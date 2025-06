Uue muusika reede: Night Tapes, Lorde, Rahel, Blood Orange jpt

Night Tapes – "Helix"

Iiris Vesiku Night Tapes jätkab udustel lainetel oma 26. septembril ilmuva debüütalbumi suunas purjetamist. Albumi ilmumise järel ootab Night Tapesi enne 2025. aasta lõppu ees üle 30 kontserdi Euroopas ja Põhja-Ameerikas.

Rahel – "Kerge"

Laulja ja laulukirjutaja Rahel avaldas oma esimese eestikeelse singli, mille produtsent on Bert Prikenfeld. "Ma armastan selle loo tunnet ja saundi, sensuaalsust ja mängulisust. Väikse naiivsusenoodi ja mänguga suhtusin ka kirjutamisprotsessi – tahtsin, et kogu selle loo sündimisprotsess oleks võimalikult kerge ja pingevaba. Ütleks, et "Kerge" on suisa uus elustiil ja -filsoofia, mille üheks viljaks see lugu on valminud," rääkis Rahel uuest loost.

Sadu – "Luukered"

Sandra Sillamaa ja Sofia-Liis Liivi ansambel Sadu avaldas järjekorras kolmanda singli, millega tuli kaasa bändi esimene muusikavideo. Muusika kirjutasid Sillamaa, Liiv ja Frederik Küüts, sõnade autor on Frederik Küüts.

Epifolium Caterva – "Aleksandra valss"

Kanada-Eesti taustaga Iisak Sulev Andreller ja Võru-Seto juurtega pianisti Kaisa Kuslapuu juhitud eksperimentaalse folgi ansambel Epifolium caterva avaldas esimese singli, mis juhatab sisse peagi ilmuva albumi "Setomaa värvid". Ansamblis löövad kaasa veel Helin Pihlap viiulil, Mart Adermann kitarril ning Oskar Nursi löökpillidel.

Blood Orange – "The Field"

Devonté Hynes ehk Blood Orange on pärast kolmeaastast vaikust tagasi uue looga, kaasas käputäis olulisi külalisi. Durutti Columni "Sing to Me" sämpliga loos teevad kaasa ka Caroline Polachek ja Daniel Caesar. Blood Orange avaldas muusikat viimati 2022. aastal, kui ilmus tema "Four Songs EP". Vahepeal on ta kirjutanud muusikat Broadwayle ning oli ka sel reedel ilmunud Lorde'i albumi "Virgin" kirjutamise juures. Lorde'iga suundub Blood Orange sel sügisel ka tuurile.

Royel Otis – "Car"

Austraalia duol Royel Otis ning produtsentidel, kes muuhulgas töötanud koos Gracie Abramsi, Lil Nas X-i ja The Kid Laroiga, valmis uus singel, mis juhatab sisse bändi teise albumi "Hickey". Järge möödunud aasta edukale debüüdile on oodata 22. augustil.

The Beths – "No Joy"

Ja veel Okeaania indie-rokki – Uus-Meremaa The Beths teatas, et 29. augustil on oodata nende uut albumit "Straight Line Was a Lie", mis järgneb 2022. aastal ilmunud ja hästi vastu võetud albumile "Expert In A Dying Field".

Neema Nekesa – "Need You Now"

Etioopias sündinud ja Hollandis tegutseva RnB-lauja Neema Nekesa uus singel, millel 90-ndate soul'ine RnB saab kokku garage'i-hõnguliste tahumata trummidega.

Pi'erre Bourne – "J'adore"

Produtsent ja räppar, üks eelmise kümnendi räpibuumi ja Atlanta saundi arhitekte Pi'erre Bourne avaldas reedel oma neljanda sooloalbumi "Made In Paris". Plaadilt leiab 17 prantsuskeelsete nimedega lugu, mis vältavad kokku veidi üle tunni aja. Ainsa külalisena teeb plaadil kaasa Atlanta räppar Young Nudy.

Lewis Capaldi – "Survive"

Pärast kaheaastast pausi naaseb šoti laulja ja laulukirjutaja Lewis Capaldi uue ballaadiga, millega ta meenutab emotsionaalset ja rasket kontserti 2023. aasta Glastonbury festivalil.

Cardi B – "Outside"

Vahepeal võib meelest minna, et Cardi B on tegelikult artist ja räppar, mitte lihtsalt kuulsus. Tundub, et ka Cardi B-l endal, sest teise stuudioalbumini jõuab räppar alles selle aasta septembris, mil debüüdist saab mööda ligi seitse ja pool aastat. "Am I The Drama?" peale jõuab 23 lugu, nende hulgas ka juba varem ilmunud hitid "WAP" ja "Up".

Lauren Spencer Smith – "Lighting the flame"

22-aastane briti juurtega Kanada laulja ja laulukirjutaja avaldas reedel oma teise albumi "The Art Of Being A Mess". Smith kogus tuntust Youtube'i kavereid postitades, osales siis Ameerika superstaarisaates, kus ta jõudis esimese 20 hulka ning leidis seejärel Tiktokist looga "Fingers Crossed" oma publiku üles. Smithi esimest albumit "Mirror" on voogedastuses kuulatud üle miljardi korra.

Lizzo ja SZA – "IRL"

Pärast oma tiimiliikmete ülestunnistustest tekkinud skandaali pea mõneks ajaks liiva alla pistnud Lizzo kuulas aasta alguses kahe uue singliga maad ning on nüüd tagasi terve uue miksteibiga, kus laulmise asemel kuuleb Lizzot rohkem räppimas. Jersey club'ist inspireeritud lool "IRL" teeb kaasa ka sõbranna SZA.

Lorde – "GRWM"

Lorde'i neljas album "Virgin" on kohal. 11 looga plaadi aitas Lorde'l produtseerida Jim-E Stack ja septembris algab 79 kontserdiga "Ultrasound" tuur Ameerikates, Euroopas ja Okeaanias, millest arvestatav osa on juba välja müüdud.

Maroon 5 – "All Night"

Maroon 5 andis välja selle aasta teise singli ning teatas, et 15. augustil on oodata bändi kaheksandat albumit "Love Is Like".

Animal Collective – "Love on the Big Screen"

Kuigi märtsis andis Panda Bear välja sooloalbumi "Sinister Grift", siis Animal Collective'ilt peale 2023. aasta albumit "Isn't It Now?" me uut muusikat kuulnud ei ole. Nüüd on ka see lahendatud ning värske lugu jõuab koos veel avaldamata B-poolega augusti alguses ilmuvale seitsmetollisele singlile.

