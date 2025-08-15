Uue muusika reede: Merilin Mälk, Kaytranada, Cardi B, Steve Lacy jpt

Uued kodumaised singlid Merilin Mälgilt ja Ollielt ning debüüt K. D. Servellónilt. Välismaalt on värske muusikaga kohal Kaytranada ja Cardi B koos päris mitme uue muusika reede rubriigis debüteeriva alternatiivräpi nimega.

Karmen Telvik – "Shine Through"

Möödunud aastal singliga "Wildfire" debüteerinud Karmen Telvik avaldas oma teise singli, soul'ise poploo "Shine Through", mis valmis koostöös Ramuel Tafenau ja Johannes Laasiga. Lugu jõuab ka sügisel ilmuvale debüütlühialbumile.

"Usun, et nii singel kui ka peagi ilmuv EP pakuvad äratundmist ja lohutust kõigile, kes on vahel kurnatud valguse- ja D-vitamiini puudusest," sõnas Telvik.

Motonormal – "See oleks tuus"

Motonormal avaldas uue singli, mida trio ise nimetab kallistamisräpiks. "Nullindate alguses olid mingid UG Eesti räpparid, kes väga tundelistel teemadel räppisid. Enamasti kodus magamistoas mingi headset-mikriga ja varastatud biidile. See oli inspo," rääkis bändi liige Timo Tiivas. Singliga on kaasas Taaniel Malleuse muusikavideo.

Merilin Mälk – "Seilan"

Lisaks Elina Bornile on Universal Music Estonia alt kodumaise plaadifirma Kurvad uudised alla liikunud ka poplaulja Merilin Mälk. Loo valmimisele aitasid kaasa Steven Ilves ja Emily J. "Minu armastus on äärmiselt kirglik, mida kohati pelgan. Vahel plahvatab see vales kohas ja pidurit panna on katsumus omaette. Kui ma millestki või kellestki väga hoolin, siis tahan oma laekast kõik ära anda. Õnneks saab seda küllust kasutada ka õigetel hetkedel," rääkis Mälk uuest loost.

K. D. Servellón – "Inimene = rämpstoit"

Uus tulija indie-muusika maastikul K.D. Servellón avaldas neljaloolise debüütlühialbumi "Skandaal". "Väga omapärane ja värskendav lähenemine on toonud kokku neli lugu, mida ei saa mingisse kindlasse kasti määrata. Iga lugu on kui jalutuskäik pimeduses, sa ei tea mis toob järgmine samm, viimase loo lõppu jõudes aga äkki kõik sulab kokku ja saad aru miks sa selle jalutuskäigu pidid tegema," rääkis debüüdist artist ise.

Lu!k – "We're Heatin Up"

Lu!k ehk Kristjan Luik avaldas reedel viieloolise debüütlühialbumi "What If?", mis liigub žanriliselt alternatiivroki ja elektroonilise funk-roki vahel. EP lood kirjutas, salvestas, produtseeris ja miksis Lu!k ise. Trummidel lööb kaasa Henri Tammai ning lõppviimistluse ees hoolitses Mattias Pärt.

Ollie – "Guardian Angel"

Ollie avaldas uue ballaadi, milleks andis tõuke eelmise aasta lõpus juhtunud vanaisa lahkumine. ""Guardian Angel" tähendab minu jaoks valguse leidmist ajal, mil kõik tundub lootusetu. Elu raskuste ning proovilepanekute ajal me kasvame kõige rohkem. Nendes hetkedes on väga lihtne unustada kõik ilu, mis ümberringi on," rääkis muusik ise.

Carlos Ukareda – "Jabulani"

"Jabulani oli 2010. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste ametlik jalgpall ning selle nimi tuleb suulu keelest ja tähendab: "Olla õnnelik!"," rääkis oma uuest loost Carlos Ukareda, kelle jaoks oli toonane MM eriti tähenduslik. Sügisel viib muusikukarjäär Ukareda Ameerika kantripealinne Nashville'i. "Plaanis on lugude kirjutamise sessioonid, kohaliku tööstusega tutvumine, kontaktide loomine. See on olnud minu unistus juba pikka aega," tõdes Ukareda.

