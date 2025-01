Selgusid Eesti muusikaauhindade nominendid

Liidrite järel tulid Karl Killing, Nublu ning Vaiko Eplik ja Eliit, kes kõik teenisid kolm nominatsiooni.

Üle kahekümne aasta Eesti muusikaauhindade žüriis olnud kultuuriminister Heidy Purga sõnul on viimane aasta on toonud Eesti muusikasse uusi tegijaid. "Rõõm oli kandidaate läbi kuulates tõdeda, et Eesti muusikasse on viimase aastaga tulnud juurde palju julgust ja uusi tegijaid, kes on uudishimulikud, isikupärased ja loovad oma loomingus. Sel korral oli mitmeid kategooriaid, mille puhul selget kindlat favoriiti aastaga välja justkui ei joonistunudki, see andis põnevust ja vaheldusrikkust juurde ning avas võimaluste uksed teistele tulijatele."

Eesti muusikaauhindadele kandideerisid artistid, kelle albumid, laulud ja muusikavideod avaldati perioodil 01.12.2023–30.11.2024 ning mis vastavad kandideerimise reeglitele.

Neli nominatsiooni kogunud Florian Wahli albumil "Flo Raadio" kõlanud muusika valmis tehisintellekti abil. Täpsemalt tarkvara Suno abil, mis genereerib inimese sisendi järgi tarkvarasse sisse söödetud muusika põhjal terveid lugusid. Laulude sõnad kirjutas Florian Wahl ise.

Tehisintellekti abil tehtud albumite kohta ütleb Eesti muusikauhindade reeglistik järgmist: "Kui teose, laulu, muusikavideo või albumi loomisel on osaliselt kasutatud tehisintellekti, siis eeldatakse, et inimese enda iseseisva loometöö osakaal tervikus on märkimisväärne. Vajadusel peab kandidaat esitama aruande tehisintellekti kasutamise ja inimese iseseisva loometöö osakaalu kohta. Kandidaadi vastuvõtmise otsuse teeb vajadusel EFÜ juhatus või juhatuse poolt määratud eksperdid." Ainult tehisintellektiga tehtud albumit st "ilma inimese loomingulise autoriõigustega seotud sisendita" valminud albumit kandidaadiks esitada ei saa.

Artistid, kes ei ole loetelus albumi nimega, kandideerisid erinevate lugudega. Aasta muusikavideo selgub tänavu rahvahääletuse tulemusena. Ekspertidest koosnev eelžürii valis välja 20 videot, millest parim selgub 16.–30. jaanuarini Delfis toimuval hääletusel.

2025. aasta Eesti muusikaauhindade nominendid tähestikulises järjekorras:

Aasta debüütalbum

INGA "Nocturnal Orange"

Karl Killing "37"

Valge Tüdruk "EMO G"

Aasta alternatiiv-/indie-album

Erki Pärnoja "Rumba"

Florian Wahl "Flo Raadio"

Night Tapes "Assisted Memories"

Aasta autorilaulualbum

Eesti keeled "Pildid"

Mari Jürjens "… aga samas …"

Vaiko Eplik ja Eliit "Lähen müüjaks"

Aasta elektroonikaalbum

Ajukaja ja Mart Avi "Death of Music"

Bert On Beats "Six"

Luurel Varas "244 ALF"

Aasta etno-, folk- või rahvalik album

5miinust ja Puuluup "Kannatused ehk külakiigel pole stopperit"

6hunesseq "Ma olen maa peal v66ras"

Cätlin Mägi ja EstPipes "Torupilli kuninganna kroonimine"

Aasta hiphop-/räppartist

372Kaspar "Hasart"

Säm "Südamelt ära"

Villemdrillem

Aasta jazz-album

Ain Agan/Teemu Viinikainen/Mihkel Mälgand/Mika Kallio/Karmen Rõivassepp "New Moon"

Estonian Voices "Kallimale"

JT Conception "How Far Can You Go?"

Aasta metalalbum

Goresoerd "Inkvisiitor"

Horror Dance Squad "All I See Is Black"

Pedigree "The Recidivist"

Aasta rokkalbum

DND "Viimane kustutab tule"

Kosmikud "Surm Lõuna-Saksamaal"

Wiiralt "Mees su mäng on mängitud"

Aasta popartist

Eleryn Tiit

Karl Killing "37"

Nublu

Aasta naisartist

Eleryn Tiit

Mari Jürjens "… aga samas …"

Maria Kallastu

Aasta meesartist

Florian Wahl "Flo Raadio"

Karl Killing "37"

Nublu

Aasta ansambel

5miinust ja Puuluup "Kannatused ehk külakiigel pole stopperit"

Night Tapes "Assisted Memories"

Vaiko Eplik ja Eliit "Lähen müüjaks"

Aasta laul

5miinust ja Puuluup "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

Florian Wahl "Mu vend on lesbi"

Karl-Erik Taukar "Cuba Libre"

Lenna "Maailmalõpu eel"

Nublu ja Maria Kallastu "push it"

Aasta album

5miinust ja Puuluup "Kannatused ehk külakiigel pole stopperit"

Estonian Voices "Kallimale"

Florian Wahl "Flo Raadio"

Säm "Südamelt ära"

Vaiko Eplik ja Eliit "Lähen müüjaks"

Aasta klassikaalbum nominendid on nelja klassikalise muusika žanrikategooria parimad:

Aasta Eesti heliloomingu album

Jüri Reinvere "Ship of Fools"

Esitajad: Eesti Festivaliorkester, dirigent Paavo Järvi, solistid Maarika Järvi, Monika Mattiesen

Aasta soolo- või kammermuusika album

Aare-Paul Lattik. Tallinn Cathedral Organ

Esitaja: Aare-Paul Lattik

Aasta koorimuusika album

Shostakovich Symphony No.13. Arvo Pärt "De profundis"

Esitajad: Eesti Rahvusmeeskoor, kunstiline juht Mikk Üleoja, BBC Philharmonic, dirigent John Storgårds, solist Albert Dohmen

Aasta orkestri- või lavamuusika album

Jüri Reinvere "Ship of Fools"

Esitajad: Eesti Festivaliorkester, dirigent Paavo Järvi, solistid Maarika Järvi, Monika Mattiesen

Eesti muusikaauhindade võitjad selguvad 30. jaanuaril Unibet Arenal. Auhinnatseremooniast teeb otseülekande Kanal 2 algusega kell 19.30. Õhtut juhivad Anne Veski ja Bedwetters.