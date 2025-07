Uue muusika reede: Justin Bieber, Clicherik, Frankie Animal, Tyla, Drake jt

Frankie Animal – "Maria Marianna"

Ansambel Frankie Animal andis välja oma selle aasta teise singli "Maria Marianna", mille autorid on bändiliikmed Marie Vaigla, Jan-Christopher Soovik ja Jonas Kaarnamets, kes on ka sõnade autor. Salvestusel teeb kaasa Martin Petermann trummidel. ""Maria Mariannas" on salapära, kurbust, valu ja sellega kaasaskäivat romantikat. See on ilus lugu võõrastest, kes siiski tunnevad oma ühistes muredes tugevat sidet. On moment, kus tundmatutest saavad lähedased, kuid järgmine hetk ollakse jälle üksi," kirjeldas Marie Vaigla.

Popidiot – "Sweet Marmelade"

Esmaspäeval ilmus Matti Peura ja Rein Fuksi duol Popidiot pärast 16 aastat kestnud pausi uus album "Sweet Marmelade". 12 looga albumil teevad külalistena kaasa ka Kristel Eplik (Pia Fraus), Mariin Kallikorm (Mariin K.) ja Laura Junson (Laura Juno, Kali Briis).

Clicherik – "#suvi"

Tänavu mais avaldas Clicherik Universali alt suvesingli "Nagu kodus", nüüd tuli sellele lisa. "Tahtsin taasluua seda tunnet, kui suvi oli veel päriselt suvi – higine, lärmakas ja kõike on natuke liiga palju," ütles ta. Loo video lavastas Tristan Luige. "Me tahtsime proovida midagi uut – panna lugu ja video elama täiesti erinevates maailmades. Video ei ürita lugu illustreerida, vaid läheb täiesti oma teed."

Justin Bieber – "Dadz Love (feat. Lil B)"

Võimalik, et üks tänavuse suve olulisemaid albumeid on ilmunud: Justin Bieber andis ilma etteteatamiseta välja värske kauamängiva, mis on tema esimene plaat alates 2021. aastal ilmunud "Justice'ist". Värskel albumil löövad teiste seas kaasa Lil B, Sexyy Red, koomik Druski, Gunna, Cash Cobain ja 2 Chainz. Enamik lood on kirjutanud Tobias Jesso Jr., produtsentide seast leiab Daniel Ceasari, Mk.gee ja Dijoni.

Suze – "Viin su tantsima"

Pop-, soul- ja funk-muusikat kokku segav kollektiiv Suze avaldas uue loo, mis on bändi eestvedaja ja solisti Susanna Aleksandra sõnul inspireeritud olukorrast, kus mõni lähedane inimene kannatab vaimse tervise murede käes. "Võime leida end olukorras, kus näeme, et kellelgi lähedastest on keeruline aeg ning soovime neid aidata, aga ei oska. See tekitab abitust – kuidas aidata kallist inimest samas ise nii-öelda pimedusse libisemata?" küsis Susanna Aleksandra.

San Caspar ja Reelika – "¿Mis siis kui?"

Kaspar Potiseppa ja Reelika Sommeri värske ühine bossanoova-lugu sündis Soundesti laulukirjutamislaagris koos Kauro Tafitšukiga. "Looga soovime julgustada inimesi rohkem unistama ja nägema armastust helgemas valguses. See on täiuslik kaaslane päikeselisse (ja ka vihmasesse) suvepäeva," sõnas Potisepp.

Blackpink – "Jump"

Viimased paar aastat on Blackpinki liikmed kõik kordamööda soolokarjääri teinud, nüüd on nad aga tagasi koos. Värske singel, mille on produtseerinud teiste seas ka Diplo, on üllataval kombel aga... puhas staadioni-EDM väikese gabber'i-varjundiga. Ootamatu, saab näha, kas selline ongi k-pop'i homne päev.

Burna Boy – "Empty Chairs (feat. Mick Jagger)"

Suuri albumeid ilmus sel nädalal mitmeid ning nende hulka kuulub kahtlemata ka Nigeera superstaari Burna Boy värske kauamängiv. Kõige veidram-ootamatum moment plaadil on aga lugu "Empty Chairs", kus lööb kaasa ei keegi muu kui Mick Jagger.

Tyla – "Is It"

Suvesinglite jaoks on vaikselt juba liiga hilja, aga Tyla lööb sellele vaatamata sihikindlalt ukse lahti. Tema värske singel "Is It" kaugeneb veelgi amapiano'st, aga bassiliin on sellele vaatamata nakkavalt räpane.

