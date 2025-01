Arvustus. Bert On Beats on nagu põrandaaluse tantsumuusika Misha Panfilov

Bert On Beats jätkab techno-albumite sarja, mis on 2019. aasta LPst "TEN" allapoole tiksudes jõudnud viienda reliisini "SIX". Võimekuse ja järjepidevuse poolest on Bert On Beats nagu omaette väike produktsioonimaja, mille toodang on alati kindla kvaliteedi ja signatuurtunnustega. Nagu põrandaaluse tantsumuusika Misha Panfilov, laseb Bert On Beats välja muusikat, mille puhul on üldiselt teada, mida sa saad – ja seda kamaluga ning alati koos hulga üllatustega. Pikapeale võib kvantiteet kuulajal üle jõu käia – "SIX" kannab endas üle tunni jagu muusikat –, ent žanri fanaatikud vaevalt selle üle kurdavad, sest kvaliteet räägib enda eest.

"SIX" on peamiselt kõrgema tempo ja kõvema bassiga techno kogumik, mille mõjusamatel radadel on parajalt gruuvine põhi. Album on terviklik ja sisaldab täpselt paigutatud ambient'i hingetõmbeid, mille viimsepäeva masinahüüded on mässitud inimlikult sooja analoogembusse. "SIX" on pea eranditult tume, ent mitte tingimata morbiidne. Masinad võivad ju olla maailma üle võtmas, ent seni, kuni neid juhivad inimesed, on veel lootust. "SIXi" puhul avaldub see ootamatult mängulistes detailides, mida on tasakaaluka maitsekusega lugude sekka puistatud, seda ka üllatuslikult mahedas lõpuloos "Raga Flix" – ilus puhas leht, millega ühe parajalt üles köetud albumi pealt maha tulla.

Produktsioon on tipptasemel, miks selge ja tasakaalus, rohked tekstuurikihid kõik hästi eristatavad ja kootud pehmesse masterisse, mis ei hakka ka kõige rajumate radade puhul liiga teravalt kõrvadele. Tumedama techno DJd leiavad siit settide jaoks küllap omajagu materjali. See on pimedate industriaalmaastike muusika, kus oma koht on kummituslikel digikooridel ja šamaanirituaalidest läbikajavatel flöödiviisidel.