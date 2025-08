Uue muusika reede: Vaiko Eplik, Reket, Liisi Koikson, Chappell Roan, Burial jt

Chappell Roan – "The Subway"

Mullu looga "Good Luck, Babe!" superhüperstaari staatuse välja teeninud Chappell Roan on tagasi oma selle aasta teise singliga "The Subway", mida ta on esitanud oma kontserdil juba 2024. aastast alates. Loo produtsendi ja kaasautorina lõi kaasa Dan Nigro, kellega koos on valminud kõik Roani viimased lood.

Vaiko Eplik – "Uudissime"

Pärast mullust palju kiita saanud albumit "Lähen müüjaks" ning tänavust suve defineerivat Nubluga koostöös valminud lühiplaati "Supersuure hoolega" andis Vaiko Eplik ootamatult välja hoopis plaaditäie instrumentaalmuusikat. Raadiohitte siin ehk pole, Epliku pikaaegsetele fännidele on aga avastamist küll ja veel. Ahjaa, palju õnne sünnipäevaks ka Vaikole, igati nutikas endale uus album sünnipäevakingituseks teha.

Hayley Williams – "Hard"

Ansambli Paramore laulja Hayley Williams paiskas ootamatult veebiruumi 17 uut lugu, esialgu ainult oma kodulehele, nüüd on need kättesaadavad ka voogedastusplatvormidel. Lood on seejuures üles laetud ükshaaval ning neist ei moodustu tema uut albumit.

Yves Tumor & Nina – "We Don't Count"

Kaasaegse glämmpopi ja eksperimentaalroki tipptegija Yves Tumor andis välja oma esimese singli alates 2023. aastal ilmunud albumist. Värskel lool lööb kaasa lisaks tema endale ka ansambli Bar Italia liige Nina. Singli andis välja plaadifirma Warp, mille alt on ilmunud ka Yves Tumori viimased albumid.

Mariah the Scientist & Kali Uchis – "Is It a Crime"

RnB artist Mariah the Scientist annab augustis välja oma neljanda stuudioalbumi "Hearts Sold Separately", plaadi teisel singlil "Is It A Crime", mille on produtseerinud Mat1k, Oliver Easton, and Nineteen85, võttis ta kampa ka Kali Uchise.

Sofia Kourtesis – "Corazón"

Peruu päritolu tantsupopi artist Sofia Kourtesis andis plaadifirma Ninja Tune alt välja uue lühialbumi "Volver", mis on järg tema mullu ilmunud kauamängivale "Madres". Siin on taas kõike seda, mida Kourtesiselt ootame: troopilisi rütme, sumedaid vokaale ja pehmet õõtsumist.

Burial – "Comafields"

Päikese-house'i ja muudsorti suvise põksu vahele kulub ära ka midagi öisemat: kultusprodutsent Burial andis oma kodu-plaadifirma Hyperdub alt välja topeltsingli "Comafields / Imaginary Festival", mis heljub sel korral kuskil happes lahustatud dubstep'i ja ambient techno vahepeal. Päev-päevalt lühenevate ööde taustamuusika on nüüd olemas.

Reket – "Lähedal ula peal"

Räppar Reket andis välja uue singli "Lähedal ula peal" oma eesolevalt seitsmendalt stuudioalbumilt, loo autorid on Tom-Olaf Urb, Kalev Villem ja Bert Prikenfeld. "Eks see hirm on alati, et vabad nädalavahetused saavad kibekiiresti otsa, puhkus saab läbi ja ei saagi oma välja võidetud vabadusega midagi väga erilist korda saata," ütles ta.

Nourished by Time – "Baby Baby"

Augusti lõpus ilmub plaadifirma XL alt Marcus "Nourished by Time" Browni teine album "The Passionate Ones", kauamängiva kolmanda singlina andis ta välja loo "Baby Baby", millele valmis ka tema enda lavastatud muusikavideo. Kahju, et uue plaadi esitlustuuri raames Marcus Brown ilmselt ikkagi Eestisse ei jõua...

Debby Friday – "Higher"

Nigeeria juurtega, aga Torontos elav artist Debby Friday andis välja oma teise albumi "The Starrr of the Queen of Life", kus on näpuotsaga öist produktsiooni, peotäis sügavaid Aafrika päikese-basse ning glasuuriks peal introspektiivset eksperimentaal-RnB'd.

Rema – "Kelebu"

Räppar Rema andis välja huligaanse uue singli "Kelebu", mille on produtseerinud London ja Ambezza, kuid see kõlab pigem nii, et võiks ilmuda pigem Uganda hull-plaadifirma Nyege Nyege Tapes alt. Värske lugu on Rema tänavuse aasta kolmas singel.

George Riley – "More"

Uuekooli jungle-pop'i tipptegija George Riley annab septembris välja uue albumi "More Is More", mille juhatab sisse esimene singel "More". Uue albumiga soovib ta pöörata muuhulgas tähelepanu ületarbimisele ja luksuskultuurile, muusikaliselt aga segab ta taas tumedat RnB'd reivirütmidega.

The Streets – "Brave St Andrew"

Briti alternatiiv hip-hop'i ja grime'i pioneer Mike "The Streets" Skinner on viimastel aastatel loominguliselt väga aktiivne, mullu ilmus tal uus album ning ta tegi koostööd nii Overmono kui ka Fred Againiga. Sel aastal on ta ka terve portsu singleid välja andnud, värske lugu on ootamatult üsna... orkestraalne.

Suede – "Dancing With The Europeans"

Kaasaegse popi ja tantsumuusika vahele veidi ka britpop'i. Legendaarne Londoni bänd on juba paari singliga vaikselt uut albumit sisse juhatanud, värske nakatav singel "Dancing With The Europeans" jätkab seda rida igati eeskujulikult. Äkki saab sellest ka lõhestunud Euroopa jaoks omamoodi hümn? Võib ju loota.

Demi Lovato – "Fast"

Ameerika näitleja ning laulja Demi Lovato eelmisest plaadist on mööda juba üle kolme aasta, nüüd lööb ta aga ukse uuesti suure pauguga lahti. Värske singel "Fast" vaatab bassisema tantsupopi poole ning ta teeb koostööd produtsendiga Zhure, kes varem olnud abiks muuhulgas Charli XCX'ile ja Troye Sivanile.

Reneé Rapp – "Kiss It Kiss It"

Näitlevate lauljate või laulvate näitlejatega ka jätkame. "Mean Girlsi" muusikali ja mängufilmiga tuntuks saanud Rapp on valmis saanud oma teise albumi, kus palju ümaraks lihvitud raadiopoppi, aga hetkiti sähvatab sealt ka sabrinacarpenterlikku badass suve-funk'i. Mis saaks meil selle vastu olla?

Liisi Koikson, Marti Tärn, Sander Mölder – "All õhtutaeva"

Liisi Koiksoni, Marti Tärni ning Sander Mölderi uuel kogumik-minialbumil "All õhtutaeva" kõlab tuntud Eesti autorite looming. "Seekord tahtsime anda edasi kergust ja helgust, et pikendada veel seda suve lõppu ning sulanduda üheks saabuvate sumedate augustiõhtutega," kinnitas Liisi Koikson.

Kuula kõiki lugusid siit: