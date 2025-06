Uue muusika reede: Maria Kallastu, Sabrina Carpenter, Addison Rae, Mariah Carey jt

Kodumaalt saime sel nädalal korraliku annuse naisvokalistide muusikat. Kohal on nii Yasmyn, Maria Kallastu, Haldi kui ka Reti. Tasakaalu pakub ohtlik viisik koosseisus Clicherik, Mäx ja Triibupasta. Lisaks uued albumilt Addison Rae'lt, Little Simzilt ning tagasi on Mariah Carey.

Maria Kallastu – "Amore tossico"

Maria Kallastu tervitab suve uue singliga "Amore tossico". Uue eestikeelse singliga katsetatakse värsket muusikalist kõla, millele on lisajõudu andnud produtsendid Boipepperoni ja Mattias Tirmaste. "Amore tossico" on inspireeritud samanimelisest 80-ndate Itaalia filmist, kus põhiteemaks on ereda leegiga põlev ohtlik armastus. Loole valmis ka muusikavideo, mille režissöör on Markus Mikk.

Yasmyn ja Sno – "Like That"

Suvesingli avaldas sel nädalal ka Yasmyn, kaasas on tal Eesti räppar Sno. "Like That" biidi eest vastutab Jadix Drop That ja viimase lihvi andis loole Caspar Mágus.

Sten-Olle ja Haldi – "Kevade"

""Kevade" on Eesti tüvitekstiga seotud niivõrd, et lugu algas soovist mõista Arnot. Aga siis pidi ka mõtlema Teele peale. Ja lõpuks läks nii segaseks see kõik, et loobusin sellest kõigest ja nüüd on üks lugu, mis räägib väga rõõmsal toonil sellest, et vahel läheb lihtsalt väga kehvasti," räägib uuest loost Sten-Olle, kellelt on septembris oodata täispikka albumit. Laulab Haldi Välimäe, taustal Mari Jürjens ja Karolin Saariste. Bassil Martin-Eero Kõressaar, trummidel Tõnis Kirspu ja kõik muud mütsid on Sten-Olle peas.

Räpina Jack – "Hr. Jumalal on minuga plaan"

Räpina Jacki uus laul jõuab koos tänavuse Eesti Laulu võistluslooga selle aasta septembrikuus ilmuvale albumile. Bändi enda sõnul on värske singel vaade sellele, kuidas elu võib vahel tunduda nagu mingi kõrgem vend mängiks sinuga malet, kus inimene on kui suvaline ettur, küll teatava võimalusega saada kuningaks.

Reti – "My Home"

Märtsikuus plaadifirma Funk Embassy alt esimese singli avaldanud Reti Niimann on tagasi topeltsingliga. Nimilugu "My Home" on ballaad, mis räägib kodustest inimestest. N-ö B-poolelt leiab hoogsama minekuga "Party People (Going Home)". Mõlemad lood produtseeris Martin Laksberg.

Andreas Melts – "What You"

Eelkõige sisulooja ja koomikuna tuntud Andreas Melts sõlmis salvestuslepingu Faar Musicuga ning avaldas ka esimese singli. Värske (peamiselt) räpploo pealkiri viitab Meltsi lemmiksaatele "Kreisiraadio" ning selle "Läbirääkimised" klipile ning juhatab kuulaja läbi artisti elu.

Clicherik, Mäx ja Triibupasta – "Palavaks"

Tümmibuumi eesotsas ratsutav Triibupasta hüppas Clicheriku ja Mäxi (Kermo Mureli) uuele loole. Ühtegi kaarti varrukasse ei jäeta ja tundub, et 2025. aastast tahavad räpparid võtta nii palju kui võtta on.

Sudan Archives – "Dead"

Sudan Archives on olnud peale 2022. aasta albumi "Natural Brown Prom Queen" ilmumist tasa peaaegu kolm aastat ja on nüüd tagasi uue singliga, mida artist ise kirjeldab kui "musta orkestraalse tantsumuusika" avastamist.

Addison Rae – "Times Like These"

Möödunud aasta oktoobris ilmunud "Diet Pepsi" ning sellele järgnenud "Aquamarine" ja "High Fashion" jätsid endast maha sellised lained, et täna ilmunud Rae debüütalbumist "Addison" on saanud üks aasta oodatuimad. Näis siis, kas ootused ka end ära põhjendavad.

Turnstile – "Dull"

Baltimore'i bänd Turnstile, keda võib naljakal kombel märkida nii hardcore'i kui ka dream pop'iga, avaldas reedel oma viienda albumi "Never Enough".

Lil Yachty – "Murda"

Lil Yachty on uue singli tarvis kaevanud 2016. aastast välja Maggie Rogersi loo "Alaska" ja tikkinud selle hoopis drill-basside sisse.

Sabrina Carpenter – "Manchild"

Veebruari alguses oma 2024. aasta menualbumist "Short n' Sweet" nelja lisalooga deluxe-versiooni avaldanud Sabrina Carpenter on juba platsis täiesti uue looga. Loo autorid on Jack Antonoff ja Amy Allen. Singel on müügil ka 7-tollise vinüüline, millel B-poolelt leiab praegu veel salapärase asja pealkirjaga "Inside of your head when you've just won an argument with a man".

Ethel Cain – "Nettles"

Jaanuaris albumiga "Perverts" välja tulnud Ameerika laulja-laulukirjutaja Ethel Cain võtab juba hoogu järgmiseks albumiks, "Willoughby Tucker, I'll Always Love You", mis ilmub veel selle aasta augustis.

Lil Wayne, Wyclef Jean ja Andrea Bocelli – "Maria"

Lil Wayne avaldas kuuenda peatüki oma "The Carter" albumiseeriast, mis järgneb seitse aastat tagasi ilmunud kauaoodatud "The Carter V". Lisaks Jelly Rollile ja 2 Chainzile teevad 19 looga plaadil kaasa ka Bono, Mannie Fresh, Big Sean ja Lil Wayne'i poeg Lil Novi.

Mariah Carey – "Type Dangerous"

Tänaseks jõululaulikuks muundunud Mariah Carey avaldas pärast kuue-aastast pausi esimest korda originaalmuusikat. Lool "Type Dangerous" sämpeldab Carey Eric B. ja Rakimi lugu "Eric B. Is President", mis pärineb räpiduo legendaarselt 1987. aasta albumilt "Paid In Full". Carey andis aimu, et uut muusikat on oodata veel.

Little Simz ja Obongjayar – "Lion"

Reedel ilmus briti räppari Little Simzi kuues stuudioalbum "Lotus". 50 minutit vältaval albumil teevad teiste seas kaasa ka Obongjayar, Sampha, Michael Kiwanuka ja Moses Sumney.

Brian Eno ja Beatie Wolfe – "Hopelessly At Ease"

Brian Eno avaldas koos Londonis sündinud kunstniku Beatie Wolfe'iga reedel lausa kaks albumit. Puhast ambient'i täis "Lateral" ja veidi piiritletavam, struktureeritum, kohati isegi kantrihõnguline "Luminal", kust pärineb ka lugu "Hopelessly At Ease".

Ed Sheeran – "Sapphire"

Ed Sheeran jätkab oma uue tantsulisema albumi eel mööda maailma rändamist. Kui aprillis ilmunud singlil kõlas farsi keel siis viimasel pöörab Sheeran oma pilgu hoopis Indiasse.

