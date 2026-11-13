Galerii: Nukuteatrimuuseumis avati näitus Hunt Kriimsilmast

Reedel, 13. novembril avati Nukuteatrimuuseumis Hunt Kriimsilmale pühendatud näitus "Eetris Hunt Kriimsilm", mis jutustab loo hundi teekonnast teatrilavalt telepubliku ette.

Näituse keskmes on 1962. aastal esietendunud nukuteatri lavastuse "Vihavaenlased" jaoks loodud Hunt Kriimsilma originaalnukk, mille kunstnik oli Raivo Laidre. Näituse kuraator on Gerli Mägi.

"Eetris Hunt Kriimsilm" on pühendatud legendaarse nukunäitleja Hendrik Toompere seeniori 80. sünniaastapäevale. Just tema andis Kriimsilmale hääle, liikumise ja hinge, luues tegelase, kes elab paljude televaatajate mälus tänaseni.

Kohtuda saab teistegi teleekraanilt tuttavate nukkudega, näiteks Tipi ja Täpi ning Postikanaga, lisaks mitmete teiste tegelastega telesaadetest "Hunt Kriimsilm", "Kõige suurem sõber" ja "Vaat kus lops!".