Steve Lacy – "Nice Shoes"

Pärast seda, kui California laulja ja laulukirjutaja Steve Lacy avaldas 2022. aasta juulis oma kolmanda albumi "Gemini Rights", kust pärineb ka megahitt "Bad Habits", ja selle eest parima progressiivse RnB albumi kategoorias Grammy võitis, on püsinud kolm aastat vaikust. Nüüd on Lacy tagasi uue breakbeat'ise singliga ning oodata on ka uhiuut albumit "Oh Yeah?".

Dijon – "Another Baby"

Los Angelese laulja ja laulukirjutaja Dijon, kes oli koos Mk.geega üks kahest oluliselt arhitektist ühel selle suve suurüllataja juures, Justin Bieberi albumil "Swag", avaldas oma teise albumi "Baby!", mis täis alternatiivset RnB'd ja soul'i, mis Bieberi abiga võib anda kätte uued suunad lähiaastate suure popi saundiks.

Cardi B – "Imaginary Playerz"

Cardi B võtab hoogu oma seitse aastat oodatud teise stuudioalbumi ilmumiseks ning avaldas teise, vanakooli idaranniku hiphopi võtmes singli, kus kasutusel ka sämpel peaaegu samanimelisest Jay-Z loost.

The Beaches – "Lesbian of the Year"

Kanada indie-pop tüdrukutebänd avaldas viienda singli augustikuu lõpus ilmuvalt järjekorras kolmandalt albumilt "No Hard Feelings".

Fakemink – "Braces"

Londonis tegutsev produtsent ja räppar Fakemink on endale viimase paari aasta jooksul avaldatud sajakonna looga ühe enam nime tegemas ja tänavuste singlitega "Easter pink", "Music and Me" ja "LV Sandals" aina julgemalt alternatiivse ja elektroonilise trap'i valgusvihku astumas. Tänavuse aasta 12 singel seda hoogu ei näi peatavat.

Kaytranada – "Space Invader"

Kanada muusikaprodutsent Kaytranada, kes Tallinna lauluväljakul lõi meeleolu The Weekndi suurkontserdi eel, avaldas uue täispika albumi "Ain't No Damn Way", millel leiab kaksteist lugu ning ainsaks külaliseks on märgitud tüdrukutebänd TLC.

Clipping. – "Forever War"

Ameerika eksperimentaalse räpi trio Clipping. avaldas märtsis plaadifirma Sub Pop alt oma kaheksanda albumi "Dead Channel Sky" ning septembris ilmub sellest ka laiendatud versioon. Teine uus lugu, mis "Dead Channel Sky Plus" peale jõuab on "Forever War".

Olivia Dean – "Man I Need"

Briti pop-soul'i laulja Olivia Deani kolmas singel septembris ilmuvalt albumilt "The Art of Loving". Olivia Deani debüütalbum "Messy" jõudis 2023. aasta lõpus ka ERR-i kultuuriportaali aasta parima 50 albumi hulka.

Sudan Archives – "Ms. Pac Man"

Los Angelese artist Sudan Archives avaldas neljanda singli oma sügisel ilmuvalt tantsumuusikast inspireeritud albumilt "The BPM". Viimane Sudan Archivesi album ilmus 2022. aastal.

FearDorian ja Osquinn – "Bags"

Oktoobrikuus ilmuval albumil ühendavad jõud Atlanta ja Baltimore'i alternatiivse pilve- ja digiräpi tegijad FearDorian ja Osquinn. Esimesel ühisel singlil tehakse oma loo tarvis salatit Clairo loost "Bags".

Maroon 5 ja Sexyy Red – "I Like It"

Maroon 5 avaldas oma kaheksanda stuudioalbumi, millel taavad kaasa räpparid Sexyy Red ja Lil Wayne ning tüdrukutebändist Blackpink tuntud Lisa.

Kuula kõiki lugusid siit: