Uue muusika reede: Tommy Cash, Doja Cat, Tanja, Florence + The Machine jt

Sügis hakkab vaikselt kohale jõudma, sest juhuslike suvesinglite kõrval hakkab ka üha rohkem albumeid ilmuma. Selle nädala plaadisaak oli isegi nii rikkalik, et mitmed olulised kauamängivad jäid siit valikust isegi välja.

Tommy Cash – "OK"

Värske singel "OK" on Tommy Cashi esimene uus lugu pärast Eurovisiooni finaali jõudnud "Espresso Macchiatot" ning mõnes mõttes on see ka otsene jätk, sest taas on lugu itaaliakeelne. Ja mitte ainult, sest kui "Espresso Macchiato" andis Cash välja sõltumatu artistina, siis värske loo avaldas ta Sony Music Italia alt.

Tanja – "Elu on ilus"

Tanja avaldas uue loo "Elu on ilus", mis räägib sellest, et meil on üks elu ja me saame ise valida kui õnnelikuna me seda elame. "Üritan igas olukorras leida midagi positiivset. Ka keerulised ajad õpetavad ja annavad midagi juurde. Meie ümber on nii palju imelist, mida armastada ja nautida." ütles Tanja.

Bloodfeather – "Stray"

Tartu ansambel Bloodfeather annab sügisel välja oma esimese lühialbumi, mille teise singlina andsid nad välja loo "Stray". Külalisvokalistina astub loos üles punkbändi Pinkwave vokalist Juni Tenison. Singli muusikavideo on üles võetud Tartu Fotostuudios.

Yriel – "Scattered"

Eesti proge-metal'i ansambel Yriel andis välja uue loo "Scattered", mille muusikavideos nad teevad austusavalduse maletaja Paul Keresele. Värske singel on ka Yrieli esimene värske materjal pärast viieaastast vahet. "Kutsusin bändi taas kokku, et osagi vahepeal kirjutatud muusikast sahtlist välja päästa," ütles kitarrist Ivo Laanelind.

Sadu – "Igavene"

Septembris ilmub ansambli Sadu debüütalbum "Probleemid paradiisis", mille neljanda singlina jõudis kuulajate ette lugu "Igavene". "Oleme rääkinud sellest, et stuudiosessioonid on meie jaoks nagu teraapia. Samamoodi on need valmis saanud lood minu jaoks nagu ravim, mis aitab, kui on raske, vaja ennast välja elada või koguda energiat ja julgust, et edasi liikuda. Eriti just see lugu toob fookuse tagasi olulisele," ütles bändi laulja Sandra Sillamaa.

Florence + The Machine – "Everybody Scream"

Oktoobri viimasel päeval annab ansambel Florence + The Machine välja oma kuuenda albumi, mis on esimene pärast kolm aastat tagasi ilmunud kauamängivat "Dance Fever". Plaadi esimese singli "Everybody Scream" kirjutas Florence Welsh koos Idlesi kitarrist Mark Boweni ja Mitskiga, produtsendina lõi kaasa ka The Nationali asutajaliige Aaron Dessner ja produtsent James Ford.

Emma Louise & Flume – "Monsoon"

Kaks rahvusvaheliselt tuntud Austraalia artisti – Emma Louise ja Flume – panid selja kokku ja andsid välja ühise albumi "Dumb", mille kõik lood on produtseerinud Flume. Nad on ka varem koostööd teinud, täpsemalt 2022. aastal ilmunud Flume'i kolmandal albumil "Palaces".

Nourished by Time – "Automatic Love"

Möödunud aastal andis Marcus Brown, enam tuntud artistinimega Nourished by Time XL Recordings alt välja lühialbumi "Catching Chickens", nüüd jõudis ta aga täispika albumini. Värske kauamängiv on salvestatud Baltimore'is, Londonis ja New Yorgis, muusikaliselt segab ta taas magamistoapoppi, eksperimentaalset RnB'd ning digitalaset soul'i.

Doja Cat – "Jealous Type"

Umbes-täpselt kuu aja pärast ilmub Doja Cati viies stuudioalbum, mille esimese singlina jõudis kuulajate ette "Jealous Type". Värskel albumil on muusiku sõnul rohkem disco't ja funk'i, mida kinnitab ka Jack Antonoffi produtseeritud singel.

Kings of Leon – "We're Onto Something (feat. Zach Bryan)"

Tuntub, et Oklahoma kantrimuusikul Zach Bryani ja Nashville'i ansamblil Kings of Leon on mingi suuremat sorti koostöö käsil, sest kõigepealt lõid Kingsid kaasa Bryani suvesinglil "Bowery", aga nüüd on vastupidi. Ei tea, kas neilt on oodata ühist albumit, kuid muusikaliselt sobivad nad hästi kokku küll.

