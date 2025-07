Uue muusika reede: Cecilia ja Valge Tüdruk, Foo Fighters, Kesha jpt

Kodumaalt tõi juulikuu esimene reede kristlikku house'i, tantsupoppi, vanakooli räppi ja viiulifolki. Välismaalt on uue looga tagasi Foo Fighters, uue albumi andis välja Kesha ning valikus on ka kantrit ja brasiilia funk'i.

Ivonna – "Öö tuleb vahele"

Laulja ja laulukirjutaja Ivonna avaldas juuni lõpus oma esimese lühialbumi "Öö tuleb vahele", millelt leiab kuus lugu. "Albumi keskmes on pingelised suhted, hoolimise ja pettumise vaheline tasakaal ning vaikne igatsus leppimise ja alistumise järele," sõnas Ivonna. Lühialbumi miksis ja masterdas Mattias Pärt.

Cecilia ja Valge Tüdruk – "Kahevahel"

Lauluga "FOMO" 2024. aasta Eesti Laulu konkursil käinud Cecilia sai lambaid täis aasal kokku Valge Tüdrukuga ning ühiselt pandi purki värske lugu. Muusika ja sõnad Cecilia-Martina Mägi ning Elina Masing, produktsioon Sander Sadam.

Lîge ja Lovely Beats – "Õnnistussõnad seinal"

Räppar ja produtsent Lîge ehk Johannes Lige avaldas koos folkbändi Lovely Beatsiga kristliku suve-house'i loo "Õnnistussõnad seinal". "See lugu sündis soovist ühendada eri maailmad - folk ja elektroonika - ning öelda midagi, millel on tähendus. Soovime, et see oleks inimestele valguseks ja toeks," ütles Lîge.

Loodikud – "Käed üles"

"See hetk, kui oled juba peaaegu loobumas, sest Tommy keksib palaganil, 5miinust teeb kantrit ja Nublu paneb Eplikuga pillid ühte kotti, siis, kui tundub, et kodumaise hiphopi maastikul pole midagi värsket -- just siis avaldab talendikas Tartu räpibande Loodikud oma teise hiilgava albumi "Taastusravila"," teatavad Loodikud enesekindlalt. Plaadil teevad kaasa MC Lord, Rijoint, Sinsilja, Jobska ning lool "Käed üles" kuuleb ka Yasmyni häält.

Leik ja Andre Maaker – "Leikimas"

Viiuliduo Leik uuel singlil teeb kaasa tänavuse tantsupeo muusikajuht Andre Maaker, kes on ka loo muusika autor. "Lugu sündis mõned aastad tagasi, kui koos Kelly ja Elinaga valmistasime ette ühist saarte tuuri. Instrumentaalpala algusvõnkeks oli jalamats, millele lisandus meloodia. Hiljem koos proovi tehes liitsime loole juurde Saaremaalt pärit rahvalaulu," kirjeldas Andre loo sündimise protsessi. "Leikimas" on teine singel Leiki peagi ilmuvalt albumilt "Kuu lööb kulda".

Markus Kuusing – "Vanaisa polka"

DJ ja produtsent Markus Kuusing avaldas reedel laulu- ja tantsupeo teemalise lühialbumi, millel kõlav techno ja garage'i töötlused rahvusviisidest. "Elasin lugude emotsioonidesse sisse, segasin need modernsete tantsurütmidega ning tulemus on minu arvates müstiline ja eriti tummine," kommenteeris Kuusing.

DJ Snake ja J Balvin – "Noventa"

Prantsuse produtsent DJ Snake ja Kolumbiast pärit ladina-popi staar J Balvin saavad kokku üllatavalt raskelt astuval reggaeton'i lool.

Kesha – "Glow."

Kesha avaldas reedel iseseisva artisti ning omaenda leibeli alt oma kuuenda albumi, mille nimeks on lihtsalt lauset lõpetav kirjavahemärk "." ehk "Period". 11 looga albumil kõlab peamiselt hüperpopist inspireeritud tantsupop, aga ka diskot ning kantrit.

D.silvestre – "Passa por Cima"

Brasiilia produtsent D.silvestre avaldas reedel lühikese komplekti uusi lugusid, kus kõlab mudane ja raske, aga sellegipoolest kaasahaarav brasiilia funk.

Foo Fighters – "Today's song"

2022. aastal oma trummari Taylor Hawkinsi ootamatult kaotanud Foo Fighters on pärast kaheaastast pausi tagasi uue looga. Maikuus teatas Foo Fighters Hawkinsit asendanud Josh Freese'ile, et tema teeneid enam ei vajata, nii et hetkel on Foo Fighters ametlikult trummarita, kui välja arvata solist ja kitarrist Dave Grohl, kes mängis sisse trummid 2023. aasta albumil "But Here We Are".

JID ja Lil Yachty – "Knew Better"

JID keeras tavapärased teguviisid peapeale ning andis oma 8. augustil ilmuva neljanda albumi "God Does Like Ugly" deluxe-versiooni välja enne albumit ennast. Nelja looga "GDLU (Preluxe)" peal teevad kaasa Lil Yachty, 6lack ja Eminem.

John Glacier – "Fly With Me"

Briti modell ja räppar-muusik John Glacier on kõigest viis kuud peale oma selle aasta alguses ilmunud albumit "Like A Ribbon" tagasi uue johnglacierilikult kummitusliku looga.

Tyler Childers – "Oneida"

Kentucky päritolu kantrimuusik Tyler Childers, kes oma 2017. aasta nn progressive country albumiga "Purgatory" pani heinakõrre hambavahele ka inimestele, kes ehk kantrist midagi ei arvanudki, tuli välja teise singliga mõne nädala pärast ilmuvalt albumilt "Snipe Hunter". Piisab ka ainult uue loo kuulamisest mõistmaks, et tegu on veidi teist masti kantrimehega kui Morgan Wallen ja Zach Bryan.

Nilüfer Yanya – "Kneel"

Briti laulja ja laulukirjutaja Nilüfer Yanya pani kaks kevadist singlit koos kahe uhiuue looga kolmapäeval ilmunud lühialbumile "Dancing Shoes".

Chance the Rapper, Lil Wayne ja Smino – "Tree"

Möödunud kümnendil hiphopi järgmiseks tõeliselt suureks ennustatud Chance the Rapper pani oma karjäärile 2019. aasta albumiga "The Big Day" niisuguse hoobi, et toibub sellest siiamaani. Tasa ja targu singleid välja tilgutanud Chance on nüüd tagasi selle aasta esimese looga, kaasas veidi värskemalt oma viimase albumi eest klobida saanud Lil Wayne ja Smino.

Kuula kõiki lugusid siit: