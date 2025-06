Uue muusika reede: Inga, Haldi & ans Flamingo, Kirot, Gram-Of-Fun jpt

Kuigi suures pildis oli möödunud nädal vast selle aasta vaiksemaid, siis midagi uut siiski leidub. Eelmisele aastale märgi jätnud Inga ja Haldi on tagasi uute singlitega, häält teeb Drake ning täispika albumiga on tagasi Slick Rick ja omanäolist indie't pakuvad Cardinals ning Hannah Jadagu.

Haldi & ans Flamingo – "Õite aeg"

Haldi & ans Flamingo avaldas kakskeelse suvesingli, millel teeb kaasa ka Kanadast Montrealist pärit soul-muusik Alan Prater, kes muu hulgas tuuritas trompeti- ja tromboonimängijana aastatel 1981 kuni 1985 Michael Jacksoniga. Loo valmimisele aitasid kaasa veel Mattias Tirmaste ja Artis Boriss.

Kirot ja Kozinak – "Brada"

Kirot avaldas koos Kozinakiga neljanda singli oma sel sügisel ilmuvalt neljandalt albumilt, mille annab välja plaadifirma Legendaarne Records. Loo instrumentaali valmistas Saksa produtsent Blue Atlanta.

Inga – "No Appetite"

Möödunud aasta oktoobris debüütalbumiga "Nocturnal Orange" välja tulnud Inga Tislar kirjutab uue Boipepperoni produtseeritud singliga juba järgmisi peatükke. "Uue loo kõlapilt on mõnevõrra eksperimentaalsem nii vormi kui žanri mõistes minu varasemast loomingust," rääkis Inga uuest singlist. "Helikeel jalutab elektroonilise ambient'i, alternatiivse RnB ning ehk isegi dubstep'i mõjutustega house-muusika radadel".

Gram-Of-Fun ja Daniel Levi – "Followme"

Gram-Of-Fun ja Daniel Levi tulid välja topeltsingliga "Followme / Ohmymy". Lood valmisid bändilaagris Aropi maakodus. "Ma mäletan, et tulin suure õhinaga Gram-Of-Funiga laulma ja laule kirjutama. Bandcamp'i kohale jõudes selgus, et mul oli hääl totaalselt kadunud. Äkki sellest tulenevalt tuligi natuke rohkem punki ja vähem poppi. Õnnelik õnnetus," sõnas Daniel Levi.

Bloodfeather – "Neon Nightmare"

Tartu metal-bänd Bloodfeather andis välja esimese singli sügisel ilmuvalt debüüt-EP-lt. "See lugu räägib unenäolisest kaosest, kus kõik tundub korraga valesti ja paigas – nagu öine painaja, kust ei taha üles ärgata," sõnas bänd.

Oskvr – "Let You Go"

Plaadifirma Kurvad uudised records alt tegutsev produtsent Oskvar naaseb uue singliga kodusele dnb-territooriumile. "Olin oma mugavustsoonist väljas, nüüd, pärast mõnda aega sepitsemist, saan naasta dnb juurde – muusika, mis mind enim köidab," rääkis produtsent ise.

Lil Tecca – "Hollywood"

22-aastase New Yorkist pärit räppari Lil Tecca karjäär sai märtsis ilmunud väga tugevalt varajasest Pharrell Williamsist ja The Neptunesist mõjutatud singliga "Dark Thoughts" uutmoodi hoo sisse ja reedel ilmus tema kuues album "Dopamine". Üha enam noorte räpparite-muusikute seas moodi naasvaid Pharrelli saunde võib kuulda albumil mõnel momendil veel, näiteks lool "Hollywood".

Cardinals – "Big Empty Heart"

Iirimaalt Corki linnast pärit indie-roki bänd Cardinals avaldas möödunud aastal endanimelise debüüt-EP ja juba juulikuus soojendavad nad Londonis kaasmaalaste Fontaines D.C. suurimat soolokontserti. Bändi ninamees Euan Manningi sõnul kirjutas bändi kitarrist Oskar Gudinovic loo valsimeloodia juba 12-aastaselt.

Smiley ja Drake – "2 Mazza"

Plaadifirma boss Drake annab hoogu tema leibeli OVO alt tegutseva Toronto räppari Smiley lühialbumile "Don't Box Me In".

Hannah Jadagu – "My Love"

Kahe aasta eest plaadifirma Sub Pop Records alt debüütalbumi "Aperture" avaldanud New Yorki magamistoa-indie laulja ja laulukirjutaja on kahe-aastase pausi järel tagasi uue singliga.

Slick Rick ja Nas – "Documents"

Londonis sündinud ja Bronxis üles kasvanud Slick Rick, hiphopi saamisloo üks märgilisemaid tegelasi, avaldas reedel pärast 26 aastat kestnud pausi uhiuue täispika albumi "Victory". 60-aastase räppari plaadilt leiab 15 lugu ning lisaks Nasile teeb kaasa ka briti räppar Giggs.

Groovy – "Lonely"

Möödunud aasta maikuus debüütalbumi "Crying In The Club" avaldanud New Jersey alternatiivsema, tugevate jersey club'i mõjutustega RnB artist Groovy uus singel, mille kirjeldamiseks sobib endiselt väga hästi debüütalbumi pealkiri.

M.I.A – "Safe"

Aasta alguses kristliku ja muusikaliselt heas mõttes pöörase singliga "Armour" välja tulnud M.I.A jätkab oma kristluse lainetel ka värskel singlil. Muusikavideos võib näha M.I.A-t kandmas oma brändi Ohmni riideid, mis on valmistatud hõbeda, vase ja nikliga täiustatud Faraday kangast, mis artisti sõnul kaitseb inimesi elektromagnetlainete, sh 3G, 4G, 5G ja wifi negatiivse mõju eest.

Kevin Abstract ja Dominic Fike – "Geezer"

2017. aasta vallutanud räpigrupi Brockhampton ninamees Kevin Abstract võtab hoogu oma neljandaks albumiks, mis kannab nime "Blush". Teda aitab magamistoa indie-popi laulik ja näitleja ("Euphoria") Dominic Fike.

