädal aega päris palju kasutajaid.

Timo: Mulle meeldis, et kommentaarides mingi vend tuli seletama, et kuule, keegi tegi juba üheksakümnendatel midagi sellist, mis te arvasite, et tegite midagi uut või. Nagu sa oleks kuskil öelnud, et tegid mingi uue asja. Ma ei tea muidugi, keda ta selle all mõtles, kes üheksakümnendatel midagi sellist tegi. Üritasin uurida, mida ta silmas pidada võis. Midagi justkui oli, aga ma ei mäleta enam täpselt. No REAPERis10 on vist ka mingi ReaJam või mingi selline värk.

Sanel: Aga sarnaseid programme on tänapäevalgi väga vähe. Ja nendes, mis on, pole võimalik kuskil pimedas toas koos sõpradega tiksuda ja niisama juttu ka ajada.

Timo: Eks proovikas mängimise ja chill'imise juures on oluline ikkagi see, et kui päriselus proovikas käisime, siis vahepeal tegime mussi, vahepeal panime üldse midagi taustale põksuma ja siis seletasime seal midagi. Just see koos istumine on ikkagi point.

1 Sämpler on masin, millega saad salvestada katkendi mingist helist või muusikapalast ja seejärel saadud klipiga vigureid teha.

2 Trummibreik on põhimõtteliselt lühike salvestis trummirütmist. Kui paned selle korduma või hakid ja viilutad seda, tekib uus rütm. Näiteks jungle ja DnB tuginevad trummibreikidele.

3 Sa tead väga hästi, mis bong on. Mine loe artiklit edasi!

4 "Friendslop'i" võiks tõlkida "sõbrapläustiks". ↩︎

5 Ad-lib on näiteks see, kui räppar ütleb pärast värssi "ey".

6 UX ehk user experience on kasutajakogemus.

7 Groovebox on sisuliselt aparaat, mis võimaldab korraga eri instrumente mängida ja neid üksteise peale leierdada. Tavaliselt on groovebox'is trummimasin ja sekventser ning vastavalt aparaadile ka muud kellad-viled.

8 Träkker on tarkvaral põhinev muusika sekventsimise süsteem, kus muusika jookseb koodidena.

9 Steam on kõige popim platvorm, kust saab mänge alla laadida ja osta.

10 Helitarkvara.