Selgusid Eesti muusikaauhindade nominendid
156-liikmeline žürii selgitas välja 2026. aasta Eesti muusikaauhindade nominendid 17 kategoorias. Enim nominatsioone sai viies kategoorias ansambel Sadu ja neli nominatsiooni Nublu & Vaiko Eplik.
Kolme nominatsiooniga pärjati Alonette, An-Marlen, Duo Ruut, Mariin k. ja Tommy Cash.
"Töökas Eesti artist vaatab möödunule tagasi tõenäoliselt suure rahuloluga. Eesti muusika fännina on hea näha, et kohalikud vallutavad aina suuremaid lavasid, domineerivad striimingus ja raadiojaamade edetabelites. Tänane Eesti laululooja toimetab heal ajal - võimalus praktiliselt piirideta toimetada tuleb loovusele igati kasuks," ütles Raadio Sky Plus programmijuht Vaido Pannel.
Eesti Muusikaauhinnad 2026 nominendid tähestikulises järjekorras:
Aasta debüütalbum
Mariin k. "Rose skin"
Meelik "[Tööpealkiri]"
Sadu "Probleemid paradiisis"
Aasta alternatiiv-/indie-album
Eik "Lõputu festival"
Mariin k. "Rose skin"
Night Tapes "Portals//polarities"
Aasta autorilaulualbum
Alonette "Compass"
Siiri Sisask ja Rühm "Kiri Kiri Hai"
Sten-Olle "Kehv keha"
Aasta elektroonikaartist
Luurel Varas "Traksi Bounce"
Neuronphase "My Dear"
Roma Vjazemski "Handlebar"
Aasta etno-, folk- või rahvalik album
Duo Ruut "Ilmateade"
Sadu "Probleemid paradiisis"
Väikeste Lõõtspillide Ühing "Kõrge mere pääl"
Aasta hiphop-/räppartist
Kirot, Niklāvz "Balti instituut"
Margiiela "ilus päev surra"
Reket "Leekrüübe"
Aasta soul/funk/R'n'B artist
Anett
Lexsoul Dancemachine "Lex Is More"
Yasmyn "Intuition"
Aasta jazz-album
Joel Remmel Trio & Jukka Eskola "Peegeldused"
Mingo Rajandi "Werewolves"
Tõnu Tubli Trio "Wiljandi Western"
Aasta metal-album
Intrepid "Juxtaposition"
Pridian "Venetian Dark"
Taak "Surmalaev"
Aasta rokkalbum
Pantokraator "Déjà vu"
Shelton San "Wilderness Follows"
The Boondocks "Silver Buzz"
Aasta popartist
An-Marlen
Nublu & Vaiko Eplik
Tommy Cash
Aasta naisartist
Alonette "Compass"
An-Marlen
Liis Lemsalu "À la carte"
Aasta meesartist
Eik "Lõputu festival"
Säm
Tommy Cash
Aasta ansambel
Duo Ruut "Ilmateade"
Nublu & Vaiko Eplik
Sadu "Probleemid paradiisis"
Aasta laul
An-Marlen "Külm"
Nublu & Vaiko Eplik "Lausu tõtt"
Nublu & Vaiko Eplik "Tipus ulub tuul"
Sadu "Igavene"
Tommy Cash "Espresso Macchiato"
Aasta album
Alonette "Compass"
Duo Ruut "Ilmateade"
Mariin k. "Rose skin"
Night Tapes "portals//polarities"
Sadu "Probleemid paradiisis"
Aasta klassikaalbumi nominendid on nelja klassikalise muusika žanrikategooria parimad:
Aasta Eesti heliloomingu album
Erkki-Sven Tüür "Aeris"
Esitajad: German Hornsound, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Olari Elts
Aasta soolo- või kammermuusika album
Eduard Tubin "Chamber Music"
Esitajad: Triin Ruubel, Xandi van Dijk, Theodor Sink, Kärt Ruubel
Aasta koorimuusika album
Rudolf Tobias "Joonas"
Esitajad: Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester, dirigent Tõnu Kaljuste.
Solistid: Mirjam Mesak, Kai Rüütel-Pajula, Mati Turi, Taavi Tampuu, Raiko Raalik
Aasta orkestri- või lavamuusika album
Erkki-Sven Tüür "Aeris"
Esitajad: German Hornsound, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Olari Elts
Eesti selle aasta muusikaauhindadele kandideerisid artistid, kelle albumid, laulud ja muusikavideod avaldati perioodil 1.12.2024 – 30.11.2025 ning mis vastavad sündmuse kodulehel leitavatele kandideerimise reeglitele. Artistid, kes ei ole loetelus albumi nimega, kandideerisid erinevate lugudega.
Eesti Muusikaauhinnad 2026 võitjad selguvad 29. jaanuaril Unibet Arenal. Auhinnatseremooniast teevad otseülekande Kanal 2 ja raadio Duo algusega kell 19.30. Õhtut juhivad Jaagup Kreem ja Kristjan Jõekalda.
Toimetaja: Annika Remmel