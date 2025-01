Danel Pandre: looja osakaal peab AI-ga tehtud muusikas olema märkimisväärne

Eesti muusikaauhindadel (EMA) kogus neli nominatsiooni Florian Wahli tehisaru abil tehtud album "Flo Raadio". Muusikaauhindade projektijuht ja Eesti Fonogrammitootjate Ühingu juhatuse liige Danel Pandre rääkis, et nominatsiooni saamiseks nõuab EMA reglement, et AI abil tehtud muusikas oleks looja osakaal märkimisväärne.

Jaanuari lõpus toimuva gaala proovid juba käivad, aga korraldamine on Pandre sõnul sel aastal harukordselt raske. "Mitte, et seda mantrat peaks rääkima, et raha ei ole, aga selge on see, et kui sa ühe käega koondad, siis teise käega ilmselt pidu ei tee. See on meile kohale jõudnud. Kultuur tervikuna on esimene, kes selle litri saab, ilma selleta on täiesti võimalik elada. See on kätte jõudnud. Jääme ellu, aga oma hind sellel kahtlemata on," nentis Pandre Raadio 2 hommikuprogrammis.

Esmakordselt on Eesti muusikaauhindadel kohal ka tehisintellekt. Florian Wahli tehisaru abil tehtud album "Flo Raadio" pälvis neli nominatsiooni, sealhulgas aasta albumi kategoorias. Neli nominatsiooni on kõige parem tulemus ja seda jagab Wahl 5miinuse ja Puuluubiga. "Mitte teadaolevalt on AI-d võinud ka varem olla, sest pole ju kuskil kirjas, kuidas keegi oma ideid korjab ja milliste abivahenditega. Aga Florian Wahl ei ole sellest mingit saladust teinud, et ta selleks AI abi kasutas," selgitas Pandre.

Tehisintellekti abil tehtud albumitele mõeldes on uuendatud ka Eesti muusikauhindade reglementi: "Kui teose, laulu, muusikavideo või albumi loomisel on osaliselt kasutatud tehisintellekti, siis eeldatakse, et inimese enda iseseisva loometöö osakaal tervikus on märkimisväärne. Vajadusel peab kandidaat esitama aruande tehisintellekti kasutamise ja inimese iseseisva loometöö osakaalu kohta. Kandidaadi vastuvõtmise otsuse teeb vajadusel EFÜ juhatus või juhatuse poolt määratud eksperdid." Ainult tehisintellektiga tehtud albumit st "ilma inimese loomingulise autoriõigustega seotud sisendita" valminud albumit kandidaadiks esitada ei saa.

"Täpselt nii on see reegel sõnastatud ka Euroopa suurimatel muusikaauhindade jagamistel. Eks ta oli, on ja jääb selliseks halliks tsooniks. Kes siis seda avalikult välja ütleb või mitte. Antud juhul Florian Wahl selgitas, et korjas ideid ja põhjendas ära, aga see kese oli ikkagi autori loodud. Selle üle võib lõpmatult jahuma jääda, aga eks aeg annab väga palju arutust, mil määral AI-d kasutama hakatakse. Selles mõttes on aus kaup, et keegi ei ole sellest mingit saladust teinud," rääkis Pandre.

Möödunud muusika-aastal ilmus 187 albumit, mida on rohkem kui kahel sellele eelnenud aastal. "Teist aastat järjest olen märganud endale hingelähedast trendi, et rokki ja metal'it tehakse täie tõsidusega ja väga palju. Ka seekord jäi möödunud aasta saagiks üle 40 albumi, mis on väga tubli tulemus. Protsentuaalselt väga elujõuline žanr," kiitis Pandre.

"Siiralt hea meel on selle üle, et paljudes kategooriates on raske välja tuua mingit valdavat suunda. Pilt on heas mõttes kirju. On vanemaid tegijaid, näiteks legendaarne Vaiko Eplik on kõrvuti Karl Killinguga, kes kannab kaela mitmes kategoorias. See on väga lahe tendents, artiste on mõlema skaala otsas," lisas ta.

159-liikmeline žürii valis välja nominendid 16 kategoorias. Sel aastal on muutunud rahvahääletuse kategooriad. Kui varem on rahvas hääletanud kategooriates aasta naisartist, aasta meesartist ja aasta ansambel, siis seekord saab rahvas valida aasta parimat muusikavideot.

Eesti muusikaauhindade produktsioonitiim külastas eelmisel aastal ka Ühendkuningriigi muusikaauhindade Brit Awards gaalat. Sealt üritatakse saada ideid, mida ka Eestis ära teha. "Oleme proovinud produktsioonitiimiga igal aastal mõnda sündmust külastada. Peaasjalikult oleme käinud Soomes EMMA gaalal. Aga ka Hollandis, Saksamaal, Poolas. On käidud ja vaadatud küll," rääkis Pandre.

Brit Awardsi puhul tuleb Pandre sõnul hinnata ja vaadata ideede rohkust, võimaluste rohkustega ennast vaevata pole mõtet. "Näed, et kõikide nende hullude mõtete elluviimiseks on ressurssi kasutatud omajagu. Aga jälgida saab just nimelt ägedaid mõtteid, mida tehniliste abivahenditega osatakse ellu viia," lisas ta.

Eesti muusikaauhindade võitjad selguvad 30. jaanuaril Unibet Arenal. Eesti muusika aastasündmusel astuvad üles paljud tuntud artistid, õhtut juhivad Anne Veski ja Bedwetters.