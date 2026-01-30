Galerii: selgusid Eesti muusikaauhinnad 2026 võitjad
Unibet Arenal kuulutati välja Eesti muusikaauhinnad 2026 võitjad, õhtu suurimad võitjad olid ansambel Sadu ja Tommy Cash, kes viisid koju kolm auhinda.
Sadu viis koju tiitlid aasta album, aasta ansambel ja aasta debüütalbum. Aasta mees- ja popartisti tiitli pälvis Tommy Cash, Eestit Eurovisioonil esindanud looga "Espresso Macchiato" võitis ta ka aasta laulu kategooria. An-Marlen pärjati aasta naisartisti tiitliga. Tunnustuse "Panus Eesti muusikasse" pälvis ansambel Vennaskond.
Eesti muusikaauhindade võitjad valis 156-liikmeline žürii. Rahvahääletusel selgitati välja aasta muusikavideo.
Eesti muusikaauhinnad 2026 võitjad
Aasta debüütalbum
Sadu "Probleemid paradiisis"
Aasta alternatiiv/indiealbum
Night Tapes "Portals//polarities"
Aasta autorilaulualbum
Sten-Olle "Kehv Keha"
Aasta elektroonikaartist
Roma Vjazemski "Handlebar"
Aasta etno/folk/rahvalik Album
Duo Ruut "Ilmateade"
Aasta hip-hop/rap Artist
Kirot, Niklāvz "Balti Instituut"
Aasta soul/funk/RnB Artist
Lexsoul Dancemachine "Lex Is More"
Aasta jazzalbum
Joel Remmel Trio & Jukka Eskola "Peegeldused"
Aasta metalalbum
Intrepid "Juxtaposition"
Aasta rockalbum
The Boondocks "Silver Buzz"
Aasta popartist
Tommy Cash
Aasta naisartist
An-Marlen
Aasta meesartist
Tommy Cash
Aasta ansambel
Sadu "Probleemid paradiisis"
Aasta muusikavideo
Kermo Murel "Ebapopulaarne"
Aasta laul
Tommy Cash "Espresso Macchiato"
Aasta album
Sadu "Probleemid paradiisis"
Aasta klassikaalbum
Erkki-Sven Tüür "Aeris"
Esitajad: German Hornsound, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Olari Elts
Panus Eesti muusikasse
Vennaskond
Galaõhtut juhtisid Jaagup Kreem ja Kristjan Jõekalda, esinejatena astusid üles nublu ja Vaiko Eplik, Säm ja Alika, Sadu, Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu, Terminaator, An-Marlen ja Lexsoul Dancemachine.
Toimetaja: Kaspar Viilup