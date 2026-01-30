X!

Galerii: selgusid Eesti muusikaauhinnad 2026 võitjad

Unibet Arenal kuulutati välja Eesti muusikaauhinnad 2026 võitjad, õhtu suurimad võitjad olid ansambel Sadu ja Tommy Cash, kes viisid koju kolm auhinda.

Sadu viis koju tiitlid aasta album, aasta ansambel ja aasta debüütalbum. Aasta mees- ja popartisti tiitli pälvis Tommy Cash, Eestit Eurovisioonil esindanud looga "Espresso Macchiato" võitis ta ka aasta laulu kategooria. An-Marlen pärjati aasta naisartisti tiitliga. Tunnustuse "Panus Eesti muusikasse" pälvis ansambel Vennaskond.

Eesti muusikaauhindade võitjad valis 156-liikmeline žürii. Rahvahääletusel selgitati välja aasta muusikavideo.

Eesti muusikaauhinnad 2026 võitjad

Aasta debüütalbum

Sadu "Probleemid paradiisis"

Aasta alternatiiv/indiealbum            

Night Tapes "Portals//polarities"

Aasta autorilaulualbum        

Sten-Olle "Kehv Keha"

Aasta elektroonikaartist       

Roma Vjazemski "Handlebar" 

Aasta etno/folk/rahvalik Album     

Duo Ruut "Ilmateade"

Aasta hip-hop/rap Artist     

Kirot, Niklāvz "Balti Instituut"

Aasta soul/funk/RnB Artist

Lexsoul Dancemachine "Lex Is More"

Aasta jazzalbum        

Joel Remmel Trio & Jukka Eskola "Peegeldused"

Aasta metalalbum     

Intrepid "Juxtaposition"

Aasta rockalbum      

The Boondocks "Silver Buzz"

Aasta popartist           

Tommy Cash

Aasta naisartist          

An-Marlen

Aasta meesartist        

Tommy Cash

Aasta ansambel         

Sadu "Probleemid paradiisis"

Aasta muusikavideo

Kermo Murel "Ebapopulaarne"

 Aasta laul       

Tommy Cash "Espresso Macchiato"

Aasta album  

Sadu "Probleemid paradiisis"

Aasta klassikaalbum

Erkki-Sven Tüür "Aeris"

Esitajad: German Hornsound, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Olari Elts

Panus Eesti muusikasse

Vennaskond

Galaõhtut juhtisid Jaagup Kreem ja Kristjan Jõekalda, esinejatena astusid üles nublu ja Vaiko Eplik, Säm ja Alika, Sadu, Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu, Terminaator, An-Marlen ja Lexsoul Dancemachine.

Toimetaja: Kaspar Viilup