Danny L Harle & Pinkpantheress – "Starlight"

Hüperpopi superprodutsent Danny L Harle on viimasel ajal üha vähem hüper ja aina enam pop, värske koos Pinkpantheressiga tehtud singel on aga piisavalt veider pahupidi keeratud gabber, et meenutab igati Harle'i kuldaegu.

Drake – "What Did I Miss?"

Üpris meeleoluka aasta seljataha jätnud ja viimasel ajal peamiselt hasartmängufirma Stake reklaamnäona tegutsenud räppar Drake tuli välja uue looga, mis peaks sisse juhatama tema järgmise albumi "Iceman". Värskelt loolt ei jää välja ka mõtisklused sajandi räpibiifi teemal.

Typeline & Elisabeth Tiffany – "Flames"

UK plaadifirma Make Your Era alt ilmus värske singel "Flames", mille autorid on Eesti D'n'B produtsendiduo Typeline ja laulja-laulukirjutaja-produtsent Elisabeth Tiffany. "See lugu sündis tegelikult paar aastat tagasi, kui mina ja Oskar ülikoolis kursusekaaslased olime ja Tyla "Water" hästi viraalne oli," rääkis Elisabeth Tiffany. "Tyla loo remiksist areneski välja hoopis midagi täiesti uut."

Aapeerik – "Once Again (feat. Kelly Vask)"

Aapeerik avaldas oma esimese sooloalbumi "Avamata südame valu", kus teevad kaasa ka Jana Liisa Johannson, I Wear* Experiment, Sten-Olle ja Kelly Vask, miksis ja masterdas José Diogo Neves. "Räägin kõrvalejäänutest, kannatajatest, armastajatest, ekslejatest, kurbadest kodudest ja seda neile omaste helikeeltega. Kõiki neid ühendab õigel ajal õige inimesega rääkimata jätmine ja sellest tulenev avamata südame valu," kommenteeris Aapeerik.

Pološywa – "Waterfall"

Eesti-Austria artist Pološywa andis oma uue loo välja koostöös plaadifirma Lacunaga. Loo autorid on Pološywa (Elisa Polov), Killin' Void (Kilian Kofler), Gl:ow (Gerald Votzi) ja Anja Lechthaler. Värskes loos segunevad artisti enda sõnul minimalistlik ambient kõlapilt, trap ja techno.

Clipse – "Chains & Whips (feat. Kendrick Lamar)"

Viimased kuud on vanakooli räpipead kõik sumisenud aasta ühe ootamatuima tagasituleku ümber, täpselt siis andis Malice'i ja Pusha T 90ndatel alustanud duo Clipse uue albumi välja. Madalatel pööretel džässilik ja igati kaasaegsel albumil löövad kaasa teiste hulgas Tyler, The Creator, Nas, Pharrell Williams ja Kendrick Lamar.

Syd – "Die For This"

The Internetist tuntuks saanud Syd ei ole viimasel ajal sooloartistina kuigi aktiivne olnud, aga värske lugu "Die For This" ei tee vähemalt allahindlusi. Singli kaasautor on ka Austraalia laulukirjutaja Sarah Aarons.

Skepta – "Friendly Fire"

Juunis koos Fred Again..-iga uue loo välja andnud Skepta on nüüd tagasi värske soolomaterjaliga, kus ta muuhulgas name drop'ib ka koostööd Frediga. Kui sellest väheks jääb, siis ka sellest nende ühistööst "Victory Lap" ilmus uus versioon koos Denzel Curry'ga.

FLO & Kaytranada – "The Mood"

Mullu oma debüütalbumi avaldanud Briti tüdrukutebänd FLO tegi ainuõige otsuse ja võttis enda suvesingli jaoks kampa Kanada produtsendi Kaytranada, sest ilmselt pole ühtki teist produtsenti, kellel biitidesse oleks suvi nii sundimatult sisse kootud. Okei, Calvin Harris ka võib-olla...

Lil Yachty – "Won't Diss You"

Eestis pole suvi veel päriselt kohale jõudnudki, aga Lil Yachty värske singel "Won't Diss You" puhub küll kaheks minutiks kõrvadesse mõnusalt ükskõikset suvebriisi. Kui keegi peaks hakkama 2025. aastal yacht rock'i tegema, siis võiks see kõlada just nii. Yachty rock, pun intended.

ASAP Rocky ja KayCyy – "Pray4dagang"

Augustikuus ilmuva Spike Lee uue filmi "Highest 2 Lowest" peaosatäitja ASAP Rocky selle aasta esimene soolosingel, millel teeb kaasa Keenia-USA räppar ja laulja KayCyy.