Teyana Taylor – "Open Invite (feat. Kaytranada)"

Vaatamata sellele, et pärast 2020. aastal ilmunud kauamängivat "The Album" teatas Teyana Taylor, et lõpetab oma muusikukarjääri, on ta tagasi värske täispika albumiga "Escape Room", kus lööb kaasa märkimisväärne rida artiste, alates Tylast ja Lucky Daye'st lõpetades Kaytranadaga.

Earl Sweatshirt – "Exhaust"

Räppar Earl Sweatshirt läheb värskel albumil "Live Laugh Love" tagasi oma juurte juurde ning seda nii muusikaliselt – läbi kanepitossu kostuv laisk sämplipõhine jazz-hop – kui ka plaadifirma kaudu, sest esimest korda pärast debüütplaati "Doris" andis ta albumi välja Odd Future'i alt. Erilist tähelepanu väärib lõpulugu "Exhaust", kus lööb vokalistina kaasa Erykah Badu.

Sombr – "I Wist I Knew How To Quit You"

TikTokis üsna märkamatult superstaariks tõusnud 20-aastane Ameerika muusik Shane "Sombr" Boose andis Warneri alt välja oma debüütalbumi "I Barely Know Her", kust leiab nii õhulisemaid ballaade kui ka raskema astumisega indie rock'i. Albumi kaasprodutsent on Tony Berg, kes on muuhulgas teinud koostööd Phoebe Bridgersiga.

Deftones – "Departing the Body"

Pärast viieaastast vahet andis Ameerika metal-bänd Deftones välja oma järjekorras kümnenda albumi "Private Music", albumi produtseeris Nick Raskulinecz, kes töötas ka bändi albumi "Diamond Eyes" (2010) ja "Koi No Yokan" (2012) juures. 2021. aastal Deftones'ist lahkunud bassisti Sergio Vega asemel lööb plaadil kaasa bändi tuuribassist Fred Sablan.

Offset – "Different Species (feat. Gunna)"

Migose liikmena tuntuks saanud Offet andis välja oma kolmanda stuudioalbumi, kus löövad teiste seas kaasa NBA YoungBoy, Gunna, Key Glock ja Ty Dolla $ign. Album lahkab Offset muuhulgas ka oma eraelu, muuhulgas ka lahkuminekut Cardi B'st. Offseti eelmine sooloalbum "Set It Off" ilmus 2023. aastal.

Wolf Alice – "Just Two Girls"

Mercury auhinnaga pärjatud briti ansambel Wolf Alice andis välja oma neljanda albumi "The Clearing", mis on bändi laulja Ellie Rowselli sõnul inspireeritud õhtusöökidest sõpradega. Album on kirjutatud Londonis, aga salvestatud Los Angeleses koos produtsent Greg Kurstiniga.

Mac DeMarco – "Phantom"

Pärast eksperimentaalsemaid instrumentaalalbumeid on Kanada boheem-hipster Mac DeMarco albumil "Guitar" tagasi naivistlike kitarri-ballaadide juures, mille poolest ta enim tuntud on. Plaati esitleb DeMarco ka Ameerika ja Euroopa tuuril, meile kõige lähem kontsert toimub tänavu oktoobris Stockholmis.

Skepta & Fred Again.. – "Back 2 Back"

Tundub, et grime'i tipptegija Skepta ning Londoni DIY-produtsendi Fred Again.. koostöö jätkub ka pärast suvel ilmunud singlit "Victory Lap". Kas see on märk, et Fred Again.. jätab oma sulni soft-reivi seljataha ja läheb tagasi briti räpi, drill'i ja grime'i maailma, kust ta karjäär alguse sai? See tundub üha tõenäolisem.

Rudimental – "Nights Like These (with Rag'n'Bone Man)"

Briti trummi-bassi ansambel Rudimental andis välja oma viienda albumi, mis mingil arusaamatult põhjusel kannab nime "Rudim3ntal". Kui oma eelmisel plaadil "Ground Control" läks Rudimental rohkem tagasi juurte juurde, mängides nii jungle'i kui ka UK garage'iga, siis nüüd on nad täie hooga tagasi pehme raadio-tantsumuusika juures.

Carly Rae Jepsen – "More"

Kanada muusiku Carly Rae Jepseni seni viimasest albumist "The Loveliest Time" on möödas kaks aastat, värske kauamängiva asemel tähistab ta aga hoopis ühe oma varasema albumi ümmargust tähtpäeva. 2015. aastal ilmunud albumi "Emotion" kümnenda sünnipäeva puhul ilmus täiendatud versioon, millelt leiab töötluste kõrvale ka täiesti uue loo "More", mille on produtseerinud Arthur Besna.

Kuula kõiki lugusid siit: