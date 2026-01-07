Selgusid Eesti muusikaauhindade nominendid

Kolme nominatsiooniga pärjati Alonette, An-Marlen, Duo Ruut, Mariin k. ja Tommy Cash.

"Töökas Eesti artist vaatab möödunule tagasi tõenäoliselt suure rahuloluga. Eesti muusika fännina on hea näha, et kohalikud vallutavad aina suuremaid lavasid, domineerivad striimingus ja raadiojaamade edetabelites. Tänane Eesti laululooja toimetab heal ajal - võimalus praktiliselt piirideta toimetada tuleb loovusele igati kasuks," ütles Raadio Sky Plus programmijuht Vaido Pannel.

Eesti Muusikaauhinnad 2026 nominendid tähestikulises järjekorras:

Aasta debüütalbum

Mariin k. "Rose skin"

Meelik "[Tööpealkiri]"

Sadu "Probleemid paradiisis"

Aasta alternatiiv-/indie-album

Eik "Lõputu festival"

Mariin k. "Rose skin"

Night Tapes "Portals//polarities"

Aasta autorilaulualbum

Alonette "Compass"

Siiri Sisask ja Rühm "Kiri Kiri Hai"

Sten-Olle "Kehv keha"

Aasta elektroonikaartist

Luurel Varas "Traksi Bounce"

Neuronphase "My Dear"

Roma Vjazemski "Handlebar"

Aasta etno-, folk- või rahvalik album

Duo Ruut "Ilmateade"

Sadu "Probleemid paradiisis"

Väikeste Lõõtspillide Ühing "Kõrge mere pääl"

Aasta hiphop-/räppartist

Kirot, Niklāvz "Balti instituut"

Margiiela "ilus päev surra"

Reket "Leekrüübe"

Aasta soul/funk/R'n'B artist

Anett

Lexsoul Dancemachine "Lex Is More"

Yasmyn "Intuition"

Aasta jazz-album

Joel Remmel Trio & Jukka Eskola "Peegeldused"

Mingo Rajandi "Werewolves"

Tõnu Tubli Trio "Wiljandi Western"

Aasta metal-album

Intrepid "Juxtaposition"

Pridian "Venetian Dark"

Taak "Surmalaev"

Aasta rokkalbum

Pantokraator "Déjà vu"

Shelton San "Wilderness Follows"

The Boondocks "Silver Buzz"

Aasta popartist

An-Marlen

Nublu & Vaiko Eplik

Tommy Cash

Aasta naisartist

Alonette "Compass"

An-Marlen

Liis Lemsalu "À la carte"

Aasta meesartist

Eik "Lõputu festival"

Säm

Tommy Cash

Aasta ansambel

Duo Ruut "Ilmateade"

Nublu & Vaiko Eplik

Sadu "Probleemid paradiisis"

Aasta laul

An-Marlen "Külm"

Nublu & Vaiko Eplik "Lausu tõtt"

Nublu & Vaiko Eplik "Tipus ulub tuul"

Sadu "Igavene"

Tommy Cash "Espresso Macchiato"

Aasta album

Alonette "Compass"

Duo Ruut "Ilmateade"

Mariin k. "Rose skin"

Night Tapes "portals//polarities"

Sadu "Probleemid paradiisis"

Aasta klassikaalbumi nominendid on nelja klassikalise muusika žanrikategooria parimad:

Aasta Eesti heliloomingu album

Erkki-Sven Tüür "Aeris"

Esitajad: German Hornsound, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Olari Elts

Aasta soolo- või kammermuusika album

Eduard Tubin "Chamber Music"

Esitajad: Triin Ruubel, Xandi van Dijk, Theodor Sink, Kärt Ruubel

Aasta koorimuusika album

Rudolf Tobias "Joonas"

Esitajad: Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester, dirigent Tõnu Kaljuste.

Solistid: Mirjam Mesak, Kai Rüütel-Pajula, Mati Turi, Taavi Tampuu, Raiko Raalik

Aasta orkestri- või lavamuusika album

Erkki-Sven Tüür "Aeris"

Esitajad: German Hornsound, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Olari Elts

Eesti selle aasta muusikaauhindadele kandideerisid artistid, kelle albumid, laulud ja muusikavideod avaldati perioodil 1.12.2024 – 30.11.2025 ning mis vastavad sündmuse kodulehel leitavatele kandideerimise reeglitele. Artistid, kes ei ole loetelus albumi nimega, kandideerisid erinevate lugudega.

Eesti Muusikaauhinnad 2026 võitjad selguvad 29. jaanuaril Unibet Arenal. Auhinnatseremooniast teevad otseülekande Kanal 2 ja raadio Duo algusega kell 19.30. Õhtut juhivad Jaagup Kreem ja Kristjan Jõekalda.