Selgusid Eesti muusikaauhindade nominendid

"Aasta täht – Sadu"
156-liikmeline žürii selgitas välja 2026. aasta Eesti muusikaauhindade nominendid 17 kategoorias. Enim nominatsioone sai viies kategoorias ansambel Sadu ja neli nominatsiooni Nublu & Vaiko Eplik.

Kolme nominatsiooniga pärjati Alonette, An-Marlen, Duo Ruut, Mariin k. ja Tommy Cash.

"Töökas Eesti artist vaatab möödunule tagasi tõenäoliselt suure rahuloluga. Eesti muusika fännina on hea näha, et kohalikud vallutavad aina suuremaid lavasid, domineerivad striimingus ja raadiojaamade edetabelites. Tänane Eesti laululooja toimetab heal ajal - võimalus praktiliselt piirideta toimetada tuleb loovusele igati kasuks," ütles Raadio Sky Plus programmijuht Vaido Pannel. 

Eesti Muusikaauhinnad 2026 nominendid tähestikulises järjekorras:

Aasta debüütalbum

Mariin k. "Rose skin"
Meelik "[Tööpealkiri]"
Sadu "Probleemid paradiisis"

Aasta alternatiiv-/indie-album              

Eik "Lõputu festival"
Mariin k. "Rose skin"
Night Tapes "Portals//polarities"

Aasta autorilaulualbum        

Alonette "Compass"
Siiri Sisask ja Rühm "Kiri Kiri Hai"
Sten-Olle "Kehv keha"

Aasta elektroonikaartist       

Luurel Varas "Traksi Bounce"
Neuronphase "My Dear"
Roma Vjazemski "Handlebar"

Aasta etno-, folk- või rahvalik album     

Duo Ruut "Ilmateade"
Sadu "Probleemid paradiisis"
Väikeste Lõõtspillide Ühing "Kõrge mere pääl"

Aasta hiphop-/räppartist   

Kirot, Niklāvz "Balti instituut"
Margiiela "ilus päev surra"
Reket "Leekrüübe"

Aasta soul/funk/R'n'B artist

Anett
Lexsoul Dancemachine "Lex Is More"
Yasmyn "Intuition"

Aasta jazz-album        

Joel Remmel Trio & Jukka Eskola "Peegeldused"
Mingo Rajandi "Werewolves"
Tõnu Tubli Trio "Wiljandi Western"

Aasta metal-album     

Intrepid "Juxtaposition"
Pridian "Venetian Dark"
Taak "Surmalaev"

Aasta rokkalbum      

Pantokraator "Déjà vu"
Shelton San "Wilderness Follows"
The Boondocks "Silver Buzz"

Aasta popartist           

An-Marlen
Nublu & Vaiko Eplik
Tommy Cash

Aasta naisartist          

Alonette "Compass"
An-Marlen
Liis Lemsalu "À la carte"

Aasta meesartist        

Eik "Lõputu festival"
Säm
Tommy Cash

Aasta ansambel         

Duo Ruut "Ilmateade"
Nublu & Vaiko Eplik
Sadu "Probleemid paradiisis"

Aasta laul      

An-Marlen "Külm"
Nublu & Vaiko Eplik "Lausu tõtt"
Nublu & Vaiko Eplik "Tipus ulub tuul"
Sadu "Igavene"
Tommy Cash "Espresso Macchiato"

Aasta album  

Alonette "Compass"
Duo Ruut "Ilmateade"
Mariin k. "Rose skin"
Night Tapes "portals//polarities"
Sadu "Probleemid paradiisis"

Aasta klassikaalbumi nominendid on nelja klassikalise muusika žanrikategooria parimad:         

Aasta Eesti heliloomingu album

Erkki-Sven Tüür "Aeris"
Esitajad: German Hornsound, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Olari Elts

Aasta soolo- või kammermuusika album

Eduard Tubin "Chamber Music"
Esitajad: Triin Ruubel, Xandi van Dijk, Theodor Sink, Kärt Ruubel

Aasta koorimuusika album

Rudolf Tobias "Joonas"
Esitajad: Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester, dirigent Tõnu Kaljuste.
Solistid: Mirjam Mesak, Kai Rüütel-Pajula, Mati Turi, Taavi Tampuu, Raiko Raalik

Aasta orkestri- või lavamuusika album

Erkki-Sven Tüür "Aeris"
Esitajad: German Hornsound, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Olari Elts

Eesti selle aasta muusikaauhindadele kandideerisid artistid, kelle albumid, laulud ja muusikavideod avaldati perioodil 1.12.2024 – 30.11.2025 ning mis vastavad sündmuse kodulehel leitavatele kandideerimise reeglitele. Artistid, kes ei ole loetelus albumi nimega, kandideerisid erinevate lugudega.

Eesti Muusikaauhinnad 2026 võitjad selguvad 29. jaanuaril Unibet Arenal. Auhinnatseremooniast teevad otseülekande Kanal 2 ja raadio Duo algusega kell 19.30. Õhtut juhivad Jaagup Kreem ja Kristjan Jõekalda.

Toimetaja: Annika Remmel

